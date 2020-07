En el PRI empiezan a hacer notar sus 3 colores, aunque no del todo bien, pues hubo inconformidad de algunos grupos con el nombramiento -desde el centro- del profesor Herminio Ventura y la lorenista Leslie Atilano.

Ni tardo ni perezoso, Cortina se anticipó a negar esa cruz, y claro está, porque tenía la invitación abierta a sumarse al equipo del gobernador Martín Orozco…

MIENTRAS QUE en diversos sectores de la iniciativa privada algunos circulan con el motor forzado y otros de plano tuvieron que abandonar el vehículo al lado del camino por falta de gasolina, en el mundo de los partidos políticos otro gallo es el que canta… DE HECHO, comienzan a calentar motores en algunos de estos organismos políticos, pues al menos así podrán justificar una parte del recurso económico que mes a mes no les ha faltado, aunque no hayan tenido actividades durante tres meses a causa de la pandemia por el Coronavirus… Y SI BIEN, ALGUNOS HAN VUELTO A TRABAJAR, no es en las mismas condiciones que al inicio del año, por lo que no estaría de más, que comenzaran a hacer cuentas y justifiquen su gasto o inversión, según sea visto… AUNQUE LA INSTANCIA a la que deben comprobar es el Instituto Estatal Electoral, no estaría mal que ahora que algunos han empezado a activar sus tareas, rindieran cuentas públicas al menos a sus militantes… NO ESTÁ DE MÁS RECORDAR que el recurso que se les otorga como prerrogativas, salen también del bolsillo del pueblo a través de los impuestos… EN TANTO, la novela de MORENA continúa y el episodio en curso se concentra en el reacomodo de sus dirigentes, según se vayan moviendo las aguas nacionales… POR SU PARTE los panistas tuvieron una semana activa anunciando programas de partido y de apoyo económico a través de una campaña para microempresarios… PARA COMPLETAR la tercia, en el PRI empiezan a hacer notar sus 3 colores, aunque no del todo bien, pues hubo inconformidad de algunos grupos con el nombramiento -desde el centro- del profesor Herminio Ventura y la lorenista Leslie Atilano, quien por cuota de género, según sus estatutos, llegó a ocupar la Secretaría General en sustitución de Eduardo Hernández Tavera, quien estaba muy cómodo en ese cargo… PERO NADA ES PARA SIEMPRE y como no podía haber dos varones en espacios directivos, lo hicieron ceder el lugar a la dama… COMO LOS TIEMPOS no alcanzarán para que se emita una convocatoria para renovar la dirigencia, esa que durante unos meses ocupó de manera interina Herminio Ventura, será esta comitiva la que se encargue de llevar las riendas del tricolor en el próximo proceso electoral que formalmente iniciará en noviembre según el calendario del Instituto Estatal Electoral, que también por motivo de la pandemia, se tuvo que retrasar de octubre al siguiente mes… AL SER PARTE de la directiva del partido, Leslie Atilano tendrá como una de sus tareas sacarse la espinita y trabajar para garantizar triunfos al PRI en el 2021, pues en las elecciones de 2018 en la que ella participó como candidata a diputada, muchos quedaron fuera… EN DONDE LAS CALABAZAS se siguen acomodando, es en la carroza del gobierno del estado, en donde hace unas semanas de manera discreta se observó a Manuel Cortina que inclusive se le intentó relacionar con alguna intención con el partido que encabezan el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, México Libre… NI TARDO NI PEREZOSO, Cortina se anticipó a negar esa cruz, y claro está, porque tenía la invitación abierta a sumarse al equipo del gobernador Martín Orozco… LO QUE SABEMOS, es que Cortina Reynoso se integra mañana lunes al equipo de la Secretaría General de Gobierno que lidera actualmente Juan Manuel Flores Femat… “ME PLATICÓ una serie de temas internos de la Secretaría General de Gobierno, le dije que podría entrar a trabajar en dichos temas. El lunes me citó y va a ser dentro de la Secretaría General de Gobierno” reveló el propio panista… TAMBIÉN COMENTÓ que conoce desde hace tiempo a Flores Femat tras recordar que él le entregó como Secretario del Ayuntamiento cuando salía el ex alcalde Ricardo Magdaleno… “A MÍ ME TOCÓ RECIBIRLE porque yo entré con el entonces alcalde Martín Orozco. Hablamos de diciembre de 2004. Desde entonces hemos tenido mucha relación (…) tenemos más de 17 años de conocernos y de trabajar juntos en diferentes proyectos”… LOS QUE ESTÁN DENTRO dicen que, en cuanto a Claudia Ortega, se le buscará otro espacio en la misma estructura gubernamental, pues se debe hacer notar que la gran mayoría de los que han sido retirados de sus cargos, son reubicados y seguro que en esta ocasión no será la excepción… ASÍ OCURRIÓ con Raúl Muñoz, a quien ya no le encontraron sitio, después de haber andado “de la Ceca a la Meca”, pues ocupó en dos ocasiones la jefatura de Información en la Coordinación de Comunicación Social del Estado, luego fue enviado a la Dirección de Noticias de Radio y Televisión de Aguascalientes, para luego ser cambiado y enviado al área de quien le hizo la invitación inicial, Adriana Jurado, en SIPIINA… MIENTRAS TANTO, hay otros cambios pendientes que se irán develando en los próximos días…

