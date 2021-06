No se dejen sorprender, el litigio respecto de los predios incluidos en el plan trazado para el libramiento carretero poniente existe, pero no es nuevo, sino que data de 2006, y el proyecto sigue su marcha en tiempo y forma.

Los dirigentes del partido que postuló al candidato doblemente perdedor de la contienda por la alcaldía capitalina, no lo quieren soltar y ahora resulta que lo tienen en la mira para ser abanderado por la gubernatura.

DUDAN LAS MENTES COCHAMBROSAS de lo dicho por el secretario general de Gobierno, de que es mera coincidencia la asignación de las últimas notarías públicas en la entidad, pues si bien las últimas dos quedaron en manos de mujeres ex funcionarias del actual gobierno estatal, otras también otorgadas en esta gestión han sido para gente cercana al Palacio Mayor. Si bien, se ha anticipado que queda una notaría vacante y que está en litigio, quienes saben de este tipo de movimientos y de los rumores de pasillo entre fedatarios ya tienen sobre la mesa las apuestas para que en cuanto esté completamente liberada, sea asignada al actual subsecretario general de Gobierno, aunque tal vez será también casualidad, pues asegura Juan Manuel Flores Femat, quienes han obtenido recientemente un fíat ya sea supernumerario, como titular o por herencia, están bien preparados y son buenos juristas… QUE NO SE DEJEN SORPRENDER, ha advertido por cierto, Flores Femat al recordar que el litigio respecto de los predios incluidos en el plan trazado para el libramiento carretero poniente existe, pero no es nuevo, sino que data de 2006 y tiene que ver con la compra de posesiones que no fueron incluidas, pero no por un tema de la administración estatal, sino que la Asamblea de Ejidatarios en aquel tiempo no los incorporó al contrato celebrado por el gobierno estatal y la asamblea ejidal. Lo que se está haciendo ahora es analizar si el reconocimiento de derechos implica que el Gobierno del Estado tenga que pagar una diferencia o sea un asunto entre ejidatarios, tema legal que está en suspensión, no así la obra en construcción que continúa con el proyecto original, en tiempo y forma… PUES NADA, RESULTA QUE si bien Arturo Ávila se había quitado el chaleco guinda para retirarse de la política y volver a sus negocios, en donde seguramente hace falta su alta dirección, los dirigentes del partido que postuló al candidato doblemente perdedor de la contienda por la alcaldía capitalina, no lo quieren soltar y ahora resulta que lo tienen en la mira para ser el abanderado para la gubernatura el año entrante. Parece una versión salida de la chistera, pero nada raro es entre quienes tienen aspiración de llegar a los altos vuelos de la política, en donde cabe muy bien Ávila. Aunque tal vez sea porque en MORENA se quedaron con el vuelo mediático y de la ‘declaracionitis’ que se da en el tiempo de campaña, y ahora pretendan empezar a hacerse notar con miras al año entrante, esto a pesar que la ciudadanía común, pide paz y alza la mano para que la dejen descansar de la grilla… TOMÓ PROTESTA a la nueva mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el rector Francisco Javier Avelar, para el periodo comprendido de 2021 a 2023, la cual es encabezada por Alberto Gómez González, quien detalló que toma el encargo con compromiso y responsabilidad e invitó a los más de 20 mil estudiantes de la UAA a sumarse a este proyecto que se conforma por un equipo en unidad para una representación digna. En el acto, reconocieron la labor del presidente saliente, Humberto Sánchez Quiroz… AUTORIDADES DEL HOSPITAL HIDALGO, anunciaron el cierre del programa de teleconferencia COVID, el cual durante su periodo de vigencia que superó el año, logró atender integralmente a más de 1,080 pacientes con alguna afectación tras superar el COVID-19. Ricardo Cruz Silva, encargado del área de urgencias del mencionado nosocomio, resaltó el apoyo que se brindó a los pacientes recuperados, en el cual Aguascalientes fue pionero a nivel nacional en establecer ese tipo de asistencia médica a distancia… YA NO HAY, a propósito del HH, personal médico contagiado por COVID-19 al interior del nosocomio, luego de que la vacuna contra la pandemia ha sido totalmente benéfica para el personal encargado de la atención a pacientes contagiados, resaltó el área de urgencias al señalar que actualmente el nivel de riesgo ha disminuido a consecuencia de la baja en el número de contagios y personas fallecidas por el coronavirus. Y es que la reconversión de los espacios médicos, ha permitido que durante el mes de mayo, mil 250 pacientes hayan sido atendidos… NO PARAN LOS PAROS y este sábado 19 alrededor de 3 mil trabajadores del sector automotriz de Aguascalientes entre la planta A1 de Nissan y otras empresas de autopartes realizan un paro técnico luego de que continúa el desabasto de componentes electrónicos para la producción de vehículos, destacó el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León. El también secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes comentó que en el paro de este sábado sólo están involucrados entre 500 y 700 trabajadores del área de Ensamble de Vehículos de la planta A1 de Nissan, por lo que el resto del personal labora de manera normal. En tanto que los demás trabajadores corresponden a las empresas proveedoras de la planta nipona, donde también hay paros parciales. Éste es el tercero de 6 días que se programaron de paros a realizar durante este mes, por lo que aún restan los días 28, 29 y 30 de junio en que habrá suspensión de actividades parcial en la industria automotriz del estado… AGUASCALIENTES SERÁ SEDE, en diciembre, de la reunión nacional de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos, Electrónicos y ramas afines donde se tocarán varios temas que atañen al sector, sobre todo en materia energética que a últimas fechas ha estado muy en boga con la Comisión Federal de Electricidad, informó el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Aguascalientes, Eduardo Llamas Esparza… OTRO EVENTO a desarrollarse aquí, pero éste en octubre, es la Reunión Regional de la zona centro del país que agrupa a ocho entidades por parte del Colegio de Ingenieros Civiles, informó el presidente del Colegio en la entidad, Filemón Medina…