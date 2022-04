Tere Jiménez Esquivel dijo en entrevista que sigue subiendo en las encuestas. “He sido una candidata de propuestas, siempre con mucha congruencia y con respeto hacia las demás”.

DOS SEMANAS DE CAMPAÑA y, aún con feria, el clima político va cobrando fuerza y calorcito. Los contrastes ya salieron a relucir y la competencia se fortalece. En el escenario, la candidata a la gubernatura de la coalición “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez Esquivel dijo en entrevista que sigue subiendo en las encuestas. “He sido una candidata de propuestas, siempre con mucha congruencia y con respeto hacia las demás. Yo no necesito destruir a las otras candidatas ni necesito hablar mal de las demás personas”. En tal sentido, dijo que con congruencia ha ido construyendo lo que el día de hoy es una campaña de triunfo, de propuesta, una campaña en donde están ocupados todos los días en proponer, haciendo el plan de desarrollo “porque sólo tenemos 6 meses en que ya cambia el Gobierno Estatal, llegará la primera mujer gobernadora y no podemos llegar con otro tema más que sean propuestas e ideas”. Así mismo, se dijo agradecida con muchos sectores “porque ellos nos han impulsado a que estas propuestas se hagan realidad y que le podamos proponerle a la gente, a cada sector, el deportivo, el de los jóvenes, de las mujeres, el de adultos mayores”… NORA RUVALCABA, por su parte, consideró ayer que han quedado a deber las autoridades estatales en los trabajos emprendidos en materia de seguridad implementados en el perímetro ferial, al registrarse conatos de bronca y riñas, en los cuales han resultado personas lesionadas. La candidata de MORENA a la gubernatura exhortó a las autoridades correspondientes para que redoblen esfuerzos, al indicar que es necesario “que las autoridades se hagan responsables y garantice salvaguardar la integridad de los feriantes y de todo el municipio de Aguascalientes, que esta feria transcurra de manera pacífica”… QUIEN SE FUE A LA YUGULAR de las aspirantes fue el presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, José Gil Gordillo Mendoza en conferencia de prensa al afirmar que en materia de propuestas en el rubro económico por parte de todas las candidatas, dejan mucho que desear y la única que medio se salva es la abanderada de la coalición del PAN, PRI y PRD, pero las demás están totalmente perdidas. “Los del PAN quien se nota que ha trabajado un poco más sus propuestas, sin embargo, creo que tienen sus áreas de oportunidad lo que ellos presentan, las toman más del Municipio que no son tan indispensables, más que promover programas que sean muy electoreros, debe repensarse hacia dónde dirigir los recursos y en general se nota una ausencia de colegas economistas en lo que presentan los partidos”. Afirmó que incluso le ha tocado corregir algunos datos que presentan en especial cuando quieren contrastar Aguascalientes con Nuevo León y Jalisco, “Ya se imaginan de qué partido es, inclusive por ahí han publicado datos que no son correctos en cuestión de los ingresos de los aguascalentenses como están comparados con ellos. Les hemos dicho que estamos en el Colegio de Economistas a la orden, pero sí se ve que les hacen falta economistas en sus equipos de trabajo, a lo mejor no les alcanza el presupuesto que les dan a algunos partidos o se lo gastan en otra cosa”. Al referirse a la propuesta de la abanderada de MORENA, Nora Ruvalcaba Gámez de beneficiar a cerca de 50 mil pequeñas y medianas empresas, dijo que casi son todas las del Estado. “Según la Encuesta de Demografía de los Negocios en el 2021 quedaron 55 mil, entonces aventar así una propuesta de que vas a beneficiar a 50 mil empresas, eso es totalmente de una reunión por la tarde sin datos, no veo realmente un programa de fondo, hay unos muy generales. No se nota un conocimiento de la economía de Aguascalientes”. Por lo anterior, exhortó a todos los partidos políticos en el Estado a elevar su calidad de propuestas en el rubro económico. “Creo que la mayoría de las candidatas nos han quedado a deber. Presentaron un tema a largo plazo de Aguascalientes donde lo dividen en regiones, ahí se nota un sello de planeación que viene de hace 15 años, pero se tiene que replantear la planeación económica del Estado con una visión de empresas modernas. También se nota el sello de colegas urbanistas que no son economistas o algunos arquitectos, pero la dinámica económica es muy distinta”… EL FRENO A LA REFORMA Energética representa para el ciudadano la posibilidad de elegir qué tipo de energía le conviene más adquirir, comentó el director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, Alberto Aldape Barrios. “Ahora se van a poder subir a la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, energías que son mucho más económicas y limpias como la solar o la eólica”, explicó. Otro de los beneficios de haber desechado esta ley, es que la competencia que termina beneficiando al consumidor, garantizará un mejor servicio y una mejor calidad de energía a suministrar en sus hogares. Para el director del CIDE, el hecho de que la oposición se haya unido para desechar esta iniciativa empujada por el ejecutivo, representa un triunfo sobre el planteamiento de regresar a un monopolio energético. “La competencia, lo que hace es favorecer la toma de decisiones por parte del consumidor”, dijo… EL PRD en voz de su dirigente Iván Sánchez Nájera celebró que la propuesta de una reforma eléctrica retrógrada, destructiva y contaminante en la Cámara de Diputados, no haya pasado la mayoría calificada, con lo cual se reitera que México no permitirá un autoritarismo del Poder Ejecutivo. “Hay que dejar en claro que el PRD sí está de acuerdo con la integración de la electricidad y el litio como áreas estratégicas para el desarrollo nacional, pero bajo un diseño institucional que establezca el papel que debe tener el Estado como rector de la explotación de los hidrocarburos, la electricidad y el litio”… RINDIERON PROTESTA los integrantes del Consejo para la Igualdad Sustantiva en Materia Laboral del Municipio de Aguascalientes y renovaron el compromiso de impulsar mecanismos que propicien un entorno de trabajo favorable. Durante su intervención la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, Zayra Rosales, indicó que se buscará la capacitación y formación del personal, conciliación de la vida familiar y laboral, clima laboral libre de violencia y discriminación, protección civil, así como fortalecer el uso del lenguaje incluyente…

