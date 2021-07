No quiere que llegue “verde” a la curul su hija, por eso el diputado Sergio Augusto López, le ha empezado a dar capacitación emergente, previa a su toma de protesta que será en septiembre próximo, a Genny Janeth López Valenzuela.

No ha podido con la piratería en el servicio de autos de alquiler, por lo que la Coordinación de Movilidad volverá a realizar operativos para retirarlos de circulación.

TOMAN TODO. El Instituto de Educación de Aguascalientes señaló que en los 350 robos y vandalismo que han reportado las escuelas, que económicamente se tradujo en una afectación de 3.5 millones de pesos, el material más hurtado fue el cable de cobre y las tuberías, pero lo más lamentable es que los infractores no respetan nada pues se llevan puertas, ventanas, bombas, aire acondicionado y hasta la malla perimetral. La Escuela Secundaria General 37, de Haciendas San Marcos es la más afectada por los robos y vandalismo, ya que ahí registró 7 incidencias en este tiempo de pandemia. A la Escuela Secundaria Técnica 15, de Asientos le robaron metros y metros de cableado, 200 metros de cobre, motivo por el cual se tendrán que invertir millones de pesos para reponerlo y reactivar la operación del pozo de agua, ya que ahí es una secundaria agropecuaria y si no hay agua se mueren el ganado y la cosecha… Respecto a esa ventaja de tener un papá diputado, el legislador comentó que no sólo a su hija, sino a todo aquel que quiera conocer su trabajo y prepararse para ocupar una curul, está dispuesto a platicarle su experiencia… ESPERANDO EL ANUNCIO DE INCREMENTO salarial están en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo dirigente, Normando López Meixueiro informó que a nivel central les habrán de dar a conocer las autoridades federales en próximos días, luego de que recientemente terminó la mesa de negociación entre la Secretaría de Hacienda y su líder nacional de la FSTSE, Joel Ayala Almeida. “Ya nada más estamos esperando el documento formal para darle a conocer a todos los trabajadores federales el incremento con retroactivo al 1º de enero”. Afirmó que hasta ahorita no hay nada, sin embargo, el anuncio tiene que ser publicado en próximos días a más tardar a finales de este mes de julio, ya que en el mes de agosto es cuando tradicionalmente reciben el aumento salarial… REBASADOS están en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde su titular, Rodrigo Román Ortega reconoció que en la actualidad tienen alta demanda en la solicitud de pasaportes, por lo que en materia de citas pidió la comprensión de la población ya que actualmente no se dan abasto. A pesar de lo anterior, dijo que están cumpliéndole a la población haciendo lo posible por atender lo que tiene que ver con las citas de emergencia y buscando la oportunidad de que tengan su documento en tiempo y forma, pero sí les pidió a los solicitantes que tengan paciencia. En tal sentido, dijo que actualmente atienden un promedio de 350 citas diarias en las oficinas de la delegación Aguascalientes, así como 60 en la oficina de Enlace en el municipio de Calvillo y 60 más en la representación que tienen en Juchipila, Zacatecas… NO HA PODIDO con la piratería en el servicio de autos de alquiler, por lo que la Coordinación de Movilidad volverá a realizar operativos para retirarlos de circulación, las acciones serán sorpresa, aunque se harán principalmente por las noches y madrugadas que es su principal hora de trabajo, aunque el titular de CMOV, Ricardo Serrano, comentó que es complicado dar con ellos, y es precisamente por eso, que los operativos se harán de manera constante pero aleatoria…algo así como, a ver si le atinan… NO QUIEREN, no quieren y no quieren. Aún con el esfuerzo que hace el Instituto Nacional Electoral convocando a los ciudadanos a participar en la Consulta Popular del 1º de Agosto, no ha logrado permear en el sentir de los mayores de 18 años acudir a decir sí o no al castigo para ex presidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña, pero en lo que ha tenido más éxito es en la integración de mesas receptoras de las boletas contestadas, pues a decir del vocal ejecutivo del INE en la entidad, Ignacio Ruelas, el 90% ya están integradas, aunque en esta ocasión sólo habrá 605 y sale a relucir que el 70% de los que participaron como funcionarios en las casillas de votación, han rechazado participar en la Consulta… SALDO BLANCO reporta hasta el momento el servicio de combis en las carreteras interestatales. El presidente de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo de Aguascalientes, Armando Santana Valdez señaló que en esta temporada de lluvias que han estado cayendo en la ciudad por fortuna no ha implicado ningún accidente vial en la red carretera del estado de Aguascalientes, en este rubro de transporte público. Y la recomendación a los choferes permanente es conducir con precaución… MIENTRAS LÍDERES EMPRESARIALES, de partidos, alcaldes y hasta el gobernador del Estado, han advertido que no participarán en la Consulta Popular del domingo 1º de agosto, el diputado morenista, Heder Guzmán, manifestó que está haciendo labor de convencimiento para la participación ciudadana en esa fecha, pues dijo, es una oportunidad histórica que tienen los ciudadanos para enjuiciar, no sólo a los ex presidentes, sino también a quienes estuvieron en sus círculos cercanos. Parece que estos días le tocó jugar con la camiseta de MORENA… PERSONAL DE SALUD PRIVADO que no acudió a recibir su segunda dosis, así como los rezagados fueron convocados el sábado a aplicarse la vacuna anti-COVID en el módulo ubicado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, informó el médico infectólogo e integrante del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado, Francisco Márquez Díaz. El especialista indicó que fueron alrededor de 70 personas entre médicos, enfermeras y dentistas quienes acudieron al llamado a recibir la vacuna del Laboratorio AstraZeneca, entre quienes faltaban por recibir la inmunización…