En el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, ya quedó conformada la nueva Comisión Ejecutiva que acompañará a Nora Eva Cardona Ruiz durante el periodo 2026-2027…

NO LA QUIEREN DEJAR LLEGAR… Y parece que algunos ya quieren ponerle el alto antes del banderazo. Trascendió que un ciudadano denunció ante el Instituto Estatal Electoral a Nora Ruvalcaba por más de 40 presuntos actos anticipados de campaña. La petición va con todo: suspender esas actividades y, eventualmente, impedir su registro como candidata a gobernadora. Mientras tanto, Nora sigue haciendo cuentas, pero de aspirantes: calcula entre 10 y 15 inscritos para la coordinación municipal de Aguascalientes y varios más en otros municipios, aunque en Cosío y San José de Gracia aparentemente faltan mujeres interesadas. Los nombramientos deberán quedar antes del 31 de diciembre. En la rueda de prensa, la acompañaron Ivonne González y Enrique Sánchez; Martha Márquez y Abdel Luévano no pasaron lista porque andaban fuera. Así que, entre denuncias y registros, el calendario electoral ya comienza a calentarse… NO SOLAMENTE EN LA POLÍTICA hay movimientos, pues en el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes también comenzaron a acomodar las piezas. Ya quedó conformada la nueva Comisión Ejecutiva que acompañará a Nora Eva Cardona Ruiz durante el periodo 2026-2027. El equipo incluye a José Francisco Tirado Guzmán, de USEM, como secretario general; Saúl Muñoz Hermosillo, de COGRAFA, como tesorero, y Angélica García García como directora. En el Comité Directivo también tendrán silla César Alejandro Ventura Ruiz Esparza, Florentino Alejandro Trueba Ríos, Jorge Oswaldo Rizo Campos y Evaristo de la Torre Sifuentes. Para vigilar que las cuentas cuadren estarán Juan Carlos Rodríguez García, Salvador Esqueda Esqueda y Juan Carlos Soledad Pérez, de Coparmex. Las responsabilidades ya quedaron repartidas; ahora falta ver si el nuevo equipo logra ponerse de acuerdo y dar resultados, porque asuntos pendientes en el sector empresarial no faltan… EN JESÚS MARÍA ya comenzaron a poner los primeros ladrillos, aunque por ahora tocó colocar la primera piedra de Lisboa Residencial. La gobernadora Tere Jiménez encabezó el arranque de este desarrollo, que promete mover más de 500 millones de pesos y generar más de 500 empleos. El complejo estará en Independencia y Tercer Anillo, donde, en cuatro etapas, construirán 193 viviendas y 26 locales comerciales sobre más de 45 mil 700 metros cuadrados. La mandataria aseguró que seguirá siendo aliada de quienes saben soñar en grande, mientras que Grupo ABA, encabezado por Edgar Abad López, apuesta por nuevas opciones habitacionales. También habrá trabajo para contratistas y proveedores locales, según la Sedecyt. La inversión suena bien, pero habrá que ver si los servicios públicos y la movilidad crecen al mismo ritmo, porque estrenar casa es agradable; estrenar embotellamientos, no tanto… EN MATERIA DE SERVICIOS… El Hospital General de Zona No. 3 del IMSS se prepara para recibir un tomógrafo de última generación, de esos que prometen ver hasta lo que uno quisiera mantener oculto. El equipo permitirá mejorar los diagnósticos médicos y agilizar la atención de los derechohabientes, una noticia que seguramente agradecerán quienes llevan tiempo esperando un estudio. Sin embargo, antes de echar las campanas al vuelo, habrá que conocer cuándo comenzará a funcionar, qué estudios podrá realizar y cuántos pacientes atenderá. Una cosa es presumir tecnología de punta y otra muy distinta es tenerla trabajando a toda marcha. Ojalá que el aparato llegue acompañado de personal capacitado, mantenimiento y horarios suficientes, para que los pacientes no terminen esperando más por el estudio que por los resultados. Al final, lo importante no es tener el equipo más moderno, sino que esté disponible cuando la salud de los pacientes lo requiera… LA CONSTANCIA TAMBIÉN CUENTA, y eso aplica al cuidado del medio ambiente, porque plantar un arbolito para la foto es fácil; lo complicado es que sobreviva al entusiasmo de la inauguración. Bajo esa premisa funciona el programa “Aguas con tu árbol”, que en poco más de un año ha colocado más de 600 ejemplares en camellones y espacios públicos que antes lucían pelones. La novedad es que los vecinos se convierten en padrinos de los árboles y se comprometen a regarlos diariamente, incluso reutilizando agua de sus hogares o negocios. Según la Coordinación de Delegaciones, el 90% de los ejemplares sigue en pie, una cifra que demuestra que la participación ciudadana puede rendir frutos. Mientras tanto, el programa “Enchulando la ciudad de tu vida” continúa con la rehabilitación de camellones y áreas públicas. Ahora falta que el entusiasmo no se marchite y que los espacios recuperados reciban mantenimiento constante. Los árboles no crecen con discursos, aplausos ni fotografías: necesitan agua, cuidados y alguien que se acuerde de ellos.