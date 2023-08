Como novio despechado que ahora goza de las mieles del amor, dijo que hoy las cosas fluyen mejor con el actual Gobierno Estatal, porque aseguró que con éste sí se han logrado y cumplido acuerdos…

Repartir aguinaldos de 30 días puede representar una cruz muy pesada de cargar para quien a duras penas llega a la quincena completando con pesos y centavos lo que los trabajadores se llevarán al bolsillo…

¿A QUIÉN LE DAN PAN QUE LLORE? En tono optimista, el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González, se pronunció, lógicamente, a favor de la propuesta para incrementar el aguinaldo de 15 a 30 días para los trabajadores. Además sugirió que se adelante el pago de esta prestación para finales de noviembre… EL LÍDER SINDICAL hizo referencia a la reforma de la Ley Federal del Trabajo de 1970, época en la que se incorporaron beneficios laborales como el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, entre otros, introducidos principalmente por diputados laboralistas y líderes sindicales… EN ESTE SENTIDO, destacó la necesidad de adecuar la normativa laboral a las circunstancias actuales, subrayando que aproximadamente el 90% de los contratos colectivos de trabajo ya establecen un aguinaldo de 30 días o más. ¿Será?… RESPECTO A LA OPOSICIÓN de los empresarios a esta medida, González indicó que muchas empresas en Aguascalientes ya otorgan aguinaldos superiores a los 30 días propuestos, evidenciando que es viable adaptarse a este incremento sin afectar su funcionamiento… RESPECTO A LA PROPUESTA legislativa de MORENA, el líder sindical se mostró confiado en su aprobación, basándose en el éxito de reformas anteriores, como la de las vacaciones… LO CIERTO es que el universo en el que se mueve el líder sindical, donde los contratos colectivos de trabajo son masivos y donde las grandes industrias confeccionan partidas presupuestales para su capital humano con cifras de muchos ceros, nada tiene que ver con el ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas, donde se concentra la gran mayoría de las y los empleados de este país… EN ESTE ENTORNO, repartir aguinaldos de 30 días puede representar una cruz muy pesada de cargar para el jefe que a duras penas llega a la quincena completando con pesos y centavos lo que los trabajadores se llevarán al bolsillo… EN UNA SESIÓN extraordinaria de Cabildo celebrada la mañana de ayer, el presidente municipal, Leo Montañez, presidió la ceremonia de los Premios Municipales al Mérito Deportivo y de la Juventud. El alcalde, en un emotivo discurso, elogió la determinación y la valentía de la juventud actual, destacando su resiliencia frente a los desafíos… «ESTA GENERACIÓN no teme a los errores, lo que les ha llevado al éxito. Nos enseñan que el intento, aunque no dé frutos inmediatos, no es un fracaso», enfatizó. Además, resaltó el esfuerzo continuo por reducir la brecha digital y brindar igualdad de oportunidades a todas las comunidades… TORO PASADO, el delegado estatal de AMOTAC en Aguascalientes, José Luis Guillen González, sacó su coraje contra la pasada administración estatal y especialmente contra el ex secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, por haberles hecho la vida imposible a los transportistas, según sus palabras… ESO SÍ, como novio despechado que ahora goza de las mieles del amor, dijo que hoy las cosas fluyen mejor con el actual Gobierno Estatal, porque aseguró que con éste sí se han logrado y cumplido acuerdos. De esa manera, con las comparaciones, Guillén se sacó la espinita, aunque seguramente a los aludidos ni les va ni les vienen sus palabras… LO QUE SÍ RESULTA de interés público, es que los transportistas preparan un bloqueo carretero en el acceso sur de Aguascalientes como parte una protesta nacional programada para el martes 29 de agosto… LA MANIFESTACIÓN vendrá a aderezar la semana de regreso a clases, así que no diga que no le advertimos y tome las previsiones necesarias porque sin duda será un día complicado para entrar o salir de la mancha urbana por los caminos del sur… BLOQUEO DE PASO también en la UAA, donde la seguridad en los accesos ya se aprecia más rigurosa para las personas externas a la institución, luego de que en este diario le informáramos en exclusiva sobre los lineamientos de control mediante acceso con tarjeta electrónica… SEGURAMENTE ESTA acción restrictiva abonará para mantener la paz y la tranquilidad que requieren académicos y universitarios para concentrarse en sus asuntos. Y es que, la verdad sea dicha, el horno no está para bollos… LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA y Anticorrupción de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, liderada por la diputada Yolytzín Rodríguez Sendejas, aprobó dos dictámenes para mejorar procesos administrativos y adquisiciones en el servicio público… EN EL PRIMERO SE SOLICITA al Congreso de la Unión legislar sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer medidas que garanticen la integridad pública y códigos de ética y se propone considerar como falta grave la omisión de cuotas ante instituciones de seguridad social… EN EL SEGUNDO DICTAMEN propuesto por el legislador Raúl Silva Perezchica, se busca reformar la Ley de Adquisiciones para promover el uso de baterías recargables en el Gobierno Estatal y Municipal, reduciendo así la contaminación ambiental. Ambos dictámenes serán enviados a la Junta de Coordinación Política para su trámite… EN TEMA APARTE, la subdelegada de la Delegación de la Secretaría de Bienestar, Berenice Romo, acudió en representación de la titular, Silvia Licón Dávila, a la reunión con Secretarías Federales en Materia de Ordenamiento de la Propiedad, donde fue contundente al advertir que desde el Gobierno de México se evitará que en Aguascalientes se instale un “Cártel Inmobiliario” como el asentado en la Ciudad de México… “NO PASA DESAPERCIBIDO que a lo largo y ancho del territorio nacional se han venido dando situaciones que alejan a los ciudadanos de la certeza jurídica en materia de ordenamiento de la propiedad”… “COMO MUESTRA, el más reciente caso es lo que se ha conocido como el “Cártel Inmobiliario” del cual su magnitud trasciende porque funcionarios delegacionales, empresarios, notarios y actores políticos crearon una compleja estructura con el fin de obtener beneficios ilegales a costa del desarrollo urbano y su reglamentación”, expresó… ROMO TAMBIÉN SEÑALÓ que en se están presentando casos en los que ex presidentes municipales están actuando como gestores y peor aún, lo han hecho siendo asesores del Gobierno del Estado; situaciones que, dijo, se deben acotar para suspenderlas y que no se permitan en lo futuro…