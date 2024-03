Tan solo un 2.6% del total de trabajadores domésticos, estimado en 2 millones 416 mil personas en el país, cuenta con seguridad social del IMSS.

EL ESTRÉS HÍDRICO es un asunto crítico que requiere una estrategia cuidadosa, señaló la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes al referir el potencial impacto en las inversiones en el estado y la necesidad de equilibrar la gestión del agua con la atracciones de capitales para impulsar el desarrollo económico regional. Expuso que en medio de preocupaciones sobre la disponibilidad de agua para industrias que demandan grandes volúmenes del recurso, la postura de la Sedecyt ha planteado la posibilidad de rechazar inversiones. Sin embargo, la economista argumentó que esta no es la mejor estrategia y en lugar de cerrar la puerta a la inversión, aboga por la creación de condiciones de infraestructura que permitan a las empresas operar de manera sostenible en el estado. «Generar las condiciones de infraestructura adecuadas es fundamental para atraer inversiones y garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la gestión del agua», enfatizó Viramontes Ornelas. «No podemos permitirnos el lujo de rechazar inversiones debido a preocupaciones sobre el consumo de agua. Debemos encontrar formas de gestionar el servicio de manera que sea beneficioso tanto para las empresas como para la comunidad en general»… EN ALARMANTE SITUACIÓN se encuentran los trabajadores domésticos en México, quienes enfrentan un notable abandono en cuanto a la seguridad social ya que solo 62,831 trabajadores están afiliados al IMSS, lo que representa tan solo un 2.6% del total de trabajadores domésticos, estimado en 2 millones 416 mil personas, comentó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Recordó que el programa de afiliación al IMSS para este sector inició en abril de 2019 y está a punto de cumplir cinco años. Sin embargo, su alcance sigue siendo insuficiente, dejando desamparada a una gran parte de la fuerza laboral doméstica. “Los números revelan una realidad desalentadora: en promedio, estos trabajadores laboran 4.11 días a la semana, equivalente a unas 29 horas semanales. Además, su nivel educativo se sitúa mayoritariamente en el rango de cualquier grado de secundaria, siendo predominantes los grados de primero a tercero”. «Los trabajadores domésticos se encuentran en un estado de abandono en materia de seguridad social. Carecen de prestaciones y, lo que es más preocupante, no tendrán acceso a una pensión para su retiro ni estarán protegidos en caso de sufrir algún riesgo laboral o incapacidad que les impida trabajar»… MÁS DE 120 DONACIONES altruistas de sangre pretende obtener la campaña convocada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en conjunto con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y el Registro Mexicano de Donadores No Relacionados de Médula Ósea para los días 20, 21 y 22 de marzo. Con el lema “Has conseguido una vida extra ¿deseas donarla?”, esta campaña pretende atraer al mayor número de personas posible, por lo que está abierta para la comunidad universitaria y sociedad en general, en la búsqueda de promover la donación altruista y beneficiar a su vez a pacientes con enfermedades que requieren de transfusión. Angélica Muñoz Pelayo, coordinadora general del banco de sangre, informó que las personas interesadas pueden acercarse en los días señalados en horario de 8:00 a 13:00 horas a la explanada del edificio 9 en Ciudad Universitaria. Los requisitos son: tener entre 18 y 65 años de edad; pesar más de 50 kilogramos; medir más de 1.50 metros; ser clínicamente sano, no haber consumido alcohol ni medicinas las últimas 72 horas previas; no estar embarazada, lactando o menstruando; presentar una identificación oficial; así como acudir con un ayuno de 3 a 4 horas… EN UNA INICIATIVA bien intencionada y que parece ir más allá del mero embellecimiento urbano, se ha implementado un programa para regular y retirar los cables de televisión por cable de la vía pública. La medida ha sido bien recibida por parte de empleados del sector. Aunque algunos podrían temer que este cambio genere inconvenientes operativos, las opiniones recogidas entre los trabajadores sugieren lo contrario. Según relatos, el cambio de reglamentación ha facilitado la labor cotidiana. Las nuevas regulaciones han llevado a ajustes en la forma en que se instalan y gestionan los cables, especialmente en áreas como el centro histórico, donde la estética juega un papel crucial en la experiencia turística. La reubicación de los cables hacia redes internas ha sido un paso significativo en este proceso de transformación, con la instalación de splitters en las azoteas para facilitar la migración de cables. La presencia de cables sueltos, especialmente aquellos que contienen componentes como kevlar, puede representar un peligro para los transeúntes. La migración no solo elimina este riesgo, sino que también simplifica la operación y mantenimiento de la infraestructura…es lo que dicen… MÁS DE 450 PERSONAS pretende contratar el Instituto Estatal Electoral para que funjan como Capacitadores Asistentes Electorales durante el proceso comicial que culminará el domingo 2 de junio. Para ello este lunes comenzó el proceso de registro para las personas interesadas, el cual será en línea. Las actividades que realizarán las personas CAEL son: apoyo en la colocación de publicaciones de los listados de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla en los edificios públicos y lugares concurridos de los distritos locales; recepción, clasificación y almacenamiento de documentación y materiales electorales; conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; entrega de la documentación y los materiales electorales con los CAE del INE; actividades relativas al Programa de Resultados Electorales Preliminares y cómputos locales, entre otras, que parecen no muy difíciles, si bien el reto es conseguir que haya casi 500 interesados en hacerlo…