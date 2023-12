¿Quién responde por la calidad de las obras de reencarpetamiento asfáltico de las calles y avenidas de la ciudad?, preguntan miles de automovilistas y peatones que transitan por la avenida de la Convención, entre otras.

De pisa y corre fue la sesión de instalación de la Diputación Permanente este lunes y dejó en claro que los diputados piensan más en la cartita a Santa Claus que en la chamba legislativa; felices vacaciones!

CAUTELA recomendó la representante de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba luego de los recientes comentarios del Secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán relacionados a que un comité decidirá si se puede aplicar un aborto en el Estado. “No puede existir un Comité que decida si un aborto se puede o no, ya se despenalizó, es decir, el estado no va a criminalizar a una mujer o persona gestante por decidir, ¿por qué entonces un comité va a venir a decidir si le da o no oportunidad? La decisión de continuar o interrumpir un embarazo corresponde a la esfera privada”, cuestionó. Recordó que el Estado mexicano, por su parte, tiene la obligación de garantizar en la esfera pública las mejores condiciones posibles para que las personas tomen la decisión en libertad y gocen de los más altos estándares de salud” Observación general número 22 del año 2016. “Le recomiendo leer Manual de práctica clínica para la atención del aborto seguro, publicado por la OMS en el 2023, su mensaje a medios denota que no sabe cómo se practica un aborto y lo único que hace es promover miedo y lo peor desinformación”. Asimismo, dijo que lo que la ley le obliga “la objeción de conciencia no puede restringir el acceso a un derecho fundamental como la salud, además de recodar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya ha hecho varias recomendaciones. “Le toca al personal médico dar información, pero no pueden insistir u obligar a dar en adopción, sí la mujer o persona gestante, no quiere, el personal médico debe respetar su decisión”… ¿QUIEN RESPONDE POR LA CALIDAD de las obras de reencarpetamiento asfáltico de las calles y avenidas de la ciudad?, preguntan miles de automovilistas y peatones que transitan por la avenida de la Convención en el tramo de Aquiles Elorduy a Guadalupe, que este año fue rehabilitado. Y es que sin lluvias, salvo las aisladas que cayeron durante el tacaño temporal y las registradas el mes pasado, las flamantes obras están inservibles, con baches en un carril si y en otro también. No hay justificación climática que lo explique, solo que son trabajos mal hechos, de pésima calidad, de altísimo costo para lo que duraron y no hay autoridad que responda por ello y parece que tampoco empresa que garantice la vida útil de lo mal hecho, si fuera el caso. Lo peor es que ese punto es apenas un botón de muestra del deterioro de muchas vialidades de la ciudad, de obras de escasísima duración con tufo de corruptela… DE PISA Y CORRE fue la sesión de instalación de la Diputación Permanente del Congreso del Estado este lunes y dejo en claro que los diputados piensan más en la cartita a Santa Claus que en la chamba legislativa; ni siquiera se acuerdan que hay grupos desgarrándose las vestiduras por el aval que dieron a la despenalización del aborto y exigen cuentas. Y es que en la sesión de apertura no hubo mensaje de paz ni de buena voluntad sobre los trabajos a desarrollar, tampoco algún legislador mostró el más mínimo afán de presentar o discutir sobre algún posicionamiento y en menos de media hora cada quien rompió filas para su casa. Se recibieron iniciativas, hubo cero asuntos generales y se citó para el viernes 29 de diciembre a las 10:00 horas a una nueva sesión ordinaria de la Diputación Permanente que preside Juan Carlos Regalado Ugarte. Así que, felices vacaciones señores diputados!… EN EDUCACION BASICA también saldrán mañana a vacacionar, de acuerdo al calendario escolar oficial. Si bien, en los hechos, muchos menores ya gozan del receso invernal desde hoy, incluso hubo a quienes se les celebró la posada desde el jueves o viernes pasado, y con ello se dio por terminada la primera parte del ciclo escolar 2023-2024… ESTE MARTES arranca la entrega de tarjetas del Bienestar para personas con discapacidad que se incorporaron recientemente al programa para recibir su apoyo bimestral en meses anteriores, informó la titular de la delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila. Detalló que el operativo de entrega será los días 19, 20 y 21 de diciembre y se van a dispersar 1,088 tarjetas a igual número de beneficiarios en la delegación de la Secretaría de Bienestar de Ciudad Industrial y también van para los municipios. “Van a estar entregando en los municipios también, pero la mayor entrega la tenemos programada aquí en el municipio de Aguascalientes, que van a ser tres días y en esos tres días tenemos que entregar 275 tarjetas cada día. Son en total 1,08 tarjetas que llegaron para personas con discapacidad”… MÁS DE 14 MIL OPCIONES de cobranza social aplicadas en Aguascalientes van en este año por parte del Infonavit, comentó en conferencia de prensa el delegado Sergio Armando González Serna. Se incluye el Seguro de Desempleo, la Responsabilidad Compartida, el Dictamen de Capacidad de Pago, Estudio socio económico y cualquier otra reestructura prevista en el programa de Solución a tu Medida. “Otorgamos la prórroga que son 12 meses con posibilidad de duplicarse a otros 12 o sea 2 años pero el crédito se está deteriorando porque como no está recibiendo pago no te está molestando ningún despacho, por lo que preferimos alguna otra de las opciones”. En materia de cartera vencida, el funcionario federal dijo que la delegación del Infonavit en Aguascalientes es del 9%. “Sigue siendo la segunda más baja del Infonavit a nivel nacional, siempre estamos ahí con San Luis Potosí y todavía es de un dígito de 9.8 una cuestión así todavía es una cartera vencida”…