HOY BAJAN CORTINAS en el Poder Judicial del Estado; salvo áreas que quedan en guardia, la mayoría del personal sale de vacaciones y regresará hasta el 11 de enero del 2021. Junto con jueces, magistrados y administrativos toman vacaciones forzosas los abogados que han hecho de los pasillos del Palacio de Justicia prácticamente sus despachos personales y ahí mismo reciben clientes, firmas y pagos. Claro que eso ha venido a menos pues ha habido esfuerzos por imponer el orden en las inmediaciones, especialmente en el contexto de la pandemia y las medidas sanitarias que deben seguirse. Lo anterior ha molestado tanto a algunos litigantes que hasta se sumaron a los infundados e infructuosos esfuerzos de algunas autoridades para sacar de la presidencia a la magistrada Gabriela Espinosa Castorena, acusándola de mala lideresa por haberles quitado el derecho a usar la cafetería y las mesitas del jardín para atender clientes y fumar, sí, querían fumar en el edificio oficial y como no los dejaron pues le tundieron duro, como sucedió con la pelirroja Juanita, popular litigante que semanas antes de las duras críticas, había entregado un reconocimiento a la magistrada por el buen manejo de la pandemia en el PJE. En fin, se van de vacaciones casi todos y la actividad jurisdiccional se reanuda hasta arrancado el año… SE VEÍA VENIR, Ernesto Castorena Rodríguez quiere ser diputado por el Distrito XVI. Se esperaba porque "nadie da paso sin huarache" y el presidente de la Asociación de Empresarios de la Industria del Vestido y Textil, desde mediados del año ha estado trabajando el lado político, sólo que su sola presencia no ha logrado "amarrar" como quisiera, tal vez le falta un poco más de paciencia y menos acelere, para presentar un mejor plan y proyección, pues, hace unos meses fue presentado como secretario de una comisión empresarial en el Partido Libre de Aguascalientes, y en fechas recientes, justo después del proceso electoral del Consejo Coordinador Empresarial, al notar la división para pronto intentó crear el Frente de Empresarios de Aguascalientes, pero todo parece que no cuajó su intento y ahora, anunció su intención de ser legislador, lo que deja ver que el tan mencionado Frente Empresarial fue una simple "llamarada de petate" y el gusto de hacerse notar; y es que entre empresarios se conocen… DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE se registraron 16 mil 744 movimientos en el Padrón Electoral del Estado, entre correcciones de datos, cambios de domicilio, reposiciones por robo, extravío o deterioro grave, correcciones de datos en domicilio, reemplazos de credencial y reemplazos de micas, según se informó en la sesión ordinaria que celebró el Consejo Estatal del INE. Con todos los movimientos que se han hecho, sale a relucir que el Padrón Electoral de Aguascalientes cuenta con el registro de 519 mil 627 mujeres y 487 mil 679 hombres, teniendo ya un total de un millón 016 mil 217 empadronados; aunque en la Lista Nominal son 997 mil 433 registros, entre éstos 514 mil 181 mujeres y 483 mil 252 hombres… A CUENTAGOTAS siguen fluyendo los recursos por parte de LICONSA a los lecheros de Aguascalientes que ya no ven la suya. Este viernes se les pagó la semana de retraso que aún tenían y se les dispersaron recursos por el orden de los 3 millones 324 mil pesos, a los 90 productores de Granjas Fátima y de Pabellón de Arteaga, según lo dio a conocer a El Heraldo el gerente estatal de la dependencia, Humberto López Rodríguez. Reconoció el funcionario que aún se les adeuda la semana que termina, que esperan que sea pagada la próxima semana, con lo cual sigue quedando una semana de desfase. “Ha sido una situación complicada la dispersión de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, sin embargo, esperamos que antes de que concluya este año ya podamos regularizarnos”… PERMANECER ALERTAS, recomendó el representante de la CONDUSEF en la entidad, Ignacio Villanueva Chávez y tener cuidado con las compras en línea durante la temporada decembrina. Tajante pidió no realizar este tipo de operaciones desde computadoras públicas sobre todo ninguna acción en la que intervenga datos bancarios como sería comprar en una tienda online, además de evitar el acceso a ofertas que lleguen por correo electrónico, ya que pueden llevar a sitios no seguros. En su lugar, entrar directamente a la página del comercio… A TRAVÉS DEL PROGRAMA “Juntos Contigo al 100”, la Oficina de Atención al Migrante en colaboración con el club de migrantes “Palomas Mensajeras” y el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara, ha gestionado y entregado más de 200 visas a igual número de adultos mayores, con lo que podrán visitar a sus hijos y familiares residentes en la Unión Americana que por encontrarse en situación ilegal, no pueden salir de ese país. En el marco del Día Internacional del Migrante, se realizó la última entrega de visas norteamericanas en comunidades de Calvillo y Aguascalientes, para que en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, puedan viajar a los Estados Unidos de América y reencontrarse con sus familiares… DE ACUERDO A CIFRAS del Banco de México, al último corte, realizado en el mes de septiembre de 2020, nuestro estado recibió casi 1.5 millones de dólares diarios por concepto de remesas, y en un acumulativo de enero a septiembre de este año, la cifra ascendió a casi 400 millones de dólares, cifra superior a los 378.1 millones de dólares captados en el mismo periodo de 2019… SEGÚN DATOS del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, los 5 principales estados en donde reside el mayor número de aguascalentenses son: California, Texas, Illinois, Oklahoma y Colorado; mientras que los cinco municipios de nuestro estado que más exportan migrantes, son Aguascalientes, Calvillo, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Asientos…