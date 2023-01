Guillermo del Toro, Víctor Sandoval, Alfonso Pérez Romo, Roberto Díaz Ruíz, José Guadalupe López Valdivia y Enriqueta Medellín Legorreta, entre otros nombres de personalidades, forman parte de las propuestas ciudadanas para nutrir el Banco de Nomenclaturas.

El dirigente estatal de MORENA, Gilberto Gutiérrez, cuestionó que un senador llamado Toño se hace publicidad a través de espectaculares, pero como no eran los de Sheinbaum, nadie decía nada.

DE PASEO POR EL RELLENO SANITARIO fueron el martes más de una decena de ambientalistas para “constatar la realidad de las cosas”, platicó el titular de los Servicios Públicos municipales, Carlos España Martínez. Refirió que como San Nicolás se encuentra operando bajo las normatividades requeridas y con las certificaciones que la Unidad Verificadora les ha brindado, los visitantes “salieron con buen sabor de boca”. A pesar de ello, los especialistas emitieron algunas recomendaciones relacionadas con la necesidad de hacer estudios de manera más constante en materia hídrica, dijo que este importante sector se dio a la tarea de revisar las certificaciones del ISO 14,000, de la Unidad Verificadora, los estudios de uso de suelo y de agua. Después de tremenda auditoría, el secretario señaló que los ambientalistas se mostraron “asombrados” porque desconocían que se estuviera “tan bien” con el manejo de los residuos… GUILLERMO del Toro, Víctor Sandoval, Alfonso Pérez Romo, Roberto Díaz Ruíz, José Guadalupe López Valdivia y Enriqueta Medellín Legorreta, entre otros nombres de personalidades, forman parte de las propuestas ciudadanas para nutrir el Banco de Nomenclaturas del municipio capitalino, según comentó Jaime Gallo Camacho, al cierre de la convocatoria lanzada por la Secretaría de Desarrollo Urbano. El funcionario detalló que el dictamen para la aprobación de Cabildo podrá presentarse durante la primera sesión de febrero… LAS GUARDERÍAS INFANTILES arrancan con la atención de 2 mil 500 niños en este 2023, por lo que la recomendación es acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social y a aquellas instancias infantiles que se han incorporado a este programa del Gobierno Estatal, señaló la gobernadora Tere Jiménez… LAS DOS PRINCIPALES CAUSAS de que la ciudadanía no acepte la donación de órganos y tejidos son: por cuestiones religiosas o por el desconocimiento de este tema humanitario que salva vidas a cientos de personas, advirtió el jefe de Prestaciones Médicas del IMSS, José de Jesús Chávez Martínez. Además, dijo, aun cuando una persona pone en su credencial de conducir u otros documentos que acepta donar sus órganos en caso de fallecer, las leyes vigentes establecen que la autorización debe ser concedida por el cónyuge en caso de los casados, y si la persona es soltera o menor de edad, la facultad se encuentra en los padres… DE LAS 2 donaciones de corneas realizadas en lo que va de 2023, el IMSS informó que un equipo multidisciplinario de salud realizó el 9 de enero las labores de procuración que permitieron obtener con éxito las córneas donadas por la esposa e hijos de un hombre de 80 años; el donante padecía hipertensión arterial, lo que derivó en insuficiencia renal aguda y complicaciones cardíacas irreversibles; ambas córneas fueron trasladadas al Hospital Militar, en la Ciudad de México, de acuerdo con la lista de distribución del Comité Interno de Coordinación para la Donación de la unidad y en colaboración con la Coordinación de Donación y Trasplantes del IMSS y el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra)… SOBRE LA INCONGRUENCIA en el mundo de la política, como muestra el reclamo del dirigente estatal de MORENA, Gilberto Gutiérrez, quien cuestionó que un senador llamado Toño se hace publicidad, “como si no nos diéramos cuenta”, a través de espectaculares bajo la interrogación de ¿Y qué anda haciendo Toño? Lo paradójico es que el líder morenista hizo esta crítica doliéndose de que como no eran los espectaculares de Sheinbaum, nadie decía nada. Ya enfocado en mensajes sigilosos, lamentó que los tribunales hayan determinado que su partido no pueda usar la imagen caricaturizada del presidente López Obrador, considerando que puede favorecer los fines partidistas… LA RECTORA de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Sandra Pinzón Castro, asumió de inmediato la representación que posee la Máxima Casa de Estudios con la presidencia del Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, al participar en los trabajos de la 30 edición de la sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo, que concentra a todas las universidades autónomas públicas del país… EL INFONAVIT dio a conocer que, dentro del esquema de créditos que manejan, está el denominado Infonavit Total, el cual no se pudo convertir a pesos durante el año pasado, tal y como se viene haciendo con los que están en Veces Salario Mínimo. Aclaró que en el caso de quienes tengan este esquema, sus créditos fueron financiados por la banca comercial, la cual les otorga una capacidad mayor a los trabajadores. “No se pudieron convertir porque la banca no quería”. Sin embargo, anunció que a nivel nacional el Infonavit ya está haciendo la negociación con los diferentes bancos, “y esperamos tener buenas noticias a lo largo de este año para esos trabajadores, que nos representan el 3 o el 4% de los créditos nuestros en el Infonavit”… EL LLEVADO Y TRAÍDO caso de la expulsión de Roberto Tavarez Medina, del PRI, no termina aún, y en esa novela el Tribunal Electoral del Estado sesionará este jueves para resolver un solo tema relacionado con el berrinche heredado por Antonio Lugo en contra del expresidente estatal del tricolor y donde se analizará una promoción de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priista. El expediente está en la ponencia de la magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández… EN AGENDA ITINERANTE, la Comisión de Recreación y Deporte de la LXV Legislatura sostuvo un encuentro de trabajo con la presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos, con miras a impulsar estrategias que fortalezcan la cultura física y del deporte entre todos los sectores poblacionales, principalmente en el de la niñez. El legislador Arturo Piña subrayó que esta dinámica de acercarse con los distintos Ayuntamientos permite delinear objetivos en común, para de esta manera construir una agenda legislativa que apunte a la consolidación de políticas públicas en materia deportiva, pues todo comienza desde los buenos hábitos alimenticios y físicos, que indudablemente llevan a un buen estado de salud…