Que ni se emocione, habría dicho el diputado del PT, Fernando Marmolejo, al puntualizar que el partido no apoyará en Rincón de Romos a Francisco Rivera Luévano para que se reelija como presidente municipal.

Parece haberse despabilado la delegación estatal de la FGR de la modorra que se acostumbra en las oficinas, donde la principal queja al paso de los años es la falta de coordinación y participación conjunta.

HOY ARRANCAN los trabajos de la VI Asamblea Diocesana de Pastoral, en su primera etapa; será a partir de las 9 de la mañana con una misa en el Seminario Diocesano que encabezará el Obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez. En ese marco se presentarán los resultados del diagnóstico realizado en esta materia y la jornada continuará el sábado 20… Consideró que lo más importante será convencer a la gente y demostrar que se ha realizado un buen trabajo o, de lo contrario, dejar el espacio a otras personas con diferentes ideas… ES LA SEGUNDA MITAD de mayo y no hay señales de que se aproxime algún tipo de obra en el complejo de cines de Fundición y avenida Aguascalientes, donde llevan meses anunciando la construcción de un gran centro comercial que, por supuesto, incluirá las salas de proyección pero actualizadas de todo a todo y con una amplia gama de servicios y comercios. El lugar sigue igual, aunque el más reciente comentario al respecto salió del propio Gobierno Municipal, según esto porque apenas terminara la Feria se activaría en el lugar el gran proyecto… y nada… PARECE HABERSE DESPABILADO la delegación estatal de la Fiscalía General de la República de la modorra que se acostumbra en las oficinas ubicadas en el sur de la capital, donde la principal queja al paso de los años por unos y otros actores es la falta de coordinación y participación en conjunto con las autoridades de nivel estatal y municipal. Aunque estos deseos suenan a mucho pedir, y es que se considera que tan sólo si se percibiera que esta instancia atiende a plenitud sus competencias en incidencia delictiva federal, con eso sería más que suficiente. Recién se logró conocer de procesamiento de inculpados, aseguramiento de armas, y drogas, cuya información fue liberada desde el nivel central. Lo cierto es que muchos de estos logros son parte de lo que finalmente detectan las policías estatal y municipales, llevándoselo en charola de plata a la instancia federal… SI NO HAY AGUA, LA PAGAMOS… dicen en la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que colaboran conjuntamente con el Gobierno del Estado para hacer la estimulación de lluvias mediante un programa que se pueda complementar, según su titular, Mario Arturo Santana García. “Si no viene un temporal bien que sí se estimule que haya una lluvia aquí en Aguascalientes, ya se tiene un convenio el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal para que conjuntamente aportemos una cantidad importante para que así se asegure la lluvia en Aguascalientes para hacer el bombardeo de las nubes y generar que llueva”… QUE LES FUE MUY BIEN, juran y perjuran en el Infonavit al haber instalado un stand en la Feria Nacional de San Marcos, afirmó su delegado, Sergio González Serna, quien comentó que el 70% de las atenciones fueron asesorías de crédito. Indicó que estuvieron satisfechos por los resultados, dado que se demostró que puede haber servicios de tipo social o de tipo financiero incluso en la Feria “y al menos el ejercicio para Infonavit fue exitoso este año”… SOCIAS DE MEMAC han aprovechado el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas para ninis, del Gobierno Federal, a través del cual se han generado 10 vacantes hasta el momento y con buenos resultados en los rubros sobre todo administrativos, dado que muchas de ellas se dedican al tema de servicios, dijo su presidenta Éricka Muñoz. Reconoció que son pocos, por lo que falta socializar más el tema. “Creo que se ha satanizado, no todo es así, la verdad a nosotras nos ha resultado, las que tenemos este tipo de apoyos, porque durante el año apoyan y si resulta se incorporan dentro de la platilla laboral. Este programa no es del todo malo, nosotros lo vemos muy bueno que haya este tipo de oportunidades y también lo que hemos requerido es que se les dé capacitación a las personas nuevas en estos empleos”… LOS DIPUTADOS APROBARON el Punto de Acuerdo que presentó la diputada de MORENA Leslie Figueroa, a través del cual el Congreso exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que autorice en la entidad la aplicación de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)… DE FORMA INOPINADA vendrá el cambio de titular en el decanato del Centro de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde apenas en diciembre pasado había sido elegido Miguel Ángel Montalvo Vivanco, luego de que el Consejo Universitario efectuó el análisis y certificación de propuestas elegibles para ocupar el cargo de decano sustituto correspondiente al periodo de mayo de 2023 a diciembre de 2025… CON ÉXITO, especialistas del IMSS en Aguascalientes realizaron una cirugía para reconstruir funcionalmente el pene de un niño de 4 años en el Hospital General de Zona No. 2. El paciente tenía un padecimiento congénito llamado Hipospadias, que se define como una malformación de la uretra masculina y es muy poco común; debido a su complejidad, requirió de un abordaje multidisciplinario… UNA TENDENCIA AL ALZA en el arranque del año mantienen las cifras de incidencia delictiva en el caso de delitos patrimoniales, que son los que golpean a las familias en la pérdida de sus bienes, automóviles, y fundamentalmente la pérdida de su tranquilidad, y se dan justo cuando la presencia de bandas y pandillas causan quemas y destrozos, con videos aderezados con el uso de armas de fuego para su contención por elementos de la policía preventiva en colonias del oriente de la capital, ha generado que el jefe de la Policía Estatal, Manuel Alonso García, se haya pronunciado en torno al accionar de la corporación municipal, y a su vez, se haya generado una reacción de la municipal con la difusión de los recorridos con al menos 20 patrullas, que encabeza el jefe de la municipal, Antonio Martínez Romo…