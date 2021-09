A los diputados en general les ha faltado trabajar en transparencia y rendición de cuentas hacia sus representados, situación que deben corregir y se les habrá de exigir a la LXV Legislatura Local, opinó la presidenta de MEMAC, Elvia Alicia Jaime García.

A la chita callando, como ha sido característico en su administración, esta mañana el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, abrirá juego por su reelección en una sesión de pleno que es ultrasecreta.

APOYOS A LAS FAMILIAS afectadas por las inundaciones en sus hogares debido a la creciente del Río San Pedro, luego del desbordamiento de la presa San Aparicio en el estado de Zacatecas, fueron entregados ayer por parte del Gobierno del Estado. Fueron atendidas 10 familias de las comunidades de Zacatequillas y Soledad de Arriba en el municipio de Cosío, con despensas, colchones, cobijas y además, se busca brindar estímulos del programa de autoempleo para negocios que resultaron con algún tipo de afectación. Protección Civil mantiene el monitoreo de comunidades en municipios para alertar ante cualquier riesgo derivado de esta situación y la recomendación a la población en general es que se mantenga atenta a los comunicados oficiales de las autoridades competentes… INTRANQUILOS SE ENCUENTRAN vecinos del tramo de Pabellón de Arteaga que conduce a Tepezalá, por la creciente del Río San Pedro, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades de Protección Civil para que se concretara el cierre de la carretera 19 y logrando así que se colocara un dique para tratar de que el agua no se vaya hacia las comunidades, causando afectaciones… A LOS DIPUTADOS EN GENERAL les ha faltado trabajar mucho en transparencia y rendición de cuentas hacia sus representados, situación que deben corregir y a quienes se les habrá de exigir a los integrantes de la LXV Legislatura Local, opinó la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Aguascalientes, Elvia Alicia Jaime García. “Queremos que rindan mejores cuentas que la anterior legislatura, hay muchas cosas que se saben, por supuesto, hay temas y asignaturas pendientes que deben de aclararse y los ciudadanos queremos tener confianza en nuestro Congreso y para eso tienen que demostrarlo”. Afirmó que en su caso como presidenta de MEMAC, su función ha estado encaminada a ello en los organismos donde está integrada participando en varias comisiones y consejos de transparencia “y creo que ese es un gran tema que les ha fallado, vemos resultados que no se rinden, actuaciones que no han sido del todo claras en los diputados, creo que cuando le das la confianza a un candidato o ciudadano de ser tu representante necesitas que te rindan cuentas que sean transparentes y palpables”. En cuanto a iniciativas y reformas a leyes, consideró que hay muchas que se requieren para Aguascalientes, aunque la principal en este momento es la del agua, lo cual no es un tema del Municipio, sino que es un tema de Estado. “Necesitamos muchas cosas en Aguascalientes que mejoren en materia de leyes, las cosas se han hecho bien, pero hay que mejorarlas, habrá que ver qué promesas se cumplen y hay que hacerles propuesta a los legisladores ya elegidos, por Aguascalientes hay mucho qué hacer”… EXHAUSTOS, los trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo padecen el síndrome de “burnout, ante las grandes cargas de trabajo que tienen en la atención del COVID-19 aunado a otras enfermedades y padecimientos, reconoció el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores, Francisco Javier Araiza Méndez. “Es más emocional que otra cosa. Siguen atendiendo lo cotidiano, más lo del COVID. En general todos presentan cansancio emocional y más en la mujer con temas de alopecia y de ansiedad y de problemas en la piel. Por lo anterior, dijo que la autoridad del hospital y el Sindicato tuvieron una reunión donde buscan que se les empiece a dar atención psicológica, “y nosotros buscamos convenios con universidades para darles atención psicológica, particularmente al área de enfermería”… A LA CHITA CALLANDO, como ha sido característico en su administración, esta mañana el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, abrirá juego por su reelección en una sesión de pleno que es ultrasecreta y a la que por supuesto no convocaron ni dejarán