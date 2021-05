Que no se nos olvide que no aparecen por arte de magia los impresos que terminan siendo basura, lo mismo que la renta de vallas publicitarias o las bolsas para el mandado, las playeras y otras chucherías…

En su discurso, Torres despotricó contra los medios de comunicación, a los que llamó corruptos y vendidos, e incluso los culpó porque su campaña no avanza…

RESULTA INCONGRUENTE aspirar a un puesto de representación popular y desaprovechar la oportunidad de llegar y convencer a cierto número de votantes potenciales, independientemente del tamaño que estas personas representen respecto al universo de electores… FALTA DE COLMILLO político es hacer un desdén a los representantes de sectores productivos, esos que históricamente han participado en la grandeza que pudiera presumir la entidad… TAMBIÉN ES DIFÍCIL de entender esto de presumirse como paladines del pueblo y transformadores de la realidad colectiva y al mismo tiempo sacarle la vuelta a la confrontación de ideas. Más allá de justificaciones y argumentos relacionados con “estrategias”, la ausencia de cuatro candidatos revela el nivel de la contienda que estamos viviendo… PIENSA MAL y acertarás, decía la abuela, y de pronto se antoja imaginar que el interés no está en competir apasionadamente en la cancha. No se ven ganas -o quizá seguridad- para argumentar, persuadir, proponer y agitar las aguas… PARECIERA SER que esto de jugar a ser candidata o candidata es más bien, para algunos, o un capricho personal, un estupefaciente para inflar el ego y hacer nuevos amiguitos que les sigan la corriente, o quizá, la oportunidad de obtener otro tipo de dividendos… Y YA QUE ESTAMOS en plan de “malpensados”, quizá lo atractivo del asunto consiste en hacer negocio con los nada despreciables recursos que se destinan a partidos y candidatos… QUE NO SE NOS olvide que no aparecen por arte de magia los impresos que terminan siendo basura, lo mismo que la renta de vallas publicitarias o las bolsas para el mandado, las playeras y otras chucherías que se reparten a diestra y siniestra durante la temporada electoral. Todo ello cuesta pesos y centavos y habrá quien, al final de la cadena, se beneficie facturando estos productos y servicios… “SIGUE LA RUTA DEL DINERO” es la frase célebre y clásica del periodismo con la que coronamos este apunte, y mejor ya ni le movamos… POR SI FUERA POCO, también hay políticos que creen que con un desayuno o comida consienten a los periodistas y éstos tolerarán o aguantarán humillaciones y acusaciones sin sustento, sólo porque en alguna parte “oyeron lo que en los medios se dice”… SE ATREVEN A SEÑALAR, vociferar y acusar de todo y por todo a los representantes de los medios, inclusive de sus desatinos y fracasos en la contienda electoral… PARECIERA SER que algo parecido es lo que pasó ayer con la candidata del PT que busca ser reelecta por el Distrito 2 Federal, la diputada federal con licencia, Elba Lorena Torres, quien llegó a esa posición por vez primera -aunque no lo quiera aceptar- “de chiripada” al ser arrastrada por la ola en la que se montó el desaparecido Partido Encuentro Social con MORENA en aquellas elecciones que dieron curules a manos llenas y la presidencia de la República a AMLO y compañía… EL HECHO ES QUE la antes mencionada ayer convocó a un desayuno-conferencia de prensa en la que daría a conocer una denuncia que presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por falsificación de publicidad, y es que a través de algunas redes sociales se hizo circular un volante con la imagen de ella insinúa la invitación a vacunarse, y que supuestamente ella les ayudaría… EN SU DISCURSO, Torres despotricó contra los medios de comunicación, a los que llamó corruptos y vendidos, e incluso los culpó porque su campaña no avanza, pues nadie ha publicado sus señalamientos y acusaciones… SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO. Si usted es invitado por la diputada a su casa para tomar un café con galletitas vaya preparado, porque el rol de anfitriona no es su fuerte y platitos de cerámica y polvorones de mantequilla podrían salir volando… YA ENTRADA EN CARRERA, Torres se deslindó del mencionado volante que dijo, es falso y aseguró que hay intereses mezquinos que la pretenden desprestigiar… CUANDO SE LE PREGUNTÓ si ha contemplado o investigado que alguien de MORENA es quien orquestó dicha contra-campaña -situación que ya sucedió en Asientos- no se atrevió a asegurarlo, pero tampoco a negarlo… LUEGO DE LA REVOCACIÓN de algunas candidaturas panistas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los candidatos del Partido Libre de Aguascalientes que contienden para un puesto en el Congreso Local en los distritos revocados apelan al juicio de la ciudadanía para que revalore las propuestas de cada candidato… LOS “LIBRES” CONSIDERAN, esto puede terminar beneficiando a su causa y -como la ocasión la pintan calva- aseguran que las maromas que tuvieron que hacer los azules da muestra de “las viejas prácticas” y que ello confunde y decepciona a los votantes… POR LO PRONTO, en dicho partido aseguran que ya ha habido acercamientos con estructuras de partidos como el PAN o MORENA que voltean a ver a su partido como una opción nueva y fresca ¿será?… MIENTRAS TANTO, los panistas de Aguascalientes recibían al coordinador de senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, quien aprovechó los micrófonos para arremeter contra MORENA, movimiento que aseguró “está perdido” ya que, a su parecer “no hay seguridad, no hay salud, ni economía, por lo que urge un equilibrio de fuerzas en las cámaras para así acabar con lo que las han convertido, unas oficinas de trámite del presidente…”