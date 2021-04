Que sea de altura, demandó el dirigente seccional del SNTE, Ramón García Alvizo, a los candidatos a diputados locales y a presidentes municipales que ya están en competencia política y que el proceso tenga calidad de propuestas.

ARRANCAN. Este fue el llamado esperado desde hace algunas semanas, por los candidatos ya conocidos que buscan posicionarse en la preferencia de los electores para que les den su voto el próximo 6 de junio, y llegar a ser diputados locales o alcaldes. En esta ocasión, quienes comenzaron su campaña, algunos en los primeros minutos de este lunes, tendrán los municipios con más de 40 mil habitantes, pues los que tienen menos de esta población, podrán hacer proselitismo a partir de mayo. Aunque para nadie es desconocido que las campañas iniciaron casi desde principios de año, y más abiertamente, sin que la autoridad electoral se haya dado cuenta aparentemente, desde mediados de marzo, cuando ya varios tenían a sus precandidatos y ahora abanderados oficiales. Salvo el caso de MORENA, que todavía falta que a nivel central se resuelva el tema del acomodo y asignación de candidaturas locales, pues si bien, podrá hacer proselitismo, en caso de ordenarse el cambio de algún candidato o candidata, tendrá que ser removida. Entre quienes arrancaron la madrugada de hoy se encuentran Arturo Ávila, que lo hizo en la colonia La Soledad, al poniente de la capital. Lo mismo Luis Armando Reynoso, quien desde las 10:30 de la noche, encabezó un evento como preámbulo al arranque de su campaña que en su caso, fue en la explanada J. Pani, casi en el corazón de la Feria de San Marcos. Leonardo Montañez hizo lo propio al filo de la medianoche en tanto el conjunto de panistas tendrá su arranque con una rueda de prensa, al igual que el Partido del Trabajo, el Partido Libre de Aguascalientes, también ha comenzado, y Movimiento Ciudadano no se quedó atrás, pues finalmente llegó la cuenta regresiva de los 45 días de campaña para la primera mitad de los aspirantes a cargos de elección local. Y si bien se ha dicho que los programas sociales y la vacunación no se suspenderán en tiempos de campaña, pues en ambos casos hay padrones con el registro de los beneficiarios que requieren esta atención de la autoridad, también se debería tener cuidado en torno a los empleados estatales y municipales principalmente, que han comenzado con mucho entusiasmo la campaña. Y es que desde días pasados, fue posible verlos registrando posibles votantes a favor de sus candidatos, todo sin menor pudor. Ahora sólo habrá que esperar que ese recorrido de “toca, toca” y casa por casa, no sea para coaccionar el voto, sino para que el ciudadano conozca las propuestas. Pero de que comenzaron o se anticiparon muy afanosos, habrá que esperar el resultado de comenzar temprano el proselitismo… QUE SEA DE ALTURA, demandó el dirigente seccional del SNTE, Ramón García Alvizo, a los candidatos a diputados locales y a presidentes municipales que ya están en competencia política y que el proceso tenga calidad de propuestas. Esto es lo que reclama la sociedad, que digan cómo van a hacer las cosas, y demanda que los políticos tengan un verdadero acercamiento con los ciudadanos, ya que es común que pasan los procesos electorales y nadie los vuelve a ver. Así que ahora habrá que llevar propuestas a cada sector de la sociedad, el ganadero, los maestros, los empresarios, el comercial, ya sea por parte del Congreso del Estado y del Congreso de la Unión como de las presidencias municipales, para que éstas puedan ser valoradas y analizadas y se emita un voto convencido en que el candidato no les va a fallar, enfatizó Ramón García… YA TIENEN DESTINO los 50 millones de pesos que el Instituto de Educación de Aguascalientes cuenta de los recursos del PROAGE para el ciclo 2021-2022. Estarán orientados precisamente para la atención de las necesidades e insumos sanitarios de las escuelas, es decir, los 200 pesos que corresponden por cada menor inscrito se estarán orientando a salvaguardar la aplicación de los protocolos dentro de los planteles… PISO PAREJO pidieron los hoteleros asociados a la AMHA a la autoridad municipal, respecto del operativo realizado en días pasados hacia las hospederías para ratificar que las licencias comerciales vigentes están actuando de acuerdo con los protocolos y limpieza. La presidenta Gloria Romo Cuesta indicó que esta práctica se hace cada año regularmente, “pero ahora ha sido más llamativo por la situación sanitaria que vivimos”. Detalló que en la hotelería de Aguascalientes hay más de 120 propiedades de las cuales 60 pertenecen a la asociación y estas 60 son las grandes cadenas que están a simple vista. “Ellos están actuando con total seriedad, por lo que pedimos que también estas revisiones se hagan a los hoteles chiquitos, a los que quizá no forman parte de la Asociación porque les hace falta regularse en algún punto. Creo que como hoteleros, buscamos no nada más que esté al corriente un hotel con su licencia, sino que cumpla con la limpieza y si no tienes la forma de cumplir te decimos cómo, por dónde y si no, te capacitamos”… SE DECLARAN DISPONIBLES los Notarios Públicos del Estado para tener una participación activa durante la jornada electoral. Su presidente, Xavier González Fisher comentó que los fedatarios tienen la obligación legal de estar a la mano siempre para las cuestiones de los procedimientos electorales, participando de manera activa, por lo que esperan tener próximamente un acercamiento con el presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros y el representante del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruelas Olvera, y en una reunión preparatoria antes de las elecciones, capacitar a los funcionarios del INE y del IEE, entre quienes fungen como actuarios electorales, “para ver cómo vamos a organizar la participación de los notarios de Aguascalientes en el proceso electoral en el Estado”… ESPERAN RESPONSABILIDAD SOCIAL de las compañías refresqueras en el IEA y que en su interés de apoyar al regreso a clases participen en la pintura de los tableros de las escuelas, si ponen lonas o dan materiales e insumos sanitaros, ya que este tema requiere la atención y del apoyo de todos, planteó el director Ulises Reyes Esparza…