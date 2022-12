La Operación Cicatriz se dio, como haya sido, y así se había anticipado por parte de los representantes empresariales respecto a la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel, tras el aumento del 25% al ISN.

DESDE EL OBISPADO de la Diócesis de Aguascalientes se emitieron una serie de puntualizaciones, que se ha solicitado notificar a los creyentes en relación a la reciente entrevista otorgada por el Papa Francisco al medio español ABC sobre la posibilidad de su renuncia ante una enfermedad y la revelación de una carta en la que dejó plasmada esa voluntad, en caso de un hipotético caso. Dentro de las aclaraciones, se advierte que la carta de renuncia fue firmada al inicio de su pontificado y que la elaboración de un escrito como este es usual en los representantes de la Iglesia Católica, en caso de que se vieran impedidos a continuar con su ministerio, lo que es explicado como un acto de sapiencia en caso de darse una complicación de salud grave, lo que no existe en este momento, considerando los reportes de buen estado de salud que se informaron días atrás. Se reconoce que el Papa Francisco tiene problemas de rodilla, sin que esto le impida continuar como el dirigente del catolicismo… LA OPERACIÓN CICATRIZ se dio, como haya sido, pero ya estuvo y así se había anticipado por parte de los representantes empresariales respecto a la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel, tras el aumento del 25% al Impuesto Sobre la Nómina, encontrando sólo la presencia de integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, sin invitación a otros organismos como el Consejo Estatal Empresarial o el Grupo de Industriales de Aguascalientes. Si bien se sabe que el empresariado tiene espacio en el Comité Técnico, lo que habrían logrado este lunes es el planteamiento de propuestas específicas para el ejercicio de los recursos obtenidos de este impuesto que puedan operarse desde la SEDECYT el próximo año… SI DE CORRECCIONES SE TRATA, habrá que definir qué destino tendrá la calle Valentín Gómez Farías, entre Morelos y 5 de Mayo, debido a que se han reportado altercados y complicaciones porque la arteria se está usando como una zona mixta para el uso del arroyo vehicular por parte de peatones y automóviles, lo que sin duda representa un serio riesgo de alguna tragedia por atropellamiento. Lo preocupante es que los comerciantes de esta calle ya la tomaron para exhibición de mercancía y parece que no hay ley que valga en el flujo ordenado dentro de esta calle del Centro de la ciudad… EN SESIÓN EXTRAORDINARIA de Cabildo se aprobó el Presupuesto de Egresos 2023 por cerca de 4 mil 390 millones de pesos, que se ejercerán mayoritariamente en servicios públicos, seguridad y obras de infraestructura e hidrosanitarias. Además, contempla cerca de 210 millones de pesos más en comparación del presupuesto que se tuvo este año; para ser exactos, la Secretaría de Servicios Públicos recibirá más del 24% del presupuesto, lo que significa que Carlos España Martínez tendrá mil 080 millones de pesos para garantizar la cobertura de los servicios, además, la Secretaría de Seguridad Pública recibirá más de 960 millones de pesos, lo que representa cerca del 22% del presupuesto. También se destinarán más de 370 millones de pesos a la Secretaría de Obras Públicas Municipales, en donde se contempla el 6% del Presupuesto Participativo en el rubro, destinado a obras de infraestructura. CCAPAMA recibirá aproximadamente 280 millones de pesos, para dar continuidad a la mejora del servicio. Durante su intervención, Gustavo Granados Corzo aplaudió que no se contemplaran empréstitos ni deudas, por su parte, Edgar Dueñas Macías resaltó que en el rubro de planeación se contemplan trabajos a favor del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad 2040 y se dará continuidad a importantes proyectos de recuperación de espacios públicos, como en el arroyo La Hacienda… GRANADOS CORZO, por cierto, presidirá ahora la Comisión Permanente de Comunicación Social del Ayuntamiento, y se comprometió a seguir impulsando la difusión de las acciones del Ayuntamiento, para que tengan mayor certeza las obras, proyectos y programas que se realizan día a día, para beneficio de las familias… ¿HOTELES NUEVOS? No, definitivamente no se tienen previstas nuevas inversiones hoteleras para el año 2023 en la entidad, señaló tajante la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Elizabeth Sucre Figueroa. “Nosotros no hemos escuchado de nuevas inversiones en este rubro, al menos no en el próximo año, sin embargo, siempre vamos a estar atentos y eso nos va a llevar a ser más competitivos”. Consideró que en este momento, con el número de habitaciones y hoteles que hay en Aguascalientes, el sector hotelero local está bien, ya que se cubre perfectamente la demanda que hay en el mercado. Dijo que la Asociación busca generar mayor capacitación hacia su personal y es en lo que habrán de enfocarse el próximo año. “Ya tenemos alianzas para poder crecer en ese sentido. Estoy convencida de que en Aguascalientes, con todo lo que tiene, hospitalidad y calidez, vamos a lograr un mejor servicio que sea a nivel internacional”… GASOLINEROS. El presidente de la Asociación Hidroamegas, Ramón Lomas Torres, dio a conocer que si bien para el próximo año la Miscelánea Fiscal viene igual y no se prevén cambios muy sustanciales, en el caso de los empresarios gasolineros tienen en puerta la facturación automática por cada despachador. “Se supone que se debe de facturar automáticamente, pero se acaba de otorgar una prórroga por parte del SAT y parece que todavía hasta mediados del próximo año 2023 se puede hacer como se viene dando hasta este momento dicho trámite”… CON 24 NUEVOS policías cierra el año el Municipio de Jesús María, así lo informó el presidente municipal, José Antonio Arámbula López, al recibir al último grupo de cadetes graduados a policías, los cuales se capacitaron en distintas áreas como desarrollo y acondicionamiento físico, marco normativo, deontología, prevención y vinculación social, técnicas policiales y formación complementaria en el IESPA. Indicó que se prepararon por más de mil 200 horas, lo cual requirió de mucho esfuerzo y determinación para llegar a donde están ahora, por ello, los invitó a desempeñarse en el cargo con apego a los valores policiales. Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública y Vialidad, Georgina Tiscareño de Lira, informó que con estos nuevos policías, la corporación municipal de Jesús María cierra el año con 166 elementos activos, 24 de ellos fueron los últimos en integrarse y se espera que el próximo año se integren otros 40 o 50 nuevos miembros activos…