A TRAVES DE LA PANTALLA, porque en este momento no hay otra opción, el Museo Descubre arrancó ayer y hasta el 30 de abril su curso de primavera 2021, en un horario de 10:00 a 12:00 horas y transmitido por Facebook Live; está dirigido a los niños de Aguascalientes, quienes participan en 18 diferentes talleres que aborda la temática STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas-, así como actividades que fomenten la cultura de cuidado del medio ambiente… NO HABRÁ DESFILE del Día del Trabajo el próximo 1 de mayo. Igual que la Feria Nacional de San Marcos, por segundo año consecutivo el evento quedó formalmente cancelado para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, derivado de la situación de pandemia que se vive en el estado, en el país y en el mundo, confirmó ayer el dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González. No obstante, el representante de la CTM en la entidad dijo que la fecha no pasará desapercibida, por lo que tienen planeado realizar un acto el viernes 30 de abril a las 9 de la mañana al que invitarán a 3 de sus compañeros -una mujer, un joven y alguien del Comité Ejecutivo-. “Es como si fuera un acto masivo, donde cada quien va a decir cuál es su forma de pensar, qué siente y qué se debe exaltar del 1º de mayo y lo que se debe conmemorar, qué es lo que aún nos quedan a deber a los trabajadores”. Comentó que el evento tendrá lugar en el salón de la FTA. “Vamos a aprovechar el uso de las redes sociales, conmemorando a distancia. Van a estar presentes solo los integrantes del comité ejecutivo conformado por 18 personas así como la asistencia de los medios de comunicación a dicho evento”… COINCIDIRÁN EN ALGO el próximo domingo los grupos defensores de animales y los taurinos: ambos saldrán de sus casas, y prometiendo cumplir a cabalidad con las medidas preventivas contra el COVID-19 se dirigirán por la tarde a la Monumental Plaza de Toros para verse las caras. De hecho ya hay labor de unos y otros para ello. Los primeros a través de las redes sociales, han comenzado a convocar de manera masiva, con la intención de alzar la voz y frenar casos de maltrato animal. Los segundos ya adquieren los boletos para ingresar a la corrida de toros con motivo del 25 de abril, Día de San Marcos, patrono de nuestra verbena. El encuentro está programado previo al festejo taurino, alrededor de las 17:15 horas. De acuerdo a la convocatoria, la concentración de personas anti taurinas, será a fuera del coloso de Expo Plaza y, bueno, por supuesto que se toparan con el ingreso de los taurinos. Los animalistas han advertido que quien asista deberá llevar cubrebocas, gel antibacterial y conservar la sana distancia. Pueden llevar carteles alusivos, agua e incluso niños y mascotas… A PROPÓSITO DE AGLOMERACIONES en tiempo de pandemia, militantes de MORENA no quedaron muy convencidos con el inicio de campaña de Arturo Ávila, contra quien por cierto arremetieron al considerar que era innecesario aglomerar a tantas personas en medio de la crisis sanitaria, entre ellos niños. Fernando Alférez Barbosa, dijo que la visión política y la empresarial no están ligadas, y que la falta de experiencia en campañas políticas y más aún, a oídos sordos sin que el candidato se deje ayudar, podría ser devastador para el partido. Por lo que incluso dijo estar dispuestos a aportar su experiencia y conocimientos para fortalecer la campaña de su candidato… YA MERITO. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gustavo Báez Leos, dio a conocer en el marco de la rueda de prensa mañanera con motivo del arranque de la campaña de candidatos a diputados locales y a alcaldes que en próximos días estarán subiendo a la Plataforma 3 de 3 todo lo relacionado a sus abanderados, afirmando que todos están limpios y donde estarán transparentando el actuar de ellos como coalición… EQUILIBRIOS. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, comentó que urge que se dé un equilibrio de fuerzas en el Congreso de la Unión, luego de que en la actualidad el presidente de la República no escucha ni a sus cercanos y menos a la oposición, por lo que la única manera de defender incluso a las instituciones autónomas, es con un Congreso de la Unión equilibrado que le exija que cumpla con sus responsabilidades constitucionales, “porque actualmente estamos ante la amenaza y si continúa de esta manera en el Congreso de la Unión que si la Constitución dice algo que el presidente no está de acuerdo, éste amenaza con cambiar la Constitución”… PARA PROMOVER la permanencia de estudiantes del nivel básico y el logro de aprendizajes, el Instituto de Educación de Aguascalientes mantiene esfuerzos constantes como la la Cruzada de rescate de estudiantes, realizando acciones que coadyuven a evitar el rezago educativo ante la contingencia sanitaria por COVID-19. En estas acciones participan los Consejos Técnicos Escolares por parte del personal directivo y docente, para invitar a alumnas y alumnos, así como madres y padres a que sigan en comunicación con la escuela… EN EL AGROPECUARIO esperan que, como sucede en cada campaña electoral, abanderados de los diversos partidos políticos y de los distintos puestos de elección se acerquen para hacer sus propuestas a los comerciantes que confluyen día a día en este mercado de abastos. Aunque la expectativa es que las promesas que hagan las cumplan y no se queden en el saco de las buenas intenciones… FORMACIÓN ESPECIALIZADA. La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Competitividad e Innovación, informa que están por iniciar el curso de Implementación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, el diplomado en Mantenimiento industrial y la certificación internacional Yellow Belt. La Sedec invita a las y los interesados en cursar alguno de los programas a ingresar a la página web www.agsdigital.com.mx y conocer las distintas convocatorias de subsidio productivo a las que pueden aplicar…