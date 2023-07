Tras la develación del programa de peregrinación para el Quincenario a la Virgen de la Asunción 2023, surgió la duda de si este año otra vez las autoridades municipales y estatales pretenderán dar línea al Obispado respecto a los participantes en las expresiones dogmáticas.

Ni pío ha salido a decir el flamante titular del Museo Descubre, Mauricio Alafita, respecto a la seguridad del recinto gubernamental que día con día recibe cientos de visitantes, en su mayoría menores de edad, luego del artero asesinato de un catedrático.

A OÍDOS SORDOS, una marcha. Así que un grupo de 90 personas que participan en asociaciones rescatistas, activistas y protectoras de animales hicieron ayer un plantón ante el Congreso del Estado y argumentaron que hace dos meses reclamaron, también personalmente, una legislación protectora de animales, pero los diputados no han incluido ninguna iniciativa en el orden del día de las sesiones ordinarias que ya terminaron y tendrán que esperar hasta septiembre para ver si tienen la voluntad de sacar adelante una nueva ley, porque no se puede tolerar que sucedan casos de maltrato animal y que jurídicamente no proceda nada… Y es que el año anterior se pasaron de estrictos y muchos feligreses de a pie o en transporte se quedaron con las ganas de saludar a la virgen. Y es que para los que pretendían hacerlo en vehículo, en la jornada del 14 de agosto no hubo permiso ni de Ricardo Serrano ni de Arturo Martínez, pues resulta que debían haberlo tramitado en una ventanilla oficial que pocos supieron cuál era y a la mera hora les bloquearon el paso. Hay que recordar que en esa fecha la peregrinación comenzó a la hora que las autoridades quisieron y no a la hora programada por la Diócesis. El hecho evocó aquella intención del exdiputado Galo que pretendía repartir permisos para manifestarse, pero reculó ante la presión social. La tradición ha sido que las autoridades cuiden el entorno, diseñen un efectivo operativo vial y preventivo y dejen de condicionar o coartar la libertad de quien quiera rendir culto a la virgen de la Asunción, patrona de Aguascalientes… DESDE EL NACIMIENTO DEL INE, otrora IFE, en México se han organizado 334 elecciones federales y locales y en ninguna de ellas existió un conflicto postelectoral que haya puesto en riesgo la gobernabilidad del país, señaló su expresidente Lorenzo Córdova Vianello, al dictar una conferencia en el vestíbulo del Palacio Legislativo, en donde se reunió una diversidad de funcionarios y ex funcionarios de la agenda electoral, así como legisladores y sociedad en general. El espacio resultó pequeño para la cantidad de personas que se dieron cita para escuchar a quien ya muestra un aspecto mucho más relajado y sonriente… NI PÍO ha salido a decir el flamante titular del Museo Descubre, Mauricio Alafita, respecto a la seguridad del recinto gubernamental que día con día recibe cientos de visitantes, en su mayoría menores de edad, luego del artero asesinato de un catedrático y activista guerrerense a las puertas de su dominio, cuyos homicidas huyeron y siguen sin ser localizados. Llama la atención porque una vez en temporada vacacional la afluencia de visitantes se eleva considerablemente, no se diga a partir del lunes 24 de julio cuando inicien los Cursos de Verano, a los que asistirán decenas de infantes entre 4 y 12 años de edad por espacio de 4 horas y media cada día, y por los que sus padres cubrieron una cuota de 1,800 y 2,800 pesos para asistir 2 o 4 semanas, respectivamente, ya que están programados del 24 de julio al 18 de agosto. Podría haber incertidumbre sobre la vigilancia preventiva en el recinto oficial y sería una lástima que se registraran bajas en las inscripciones… UN DESAYUNO compartió ayer el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García, con integrantes y representantes de barras y colegios de abogados, quienes, por cierto, siguen sin opinar, preguntar, ni mucho menos cuestionar la reforma constitucional en materia judicial, pero bueno, eso es aparte. Ayer reanudaron con jugo y fruta al frente, el ejercicio de acercamiento comentando sobre la proximidad de la implementación de la oralidad para juicios civiles y familiares, con la transición hacia el Nuevo Código de Procedimientos en esas materias… A GRITOS en la ventanilla de la Oficialía de Partes, contra alguien que parecía ser su colaborador, una abogada que encabeza alguna de las tantas asociaciones de litigantes y que para la foto del recuerdo sonrió, llamó la atención de decenas de personas quienes la vieron perder el control y no se explicaban si la humillación contra el empleado era por enojo o porque el desayuno le cayó mal… ACTUALIZARÁ el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en su edición 2024. Como parte de este proceso, realizará una consulta pública entre el 19 de julio y el 15 de agosto de 2023 con el propósito de adoptar la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades, una norma internacional reconocida y actualizada que permitirá capturar de manera más precisa los gastos de los hogares. Además, se buscará ampliar la información recopilada en la encuesta para incluir nuevas variables sociodemográficas que promuevan la visibilidad de grupos vulnerables. Estas preguntas adicionales estarán enfocadas en la identificación de personas afrodescendientes, niveles de educación inicial, razones de no asistencia escolar y acceso a servicios médicos… EL FRENTE NACIONAL por la Familia abrió un nuevo rebate luego de que girara un oficio en el que hace pública su inconformidad en contra del Instituto Cultural de Aguascalientes por incluir en su agenda un curso de verano en el que afirman se puede causar problemas psicológicos y desequilibrios en infantes, al incluirse imágenes de Drag Queen, en lo que esta organización considera la promoción del desorden biológico… EN CUMBRES III llevan años enfrentando la falta de acceso al agua potable debido a la falta de municipalización en la zona. En busca de una solución a esta problemática, los residentes se han acercado a diferentes instancias, incluyendo a la empresa encargada del suministro de agua, Veolia, sin obtener resultados satisfactorios. Miguel Cortés, uno de los vecinos afectados, denunció la falta de apoyo por parte de Veolia y la dificultad para obtener contratos de suministro de agua debido a la falta de municipalización en la colonia. A pesar de los esfuerzos por parte de los residentes para resolver el problema, no se han obtenido respuestas adecuadas…