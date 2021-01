Trascendió que en Tepezalá, doña Mercedes Vargas Rodríguez apenas duró unas horas registrada como precandidata a la alcaldía por el PRI; se dijo en su momento que de última hora fue a inscribirse solamente porque supo que Rosaura Delgado lo había hecho y pues no quería dejarle la posibilidad en bandeja de plata, pero ayer se supo que más bien lo hizo con la intención de declinar en su momento a favor de Pablo Macías Flores.

SOLAMENTE SALIMOS un día de la lista negra de los estados con mayor ocupación de camas con ventilador a nivel nacional. Eso fue el domingo, porque ayer lunes Aguascalientes volvió a los primeros lugares, concretamente el noveno, con el 51% de las camas disponibles ocupadas por pacientes COVID… TRASCENDIÓ que en Tepezalá, doña Mercedes Vargas Rodríguez apenas duró unas horas registrada como precandidata a la alcaldía por el PRI; se dijo en su momento que de última hora fue a inscribirse solamente porque supo que Rosaura Delgado lo había hecho y pues no quería dejarle la posibilidad en bandeja de plata, pero ayer se supo que más bien lo hizo con la intención de declinar en su momento a favor de Pablo Macías Flores, de quien siempre ha sido mancuerna; solo que le dijeron que no, que la plaza es para mujer y Pablo nada tiene que pelear, así que optó por retirar su registro y comentó que ya entabló contacto con gente de Ivonne Ortega y tiene las puertas abiertas en Movimiento Ciudadano, en tanto Pablo es bien visto en el PAN; la respuesta del tricolor fue que las puertas siguen siendo muy anchas… ADIÓS PARA SIEMPRE, ADIÓS… dijo el ex alcalde y ex gobernador panista, Luis Armando Reynoso Femat al acudir ayer a la sede del Comité Directivo Estatal del PAN para hacer entrega del documento a través del cual hace pública su renuncia a la militancia del Partido Acción Nacional… HOY VENDRÁ, por cierto, el líder nacional del partido Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado quien hará entrega de la constancia de registro como precandidato a la alcaldía por Aguascalientes a Reynoso Femat. El evento está programado a las 10:30 horas, posteriormente habrá rueda de prensa conjunta… EN OTRA TRINCHERA POLÍTICA, el precandidato a alcalde de Aguascalientes por Movimiento Ciudadano, Gabriel Arellano Espinosa se refirió al registro de la precandidata a la alcaldía de la capital, Blanca Rivera Río por el PRI, de ahí que azuzó a quienes se sientan con un palmo de narices en el tricolor, agraviados, ninguneados o poco valorados; bueno, hay que saber capitalizar las frustraciones ajenas… ¿AÑO NUEVO FELIZ? El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo, Francisco Javier Araiza Méndez, reconoció que en la actualidad dicho nosocomio está al 100% de ocupación por contagiados de COVID-19, lo cual habla de que los efectos de las fiestas de año nuevo y que ya están ocasionando estragos, por lo que llamó a la población en general a que no se confíe ante la llegada de la vacuna. “La llegada de la vacuna no debe tomarse como una confianza o relajamiento. Está trágica y como nunca la cantidad de defunciones, ahorita está más elevada que nunca la cantidad de muertes por COVID a consecuencia de la movilidad que hubo en diciembre y en últimas fechas y aunque ya está la vacuna, estamos muy lejos de que termine esto y muy lejos de que esté vacunada la mayoría de la población”… LA ALCALDESA Tere Jiménez Esquivel se reunió ayer lunes con miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes, con quienes se acordó seguir haciendo equipo en favor de los derechos de los trabajadores municipales, según informó en su cuenta de Twitter… SE PERFILA Manuel Alejandro González como candidato al Distrito 1 por la alianza PAN-PRD-PRI, esto claro, si el PRD se deja, pues sería una posición que se supone estaría comprometida para el sol azteca con Cuauhtémoc Escobedo, uuuhhh… NO ES INFUNDIO, que conste, pero el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación desechó la demanda de amparo promovida por el Centro Empresarial de Aguascalientes en contra del nombramiento de Francisco Martín Muñoz como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, de tal manera que si alguien tiene todavía dudas respecto de tal designación hecha por el Congreso local con señalamientos graves de irregularidades, pues se quedará con las ganas de aclararlas porque la justicia federal ya se pronunció y a nadie amparó en este tema… TOPE. Dentro de los programas de capacitación que se ofrecerán en el 2021, el Instituto de Educación de Aguascalientes pretende poner un tope de dos cursos, diplomados o talleres por maestro, a fin de alentar la eficiencia terminal y que no dejen a medias alguno de ellos, sobre todo por haberse inscrito a varios y al final no les dio el tiempo para cumplir con esa obligación contraída…