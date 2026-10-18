Aunque CATEM asegura contar con 27 mil afiliados en Aguascalientes, más los que se sumarán de FEDESA, la Arena San Marcos lució con tantos espacios vacíos…

TRAS LA PRESUNTA DETENCIÓN del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por irregularidades relacionadas con un operativo en el que habrían participado agentes de la CIA, en Aguascalientes prefieren curarse en salud. Ante el próximo Foro Internacional de Seguridad y Justicia, el fiscal Manuel Alonso aclaró que los invitados estadounidenses vienen con permiso de Relaciones Exteriores y exclusivamente a impartir talleres y conferencias. Nada de jugar a los agentes secretos ni salir a perseguir delincuentes. Después del episodio de Chihuahua, donde se reportó la muerte de dos extranjeros, más vale tener los papeles en regla… YA QUE ESTAMOS CON funcionarios que terminaron metidos en líos con la justicia, en San Pancho tampoco cantan mal las rancheras. A Ivonne Martínez de la Cruz, exregidora morenista de dicho lugar, le salió cara la campaña en horario laboral: un año y cuatro meses de prisión. Es hermana de Irais Martínez, exalcaldesa priista convertida en simpatizante guinda, quien protagonizó tremendo encontronazo con el diputado Rodrigo González Mireles durante las disputas por el control territorial de Morena. Tras la lluvia de agresiones, también llovieron denuncias de unos contra otros, unas por violencia de género contra el diputado, y él respondió con denuncias por agresiones. Eso sí, Ivonne todavía podría librarse de pisar la cárcel mediante la sustitución de la pena. ¡En política, hasta las condenas tienen salida de emergencia!… EN LA ACERA DE ENFRENTE ya comienzan a sacar cuentas rumbo a 2027. Lorena Martínez no está en la carrera por la gubernatura, pero eso no le impide echarle un ojo al arrancadero. Al revisar las cartas del PAN, puso a competir a Toño Martín del Campo y Leo Montañez, aunque sus encuestas colocan al senador con ventaja. Con Leo prefirió guardar distancia; con Toño reconoció mayor cercanía, por aquello de los años compartidos y la misma generación. Eso sí, antes de que alguien comenzara a confeccionarle propaganda electoral, aclaró que no busca candidatura. Por ahora, Lorena mira los toros desde la barrera, aunque ya soltó su pronóstico sobre quién lleva mejor caballo… MIENTRAS UNOS HACEN sus quinielas sobre los posibles candidatos, en el PAN ya comenzaron a mover las piezas del tablero. El presidente del Comité Directivo Estatal, Javier Luévano Núñez, reunió a la Comisión Permanente del PAN para revisar las ternas que integrarán la Comisión Estatal del Proceso Electoral y los avances de su plataforma política. Por ahora, todo son reuniones, propuestas y calendarios, aunque seguramente más de uno ya trae la calculadora electoral en el bolsillo. El dirigente presume organización y participación interna, pero lo interesante vendrá cuando toque repartir candidaturas. Porque una cosa es ponerse de acuerdo para organizar la fiesta y otra decidir quién baila… HABLANDO DE QUIENES BUSCAN hueso político, Pedro Haces Barba llegó a Aguascalientes para celebrar los 15 años de CATEM, pero no solamente hubo pastel sindical. El dirigente anunció la incorporación de FEDESA, presumió presencia nacional y hasta abrió la puerta para que sus agremiados busquen curules. ¡Del contrato colectivo al Congreso hay apenas una candidatura de distancia! Acompañado por autoridades y empresarios, Haces defendió la buena relación entre sindicatos, gobierno y patrones. Por su parte, la gobernadora Tere Jiménez destacó la estabilidad laboral, mientras Verenisse Ruiz, representante estatal de CATEM, recibió reconocimientos por su trabajo sindical. Entre discursos de unidad, mejores salarios y participación femenina, quedó claro que la Confederación quiere negociar contratos, pero también sentarse donde se hacen las leyes… PERO UNA COSA ES PRESUMIR músculo sindical y otra muy distinta llenar las gradas. Aunque CATEM asegura contar con 27 mil afiliados en Aguascalientes, más los que se sumarán de FEDESA, la Arena San Marcos lució con tantos espacios vacíos que hasta se podía escoger asiento sin hacer fila. Y eso que hubo tacos, cerveza y concierto de Los Acosta, una combinación que normalmente no necesita mucha publicidad. Queda la duda de si el frío espantó a la concurrencia o si los agremiados prefirieron celebrar desde casa. Lo cierto es que, para tanto músculo sindical, la convocatoria salió bastante flaquita… Y MIENTRAS UNOS PRESUMEN miles de agremiados, otros quisieran presumir miles de clientes, porque en el Centro las ventas siguen sin levantar. José de Jesús González Ramírez, presidente de ACOCEN, reconoció que los clientes apenas tienen para lo indispensable, pues entre alimentos, servicios y otros gastos, el dinero desaparece antes de llegar a los aparadores. Ahora todas las esperanzas están puestas en El Buen Fin, que podría convertirse en salvavidas para las cajas registradoras. Por lo pronto, solicitaron capacitación a CANACO para mejorar sus estrategias y vender también por internet. Porque, a como están las cosas, hasta los descuentos necesitan publicidad para encontrar comprador… CLARO QUE EN ALGUNOS NEGOCIOS no todos son bienvenidos. Parece que las cucarachas están perdiendo terreno en los restaurantes de Aguascalientes, aunque todavía quedan algunas empeñadas en comer de gorra. Cristian Castro, director de Regulación Sanitaria, informó que las suspensiones por fauna nociva bajaron de más de diez mensuales a solamente dos o tres. Resulta que muchos de estos huéspedes indeseables llegan escondidos entre cajas, cartones y bolsas de los proveedores, como si trajeran reservación incluida. Por eso, los restauranteros ahora desempacan, limpian y desinfectan antes de guardar sus insumos. La consigna es sencilla: que los únicos clientes que entren a la cocina sean los ingredientes, ¡no los bichos con apetito!