Un emotivo homenaje rindió el Gobierno de la ciudad al ex presidente municipal Francisco Ramírez Martínez; fue encabezado por el alcalde Leo Montañez en el segundo patio de Palacio Municipal, donde se develó una placa en alusión a la obra que el ex edil promovió durante su administración.

Que MIAA los tome en cuenta, piden los constructores locales, quienes se pusieron a disposición para afrontar los trabajos de reparación de fugas de agua potable y drenaje en la ciudad.

EL ORIGEN DE LAS DESAPARICIONES, la desaparición de migrantes, el aumento de casos en Aguascalientes, la colaboración entre la sociedad civil y las instituciones y la necesidad de visibilizar el problema, fueron discutidos en un «Conversatorio de Personas Desaparecidas» organizado por el Congreso de Aguascalientes para abordar la problemática de las desapariciones en el país y en la región. No hubo descubrimiento alguno, ni siquiera alguna reflexión valiosa pues los expertos, incluyendo un investigador nacional, un representante de la Vicefiscalía General del Estado, un colectivo de personas afectadas, una especialista en migración y un representante del Observatorio de Violencia Social y de Género, enfatizaron la gravedad y urgencia de abordar este delito y la importancia de trabajar en conjunto para prevenirlo y castigarlo… UN EMOTIVO HOMENAJE rindió el Gobierno de la ciudad al ex presidente municipal Francisco Ramírez Martínez; fue encabezado por el alcalde Leo Montañez en el segundo patio de Palacio Municipal, donde se develó una placa en alusión a la obra que el ex edil promovió durante su administración. En el evento se hizo un reconocimiento a su destacada trayectoria en el servicio público, que incluyó obras significativas como la ampliación del edificio de la Presidencia Municipal, la perforación de 20 pozos para el sistema de agua y la introducción de la red de agua potable en 30 comunidades. El ex alcalde habló sobre los desafíos que implicó el proyecto de ampliación del Palacio Municipal, detallando que construyeron 5 mil 421 metros cuadrados, divididos en 1,816 metros cuadrados en el estacionamiento, 1,843 metros cuadrados en la planta baja y 1,762 metros cuadrados en la planta alta. Estos trabajos se llevaron a cabo durante un año y medio, con la simultaneidad de la obra civil y el tallado de cantera para mantener la autenticidad arquitectónica. Se trabajó en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para asegurar que el edificio mantuviera las secuencias, ritmos y alturas de la construcción original. El evento contó con la presencia de Lourdes Lozano de Ramírez, esposa de Francisco Ramírez Martínez, así como familiares, amigos, expresidentes municipales, síndicos, regidores e integrantes del gabinete municipal… SIGUE AFINANDO MORENA los detalles para la visita de Claudia Sheinbaum para este jueves, luego de que la gira de la coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T y próxima candidata a la presidencia de la República debe considerar las restricciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral, que ordenó evitar aparecer en espacios públicos al aire libre y en su lugar buscar sitios cerrados, donde los ojitos de la ciudadanía no se vean influidos, con el fin de evitar actos anticipados de campaña… EN CONMEMORACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO del voto femenino en México, la gobernadora Tere Jiménez encabezó un evento en Palacio de Gobierno y firmó como testigo en el convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral, el de las Mujeres, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que integran el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Aguascalientes, a fin de trabajar en tres ejes: el fortalecimiento de una cultura democrática a favor de la igualdad de mujeres y hombres; la conformación de una red de mujeres candidatas y, por último, el fortalecimiento de la educación cívica de las mujeres… UN SOLO ÓRGANO EMPRESARIAL propuso el presidente del Consejo Estatal Empresarial, Antonio Robledo Sánchez, al pugnar por la unidad empresarial, más de allá de la adhesión de organismos en un solo frente. Planteó la posibilidad de una reunificación, que no sea exclusiva del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Estatal Empresarial, sino que pueda ampliarse al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias e incluso el Grupo de Industriales de Aguascalientes. “Cada vez que hay elecciones hay desbandada, entonces hay que ser maduros y ver las posibilidades que se puedan presentar. Por nuestra parte estamos dispuestos al diálogo”, señaló. Indicó que en este momento el Consejo Estatal mantiene diálogo con cámaras y organismos empresariales no vinculados a otra agrupación de organizaciones empresariales, que están interesadas en sumarse a su organismo… MILES DE CIUDADANOS en Aguascalientes no tienen actualizadas sus identificaciones para votar por cambio de domicilio o porque proceden de otras entidades sin hacer el trámite ante el Instituto Nacional Electoral, alertó el presidente de Coparmex Aguascalientes, Oscar Fabián Gutiérrez Tenorio. Advirtió que a nivel nacional se contabilizan 22 millones de credenciales para votar que no están actualizadas, y debe promoverse que las personas cumplan con las condiciones mínimas de participación democrática como actualizar su INE. “Se utiliza para todo, pero a veces las personas no le ven la importancia, cambiamos de domicilio y vamos a votar hasta en el domicilio anterior, debe haber civilidad, democracia”, argumentó. Subrayó que se está frente a un reto de convencimiento a la población, al considerar que en muchos casos estas personas no podrán ejercer su derecho al voto en plenitud… QUE MIAA LOS TOME EN CUENTA piden los constructores locales quienes se pusieron a disposición para afrontar los trabajos de reparación de fugas de agua potable y drenaje en la ciudad, ante la inminente entrada en servicio del nuevo organismo operador, indicó el presidente de la CMIC, Arentsen Dávila Ramírez. Incluso, afirmó que la industria de la construcción cuenta con empresas y maquinaria que no está utilizándose, como para participar en una campaña de acciones urgentes de rehabilitación. Señaló que se ha tenido acercamiento con el presidente del Consejo Ciudadano del MIAA, Javier Buenrostro Gándara, con el objetivo de establecer coordinación para la construcción de proyectos hidráulicos como el mantenimiento de líneas hidráulicas, perforación de pozos, entre múltiples necesidades…