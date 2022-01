Ya abandera la Senadora Martha Márquez la coalición del partido del Trabajo con el Verde Ecologista de México para buscar la gubernatura del estado en la alianza llamada “Juntos Haremos Historia”.

3 a 1 es la proporción entre homicidios culposos y dolosos en Aguascalientes. Los accidentes viales están generando una tasa de pérdida de vida y que no tienen nada que ver con algo intencional.

LUEGO DE SER ABARROTADA, la Casa Migrante “Camino a la Vida”, que coordina Cuitláhuac Pavel Cardona Vargas, fue cerrada temporalmente durante dos días y será reabierta este jueves, ya que ahorita se encuentra prácticamente vacía. “He estado aprovechando para hacer algunas remodelaciones de la casa, resanes y situaciones de dejar todo en mejores condiciones para poder recibirlos nuevamente”. Detalló que, justo el pasado martes 18, se fue la última persona y llegó una mujer de Guatemala, la cual fue canalizada a otra instancia, ante los ajustes que se están haciendo en la casa. “Tengo cerrado para tener nuevamente ordenado y limpio el jueves, aproveché para dar mantenimiento. Ahorita está sola la casa y esto es así, de repente llega mucha gente. Ahorita todo está demasiado tranquilo, esperemos que sea así, nos sirve de respiro para luego seguir apoyando”… YA ABANDERA la Senadora Martha Márquez la coalición del partido del Trabajo con el Verde Ecologista de México para buscar la gubernatura del estado en la alianza llamada “Juntos Haremos Historia”. En diciembre 2021, Márquez declaró “no regreso al PAN, pero estaré en las boletas el próximo año”; la legisladora vaya que ha destacado por sus desacuerdos con la 4T, en especial por el desabasto de las medicinas, entre otros temas, donde arremetió contra el gobierno de López Obrador, pero, hoy por hoy, quien durante 18 años estuvo en las filas del PAN se suma a uno de los partidos afines del presidente de la República. En el Facebook del “Partido del Trabajo Ags”, como es su perfil, publicaron, cerca de las 17:30 horas de ayer, la solicitud de integración al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con la leyenda en el post “Aguascalientes tiene Senadora Petista”. En las líneas dirigidas a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Márquez Alvarado se limita a solicitar a las autoridades correspondientes su “integración al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo”. Firma, sin fecha. En Twitter, la senadora se proclamó, compartiendo el tuit de Carlos Loret de Mola que dice “Una panista anti-AMLO… se pasa al PT: Qué bonito.” Adjuntando el documento, Márquez Alvarado acotó: “Lucho contra la corrupción que intentan instalar en Aguascalientes unos “pseudolíderes” sin contar el daño que ya le causaron al Ayuntamiento de Aguascalientes y, en consecuencia, a los ciudadanos, a las familias”… SATISFECHO se declaró el secretario de la Sección 1 del SNTE, Ramón García Alvizo, con la respuesta de los docentes durante el primer día de aplicación de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Luego del arranque de la jornada de refuerzo de vacunación en el sector educativo, que contempla la aplicación de más de 35 mil dosis del biológico Moderna, el líder magisterial se mostró complacido con la participación y el interés mostrado por los docentes del estado. Además, resaltó que, durante el primer día de la jornada, hubo “excelente organización y coordinación de todas las instancias”. Alvizo comentó que, en un par de días, se dará a conocer el número de maestros que, por alguna razón, no hayan podido acudir a recibir su refuerzo; “vamos a esperar, ése es el acuerdo con la autoridad federal y estatal, para tener el reporte de quiénes acudieron, de cuántos no acudieron y por qué no acudieron para nosotros tener el reporte final y poder hacer una evaluación de los casos que desafortunadamente no pudieron porque están en aislamiento y, de manera conjunta, haremos las gestiones para que se designe otra jornada para que nadie se quede fuera de ser vacunado aquí en la entidad”… POR AGENDA DE TRABAJO EN MATERIA DE SALUD, el Director de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Herminio Baltazar Cisneros, estuvo de visita por Aguascalientes y aprovechó para reunirse con el rector de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Guillermo Hernández Duque, para constatar los proyectos que se llevarán a cabo durante este año 2022 en el que, se pretende, consolidarán a la institución como un referente regional en el desarrollo de universidades públicas globales, así como para revisar las implicaciones de la Ley General de Educación Superior. Al respecto, Hernández Duque dijo que, en torno a dicha ley, se establecieron compromisos que ahonden la colaboración federal y estatal en el ámbito del desarrollo académico y de los temas de procedimiento, gestión y financiamiento sociales, así como la reorientación de la oferta educativa en función de las demandas del Estado… EL EMBLEMÁTICO Castillo Ortega, conocido como “Castillo Douglas”, pareciera estar sufriendo algunas adecuaciones, pues, desde esta semana, se ha iniciado con el derrumbe de la barda que lo resguardaba. El castillo Douglas es una construcción palaciega ubicada al centro de la ciudad que, antiguamente, sirvió como residencia y posteriormente fue deshabitado. El propietario Edmundo Ortega Douglas encomendó el diseño al arquitecto Federico E. Mariscal y la construcción a Refugio Reyes Rivas. La obra comenzó en 1923 y terminó tres años más tarde. El castillo, con aspecto de fortaleza militar semejante a los diseños franceses del feudalismo, cuenta con dos alturas, además del sótano, dispone de foso, puente levadizo, muralla exterior y una capilla, y está construido de piedra traída especialmente de San Luis Potosí… UNA VISITA DE SUPERVISIÓN hizo ayer el Secretario General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, en el Registro Civil a fin de ver la operación de cada una de las sedes alternas de esta instancia y especialmente para que la ciudadanía pueda realizar sus citas y hacer sus trámites vía remota y que no se tengan que hacer aglomeraciones en las oficinas presenciales o bien se acuda a los cajeros del Gobierno del Estado que se ubican en distintos puntos… 3 A 1 ES LA PROPORCIÓN entre homicidios culposos y dolosos en Aguascalientes. Los primeros son por accidentes, los segundos, intencionales. Los accidentes viales están generando una tasa de pérdida de vida que no tienen nada que ver con algo intencional, pero sí se está volviendo un factor preocupante y tiene que ver con los hechos de tránsito, comentó ayer el titular de la SEGGOB, Flores Femat… EN SESIÓN VIRTUAL, la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, analizó algunas iniciativas que buscan fortalecer el marco jurídico en esta materia y propiciar un mayor beneficio a este sector social, que incluye a sus familias que radican en la entidad. Los integrantes de este órgano legislativo, Nancy Gutiérrez, Fernando Marmolejo, Adán Valdivia y Emanuelle Sánchez Nájera, acordaron construir una agenda de trabajo que contemple acercamientos con la autoridad de los tres órdenes de gobierno, además de explorar la posibilidad de impulsar iniciativas que respondan a las necesidades y retos que se presentan en este rubro…

¡Participa con tu opinión!