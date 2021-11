La novela del PRI en el capítulo del presidente del CDE contra Roberto Tavarez Medina, continúa, y en atención a lo emitido por la Sala Monterrey, que dio la razón al acusado, ayer otra vez el tema fue tratado por los magistrados del Tribunal Electoral del Estado.

A una semana de que el Cabildo de la capital aplicó la aplanadora y aprobó la Ley de Ingresos 2022, los regidores de Movimiento Ciudadano, Arellano y Granados, así como la diputada Rodríguez, ya saben por qué no quieren que se autorice el aumento al ISABI.

DE MANTELES LARGOS se encuentra la Parroquia del Señor del Salitre, ubicada en el municipio de Calvillo, la cual cumplió 250 años. Se realizó una misa especial a la que acudieron los fieles, además en la tarde se realizó una peregrinación con la imagen del patrono, por las principales calles de la mencionada cabecera municipal… UN TOTAL DE 2 MIL 496 VACUNAS de segunda dosis anti-COVID se aplicaron a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades en el primero de dos días de Jornada para quienes recibieron el biológico el pasado 21 y 22 de septiembre informó la delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Nora Ruvalcaba Gámez. Detalló que en el Hospital Hidalgo aplicaron 876 vacunas, en el ISSSTE fueron 732 y en el HGZ No. 3 fueron 888 biológicos aplicados. Para la jornada de este viernes cuentan con 2 mil 124 vacunas disponibles para los niños y adolescentes con comorbilidades… LA NOVELA DEL PRI en el capítulo del presidente del Comité Directivo Estatal contra Roberto Tavarez Medina, ex dirigente del mismo, continúa, y en atención a lo emitido por autoridades electorales de la Sala Monterrey en días pasados, que dio la razón a Tavarez al argumentar que nunca fue notificado de los motivos de su expulsión del tricolor, ayer de nueva cuenta fue un tema tratado por los magistrados del Tribunal Electoral del Estado que resolvió revocar las notificaciones realizadas a Roberto Tavarez pues no se hizo de manera adecuada, por lo que la lucha del ex presidente del PRI por recuperar su militancia está más viva que nunca. En tanto, de manera extraoficial, se supo que Antonio Lugo, quien promovió la expulsión argumentando ofensas a la dirigencia y algunas candidatas durante el pasado proceso electoral, afectando al partido, no se da por vencido en su argumento legal y continuará con el proceso en busca de una sanción ejemplar para quien se aferra a su militancia… NO PARAN LOS ENTRIPADOS para la diputada panista Nancy Gutiérrez Ruvalcaba. Y es que le molesta que mientras el CEN panista logró “la unidad” y los acuerdos entre los dos principales aspirantes a ser candidatos por la gubernatura del estado, en lo local, la bancada albiceleste en el Congreso no ha logrado dar ese paso, pues pasa el tiempo y el nombramiento del Contralor General del Legislativo no avanza justamente por la falta de acuerdos. Y mientras eso ocurre, en lo político, los albicelestes se mantienen atentos al proceso interno, con la esperanza de que sea transparente y con piso parejo, “a finales de noviembre ya se tendría algún resultado, espero que se dé con toda la legalidad que se pueda dar”, dijo. También aprovechó para dar un repasón a lo que ocurre en el ámbito nacional en el partido en que milita, pues acusó, “hay un agandaye tremendo de un grupo a nivel nacional que impacta en el estado de Aguascalientes”… A UNA SEMANA DE QUE EL CABILDO mayoritariamente panista de la capital aplicó la aplanadora y aprobó, sí porque sí, la Ley de Ingresos para el 2022, los regidores de Movimiento Ciudadano, Marilupe Arellano y Gustavo Granados, así como la diputada naranja Yolitzin Rodríguez, ya saben por qué no quieren que se autorice el aumento al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI). Primero, porque los ciudadanos que han ahorrado para comprar una propiedad no merecen un incremento del 50% del impuesto que ponga en riesgo su compra. También, porque el valor del ISABI tiene una actualización permanente, ya que son los valuadores quienes determinan el costo real comercial actualizado de dichos inmuebles. La medida, además, desincentiva las operaciones formales y promueve la falta de certeza jurídica ya que los usuarios preferirían hacerlo por la vía privada para ahorrarse dicho impuesto. Además de la situación que guarda el Registro Público de la Propiedad, todavía. Aparte de que no hay un proyecto estratégico para el destino de los 79 millones anuales que se esperarían recaudar de este impuesto. Bueno, y si lo hay, parece que no se los han dicho, aunque muchos se lo imaginan. Habrá que ver ahora si el boletín de los naranjas frenará el aumento del impuesto… UNA INVITACIÓN A LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ emitió el INE para que se sume a los trabajos de organización del Proceso Electoral Local 2021-2022, como Supervisores Electorales o Capacitadores-Asistentes Electorales para lo que hay 402 vacantes. El vocal ejecutivo Ignacio Ruelas Olvera, dijo que desde el pasado 30 de septiembre el INE comenzó con las actividades que corresponden para los comicios locales, entre las que destaca la contratación de personal eventual, que desempeñará diversas actividades como lo son la notificación, capacitación y entrega de nombramientos a las personas que recibirán los votos en las elecciones del 5 de junio. Al abordar los requisitos para trabajar como Supervisores o Capacitadores-Asistentes Electorales, Alejandro Solís Hernández, dijo que si bien no hay una cuota o número de plazas reservadas para la comunidad LGBTTTIQ+, en materia de expansión de los derechos humanos, el INE ha consolidado significativamente el tema de inclusión de la diversidad sexual, por lo que este año se cuenta con dos avances relevantes para el registro de quienes desean participar en la función electoral… AYER EN EL CONGRESO, en sesión ordinaria y en el espacio de asuntos generales, la diputada Sanjuana Martínez condenó la violencia de cualquier tipo, máxime si se da en contra de niñas, niños y mujeres. Si bien reconoció el esfuerzo de los gobiernos y la sociedad civil, refirió que ha resultado insuficiente para instaurar un verdadero sistema que garantice la protección de sus derechos y de su integridad física, emocional y psicológica. Adelantó que previo a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el jueves 25 de noviembre, habrá un foro presencial “Otras formas de violencia” en el auditorio del Poder Legislativo. Antes, del 22 al 24 de noviembre se tendrán conferencias magistrales con temas como violencia sistemática, las violencias y la salud mental, defensa de los derechos humanos de las mujeres -con enfoque a las mujeres trans-, entre otros, con el fin de que tanto mujeres como hombres identifiquen las violencias y combatan su naturalización…