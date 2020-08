La curva de aprendizaje en la CMOV, todavía sigue su curso, pues Griselda González, todavía no capta la información referente a las principales áreas de la dependencia, y en consecuencia serán lentos los resultados del Programa de Movilidad, y al ser éste una prioridad del gobierno más vale que se ponga las pilas para que dé resultados.

TERNURITA. El coordinador de Planeación y Proyectos del Estado, Ricardo Serrano Rangel, presentó a los diputados los alcances del Plan Estratégico Aguascalientes 2045, que se elaboró conjuntamente con el CIDE. El funcionario habló de la importancia de que este plan, trascienda sexenios, sin importar qué partido político esté en el poder, y se concreten las metas trazadas con miras a propiciar una mejor calidad de vida a la sociedad. Será que Ricardo es nuevo en estos andares o sencillamente todavía creen en los Santos Reyes. Recuérdese que trienio tras trienio y sexenio tras sexenio, las autoridades en turno, presentan su planeación a largo plazo, con la intención de que haya continuidad en los programas y proyecto, pero la realidad es otra, cada equipo quiere imprimirle su sello particular durante el lapso que dure su gestión, pero eso no es novedad alguna, siempre ha sido y las buenas intenciones, solo quedan en eso, de ahí la importancia de realzar lo programado, en el lapso que corresponda, al menos las obras más importantes… LA CURVA DE APRENDIZAJE en la CMOV, todavía sigue su curso, pues Griselda González, aún no capta la información referente a las principales áreas de la dependencia, y en consecuencia serán lentos los resultados del Programa de Movilidad, y al ser éste una prioridad del gobierno más vale que se ponga las pilas para que dé resultados. Qué no olvide la polifacética funcionaria que la demanda del servicio de transporte público, aumentará con el regreso progresivo a las aulas de bachilleres y universitarios, lo cual exige unidades sanitizadas y rutas con suficientes unidades para garantizar una frecuencia adecuada en los recorridos respectivos… CON HERMETISMO inexplicable, se maneja la agenda del presidente López Obrador a escasos días de su arribo a esta entidad; es la segunda visita del año y ya se ha dicho que sólo estará en esta tierra para dar desde aquí su conferencia mañanera de todos los días, y luego encabezar una reunión en materia de seguridad pública, para lo cual la encargada de la logística y acreditaciones es la Secretaría de la Defensa Nacional. Aún así, hay quienes no pierden la esperanza de tener oportunidad de un acercamiento aunque sea mínimo; es el caso de los mezcaleros locales, que quieren entregarle un escrito para pedir apoyo de la federación y se pueda avanzar en su intención de vender mezcal y no destilado de agave como lo hacen hasta ahora, ya que pese a tener la denominación de origen otorgada en 2017, no han podido hacerla efectiva por un amparo interpuesto por mezcaleros oaxaqueños y que aun teniendo el apoyo legal de las autoridades estatales, no ven que haya avance y por ende, los apoyos se han detenido, además de que son mínimos… EN TANTO ALGUNOS PARTIDOS POLÍTICOS, sus dirigentes y suspirantes por ser candidatos a cargos de elección popular se han dado a la tarea de salir a la luz pública a manifestar sus inquietudes, otros dicen tomarle la palabra a la sociedad civil para escuchar, dialogar y construir soluciones conjuntas para salir adelante de la situación de salud que se enfrenta, y que antes de los quehaceres políticos se antepongan por primera vez, los intereses ciudadanos. Así es que varias organizaciones civiles como Tlanemani, Coparmex y México Líder, entre otras, realizaron un ejercicio de diagnóstico y encuestas respecto de la pandemia y la emergencia económica y la conclusión fue la necesidad de articular soluciones conjuntas que den certeza a la población, para que no se pretenda obtener ventaja ni se lucre política y personalmente, antes bien, dar un paso para que Aguascalientes se vuelva a distinguir como punta de lanza con ejercicios de esta naturaleza… LA PROFECO EXHIBIÓ a través del reporte “Quién es quién en los precios”, que la gasolinera marca Shell ubicada en Mahatma Gandhi al sur de la ciudad, ha aparecido por segunda ocasión, como la estación con el precio más alto por litro en el combustible Premium. La primera vez que apareció en la lista de gasolinas más caras del centro del país, fue el 13 de julio de este año, aunque en su expendio de Jesús María, la segunda ocasión el 27 de julio en el establecimiento que en esta ocasión también está señalado. Esto complementa el comentario que hace varios días hizo un reconocido empresario gasolinero de la entidad en el sentido de que no todas las gasolinas que se expenden en esta entidad son de la calidad prometida; expresión que fue secundada por el presidente de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz, quien refirió que aquí se tiene gasolina y diesel caro y de baja calidad… EL IEA INFORMÓ que se transmitirán 16 programas de televisión en apoyo a quienes, desde casa, están a cargo de la educación de niños y niñas con algún tipo de discapacidad… La programación para educación inicial abordará los temas Crianza compartida, Exploración, curiosidad y creatividad, Juego y aprendizaje, así como Sostenimiento afectivo… MÁS DE 12 MIL DOCENTES de 1,737 planteles públicos y particulares de educación básica participan en la Sesión de Consejo Técnico Escolar Extraordinario, que se realiza de manera virtual en el estado de Aguascalientes, con el objetivo de analizar las diferentes estrategias para la atención de estudiantes a distancia; uso de la plataforma electrónica de gestión de aprendizaje Google Classroom, Aprende en Casa II, cuadernillo de trabajo para estudiantes que no cuentan con conexión a internet, así como medios para mantener contacto con madres y padres de familia… DELEGADA con funciones de presidenta fue nombrada Miriam Dennis Ibarra Rangel en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas de Aguascalientes (ONMPRI); recibió el nombramiento de manos de la presidenta, Montserrat Alicia Arcos Velázquez. Se comprometió a trabajar en las calles de Aguascalientes por las mujeres, sus familias y la ciudadanía en general, buscando la reivindicación de la militancia tricolor en el Estado y sobre todo por las causas sociales… TUVO QUE ENTRARLE al tema del caso de corrupción dentro de Acción Nacional el presidente estatal del blanquiazul, Gustavo Báez Leos, y dijo que se está en un momento histórico donde se deben de limpiar las filas luego de que se difundiera un video donde se observa a Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, recibir grandes cantidades de dinero. “Si no comenzamos a limpiar la casa desde hoy, no seremos una opción para las y los ciudadanos en 2021”, sostuvo…

