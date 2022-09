CUALQUIER CLASE de incremento en los servicios públicos que pegue directamente en los bolsillos de las clases más desfavorecidas es, para los gobernantes, una de esas piezas musicales que inevitablemente tocan bailar “con la más fea”… TRATÁNDOSE LAS TARIFAS del transporte público, y cuando la liga ya estiró lo suficiente, no queda de otra que justificar y tratar de amortiguar con las explicaciones, la noticia que invariablemente despertará desazón en amplios sectores de la población… EN ESE TENOR, el gobernador Martín Orozco Sandoval aseveró que el aumento de tarifas de transporte público era una decisión inaplazable y necesaria para aspirar a mayores mejoras en las distintas modalidades de concesión… DEJANDO EN EL DISCURSO un caramelo de esperanza para amortiguar el trago amargo, señaló que el reto más adelante es evolucionar hacia unidades tipo “oruga” soportado por una empresa creada con esa finalidad… RECONOCIENDO que no se trató de una decisión tomada a la ligera, indicó que el ajuste tarifario se dio tras el análisis que justificó “un pequeño aumento” para dar soporte financiero al transporte urbano, el cual deberá invertir grandes cantidades para la renovación de camiones y el mejoramiento de rutas y frecuencias… EN EL RECUENTO del sexenio, el mandatario estatal comentó que se perdieron dos años intentando que Atusa se convirtiera en una sola empresa, con una visión de mejora a futuro y soporte financiero, lo cual no se logró… EXPLICÓ QUE POR ELLO, se trabajó a partir del tercer año de la administración en la integración de la concesión… FINALMENTE, aseguró que la gobernadora electa sabe que es un programa que requiere un seguimiento transexenal. Así, el mandatario confió en que Tere Jiménez velará por que no se quite el dedo del renglón para que se mantenga el rumbo hacia la tan ansiada mejora del servicio del transporte público… EN EL RECUENTO del sexenio, el mandatario estatal comentó que se perdieron dos años intentando que Atusa se convirtiera en una sola empresa, con una visión de mejora a futuro y soporte financiero, lo cual no se logró… ASÍ LAS COSAS, para la siguiente administración no suena a opción dar seguimiento a este proyecto en el que se han invertido tanto tiempo, dinero y negociaciones. Llegar al punto de satisfacción generalizada de los usuarios y que los aguascalentenses contemos con un sistema de movilidad que sea nuestro orgullo es, simplemente, una obligación impostergable… IMPOSTERGABLE se ha vuelto para las autoridades fiscales cerrarle el paso a las empresas “factureras”… SEGÚN EL PRESIDENTE del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Raúl Chávez Díaz, el SAT va ganando esta batalla, pero no necesariamente la guerra, pues según sus propias palabras, aún queda mucho por hacer… “HAY EMPRESAS QUE SIGUEN OPERANDO bajo otros esquemas. Yo creo que lo que ha pasado es que se redujo el número de empresas que operaban así (…) pero sigue habiendo esta operación”… EL CONTADOR RECONOCIÓ que en Aguascalientes si se han dado varios casos de empresas “factureras” a las que la autoridad puso el dedo, pero, pagando justos por pecadores, también han salido perjudicadas empresas que no se dedican a eso… “APROVECHANDO LAGUNAS E IMPRECISIONES, como medida precautoria y ante la presunción de posibles actos tienen (…) la facultad de cancelar sellos digitales” y si bien en estas acciones atinan el porrazo contra las “factureras”, también empresarios que no tienen vela en ese entierro han pagado el plato roto y enfrentado una auténtica pesadilla… SEMANA DE PESADILLA la que tuvo el diputado federal por el PAN, Gabriel Quadri, quien cayó al suelo en el Pleno de sesiones de San Lázaro… PERO ESE GOLPE no fue el único, ni el que más le dolió. Moquete más intenso fue la resolución en última instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el pleito casado con la diputada federal de de representación morenista Salma Luevano, que se resolvió a favor de la aguascalentense… ESTO COMO CONSECUENCIA de una serie de apelativos lanzados en su contra por el doblemente fallido aspirante presidencial de Nueva Alianza y Acción Nacional. Quadri buscaba que no se diera vista el asunto al Congreso de la Unión para evitar su eventual sanción…