ingresar a medios informativos. Las apuestas están echadas desde ahora y se sabe que la rebatiña por la representación empresarial estará que arde y el estira y afloja entre los grupos al interior del CCEA será tenso, si bien lo que ha trascendido es que Raúl lleva las de ganar y muy posiblemente salga con el triunfo a su favor, para seguir en el cargo un año más. Pero, nada está escrito para esta reunión que es “top secret”, así que por favor no se lo diga a nadie… EN TANTO LAS HORAS TRABAJADAS aumentaron un 0.6% hasta el mes de julio de este año en comparación con junio, las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales, mostraron un alza de 0.3% también en el séptimo mes de este año, frente al mes anterior, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera para la región Centro-Bajío-Occidente, presentada por el INEGI. Uno de los referentes que sobresalen en materia de actividad manufacturera, son las horas trabajadas del personal ocupado, mismas que presentan una variación anual de 5.1% a nivel nacional, y en la región de referencia, Aguascalientes reporta un 6.1%, Guanajuato 6.5%, Querétaro con un 6.2%, Jalisco un 2.8% y San Luis Potosí presenta datos negativos con un menos 0.1%. En cuanto al personal ocupado comparado julio de 2020 a julio de este año, Aguascalientes registra el crecimiento mayor comparado con los otros cuatro estados que son parte de la región Centro-Bajío-Occidente, pues de acuerdo con la infografía del INEGI, el crecimiento en un año ha sido de 3.3%… UN FORO VIRTUAL denominado “Socialización de los manuales para la inclusión de personas con discapacidad y de la diversidad sexual”, ha preparado para el martes de la próxima semana, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes; se contará con la participación de expertos en temas de inclusión como la magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz, la directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y el consultor independiente en materia de protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona… EN ALERTA se mantienen en Cosío, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga ante las constantes lluvias que se han registrado en los últimos días y que han elevado la corriente de agua que lleva el Río San Pedro; aquí, las cosas no cambian mucho. Y es que unos días llueve hacia un punto cardinal y otros hacia el lado opuesto, de ahí a que varias colonias de la periferia les ha tocado lo peor; dentro de los dos primeros anillos, los destrozos han sido menos, lo más notorio es que los baches siguen brotando, así como el agua de las alcantarillas, que no se dan abasto. En estos días, el agua se ha concentrado al oriente de la ciudad, primero fue la salida a San Luis Potosí y Tercer Anillo, donde la inundación bajo el paso a desnivel fue por demás notoria. Lo ocurrido ayer, al caer la tarde en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, fue temerario para quienes lo vivieron, particularmente en la avenida José de Jesús González García, donde el asfalto se levantó por completo y el agua subió tanto que impidió el paso de camiones urbanos, a la vez que arrastró vehículos pequeños que ya seguían su camino por esa avenida. Varios carros quedaron atrapados entre el agua y los pedazos de asfalto que fueron arrancados con la fuerza del río que se formó en la zona… DEL GOZO A LA TRAGEDIA. Así han resultado la últimas semanas en Aguascalientes, al alcanzarse una cifra nunca antes vista de personas víctimas de sumersión, quienes han perdido la vida en presas y bordos. A pesar de múltiples llamados de las autoridades, en el sentido de evitar ingresar a los embalses de agua debido al riesgo que existe, lamentablemente se siguen registrando casos donde los llamados pasan desapercibidos. El titular del H. Cuerpos de Bomberos del Estado, Francisco González Ibarra, detalló que, tan sólo en el bimestre agosto-septiembre, fueron cinco personas fallecidas por ahogamiento, cuyos cuerpos fueron rescatados en diferentes lugares. Explicó que las lluvias registradas en la presente temporada han permitido que los embalses puedan recuperar sus niveles de captación, lo que, al final, también se convierte en atracción para algunas personas, quienes llegan a las presas con la intención de divertirse, sin embargo, no miden los riesgos que implica ingresar a las mismas, ocasionándose así las tragedias…