EN BOLA, PARA QUE PAREZCA MÁS. Así rindieron ayer su informe de actividades los diputados federales por Aguascalientes de los distritos I, II y III del PAN, Noel Mata Atilano, Mónica Becerra Moreno y Paulo Martínez López, respectivamente. A un año de su gestión en la Cámara de Diputados, han pasado prácticamente desapercibidos, y su función deja mucho qué desear pues no se les conoce a la fecha alguna propuesta legislativa destacada que haya dejado huella o por lo menos generado debate. Lamentablemente, ninguno de los tres brilla por haber logrado algo extraordinario a favor del estado o de los municipios que dicen representar, y su queja constante ya se la saben de memoria y es que la aplanadora de MORENA les “batea” lo que proponen, por no decir que ni siquiera los toman en cuenta. Ayer, en conferencia de prensa en la sede del PAN, también conjunta, para llamar la atención, afirmaron que ahora que está en puerta la aprobación del Paquete Económico Federal lucharán por jalar recursos para el estado, por lo que estará por verse si realmente logran que Aguascalientes tenga más participaciones federales, cosa que se ve difícil, dado que la 4T sigue apostando por enfocar todo al sureste mexicano y no parecen tener mucha influencia para ganarles la partida hacia el centro del país… LA MÁS CARA ESTÁ AQUÍ. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dio a conocer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador que en Aguascalientes se ubica la canasta básica más cara del país. Dijo que la tienda de autoservicio Mega Soriana, ubicada en segundo anillo y bulevar a Zacatecas en la ciudad capital, es la que cuesta más en todo México, llegando a los 1,165 pesos el costo promedio de los productos. En la tabla comparativa, también dio a conocer que la tienda Soriana Hiper, ubicada en avenida Convención en el fraccionamiento San Cayetano, el precio de la canasta básica ronda los 1,072.20 pesos… SE LE PEGARON LAS SÁBANAS al regidor de MC, Gustavo Granados Corzo, quien llegó tarde a la Sesión Extraordinaria de Cabildo, en la que se aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos 2023 para el Municipio capital. Al funcionario no le quedó de otra más que disculparse y levantar la mano sin tener la mínima idea de lo que se había dialogado. Durante esa misma sesión, se aprobaron las tablas de valores unitarios de suelo y/o construcción que servirán de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad raíz, también, se le dio el visto bueno al Reglamento de Presupuesto Participativo del Municipio, a través del cual la ciudadanía podrá intervenir en la planeación o toma de decisiones sobre obras de infraestructura a realizarse en beneficio de su entorno, considerándose para dicho fin un presupuesto del 6%. Además, se votó a favor el dictamen que el Proyecto de Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad 2040, versión 2021 Evaluación 2, en donde, de acuerdo con un nuevo análisis y con base en la propuesta de la Canadevi, se detallan regulaciones para promover la vivienda vertical en calles locales y locales especiales de conexión… CON CRONOGRAMA FRÍAMENTE CALCULADO, el Consejo Estatal Empresarial pretende este martes realizar su sesión ordinaria de manera privada a las 08:30 horas en el Salón la Rueda del antiguo Hotel Río Grande, para luego, a partir de las 09:45, dar un breve espacio para que los reporteros de la fuente empresarial hagan entrevistas con los principales agremiados, y luego, a las 10:00 horas, inicie rueda de prensa encabezada por su presidente Antonio Robledo, en el mismo lugar para dar detalles de su segunda sesión plenaria, para que, minutos antes de las 11:00 horas, estén puntuales a la cita en Palacio de Gobierno para hacer una presentación formal de la agrupación empresarial en la oficina de la titular del Ejecutivo Estatal… NO DESCARTA EL INM, delegación Aguascalientes, que se repita el fenómeno ocurrido con los haitianos en diciembre pasado en la entidad con los migrantes venezolanos, dado que el Gobierno de Estados Unidos prácticamente ha cerrado sus fronteras hacia estas personas. “Hay un programa especial que maneja Estados Unidos, pero es directamente de Venezuela a Estados Unidos, o sea, éste país va a dar 65 mil visas para trabajar allá, no agrícolas, entonces hay un anuncio y un requisito es que las personas no hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos o a otro país, incluyendo México”, dijo Ignacio Fraire Zúñiga. Por ello, el Gobierno Federal analiza esta situación, reiterando que es un gobierno de puertas abiertas para la migración, afirmando que cuando hay una situación de carácter extraordinario se hace un programa especial para darles su residencia legal, permanente o temporal, por razones humanitarias y que puedan ellos transitar libremente y que, además, tengan derecho a servicio médico, la posibilidad de emplearse en algún desempeño laboral y profesional, ser contratados por alguna empresa, darse de alta en Hacienda y que sus hijos puedan tener su CURP para que tengan acceso a educación y a los servicios básicos que brinda el Gobierno Mexicano. Por lo pronto, dijo que tiene la indicación del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de darles todas las facilidades y la orientación que necesiten a los venezolanos migrantes para que tengan una estancia y una migración segura. “Nos toca atenderlos, porque son migrantes. Queremos darles un buen trato a los venezolanos, están en el limbo y nosotros tenemos la obligación de brindarles toda la orientación necesaria”… A DOS SEMANAS, por cierto, de ocupar el cargo de titular del nuevo Instituto del Migrante, Nat Rodríguez, habría pospuesto la cita que tenía con Cuitlahuac Pavel Cardona, quien intentó entrevistarse con la chica de la Fuerza Rosa para exponerle la actual situación de la migración en la entidad, la que se avecina y lo que falta por hacer, pero la neofuncionaria seguramente tenía mejores cosas que hacer, según comentó el propio activista… EN EL JUZGADO SEGUNDO de lo penal, se autorizó al inculpado del expediente 166/2021 que firme una vez al mes, y no cada quince días, como originalmente se le dictó como medida cautelar, en tanto sigue en curso el juicio en su contra. La notificación de ello se dio a conocer tanto en estrados como personalmente, ayer, cuando el exgobernador Martín Orozco Sandoval acudió a cumplir estampando su autógrafo como constancia de que está aquí, en Aguascalientes, tal cual se lo ordenó la autoridad jurisdiccional…