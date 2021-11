Que Zacatecas arde, manifestó apenas hace un par de días el gobernador Martín Orozco Sandoval, y ayer en el marco del Congreso y Campeonato Nacional Charro, el mandatario zacatecano, David Monreal Ávila recibió la estafeta para ser el anfitrión del próximo evento de esta naturaleza.

SALDO BLANCO reportó la Secretaría de Seguridad Pública municipal al cierre del Buen Fin; la policía sigue atenta en la recta final del Congreso Charro que concluye este fin de semana y hasta ahora no ha tenido incidencias en materia de seguridad pública, por lo que ahora la corporación entrará de lleno al tema navideño y el operativo Guadalupe- Reyes… QUE ZACATECAS ARDE, manifestó apenas hace un par de días el gobernador Martín Orozco Sandoval, y ayer en el marco del Congreso y Campeonato Nacional Charro que se lleva en el Foro San Marcos, justo el mandatario zacatecano, David Monreal Ávila recibió la estafeta para ser el anfitrión del próximo evento de esta naturaleza, por lo cual recibió la felicitación de Orozco. ¿Habrá sido considerada la declaración de que el peligro está en Aguascalientes?, o como en otros temas, fue una simple “declaración”. Hubiera sido interesante la convocatoria a representantes de los medios para conocer la postura del gobernador zacatecano a ver si también considera que su estado “está que arde”, pero no, no hubo ninguna invitación, ni siquiera la oportunidad para abordarlo; pero ya se ofrecerá a las partes presentar sus posturas… QUE COMPETE SÓLO AL PAN, lo que tenga que ver con la selección del candidato panista rumbo a la sucesión gubernamental a través de la encuesta ciudadana, señaló el gobernador MOS a la prensa, luego de asistir a la inauguración del North America Automotive B2B Meeting. Dijo que si bien por ahora son visibles dos aspirantes, –Antonio Martín de Campo y Teresa Jiménez-, puede haber otra persona interesada en registrarse y participar, sea militante o no del albiceleste, pero en los estatutos se incluye la encuesta como un método legal, y sólo se espera que al final se respete el resultado… HASTA EN 20% CAYÓ la venta de vivienda a consecuencia de la cancelación de créditos por parte de la banca luego del hackeo, –que no fue hackeo–, al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, sostuvo Mario Álvarez Michaus, presidente de la Comisión de Vivienda de la Coparmex. Luego de que autoridades estatales anunciaron que dicha dependencia ya finalmente opera de manera regular, dijo que se tiene fe de que pronto el mercado inmobiliario que también ha resultado afectado por la pandemia, recupere su ritmo. Remarcó que la principal afectación está en quienes comercializan vivienda usada y no en aquellos desarrolladores de casas nuevas a los que, por el contrario, se les incrementaron las ventas por la falta de créditos bancarios para el rubro de inmuebles usados… PARA CRECER CON ORDEN. El alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López afirmó que ya tienen concluido el trazo de lo que será el segundo anillo de Circunvalación en dicho municipio, sin embargo, reconoció que es un proyecto de edificación a largo plazo que puede ir de 10 a 12 años su construcción, por lo que en sus tres años de gobierno buscarán que no se den permisos de construcción en los tramos por donde habrá de pasar dicha vía. “No lo alcanzaré a hacer en mis 3 años, lo trazamos para que en la subdivisión de la tierra no se vaya a estropear el derecho de vía. Tal vez haremos un tramo, un pedazo, pero no creo que alcancemos a cerrar”. Destacó que este segundo anillo sería por donde pasa el fraccionamiento Santa Paulina por la carretera 28 y da vuelta por un lado de La Cartuja y luego da vuelta antes del Libramiento Carretero que está en edificación por parte del Gobierno del Estado. “El otro anillo vendría a caer por Arroyo del Molino. El trazo ya lo tenemos concluido, propuesto, creemos que es una oportunidad para que el Municipio crezca ordenadamente”. Arámbula López destacó también que a la fecha están pagando los terrenos por donde pasa el primer anillo de Circunvalación… CUARTO INFORME. Tentativamente para el 10 de diciembre el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Asunción Gutiérrez Padilla rendirá su cuarto informe de actividades al frente de dicho organismo. “Lo voy a entregar por escrito al Congreso del Estado y a través de alguna plataforma lo vamos a dar a conocer a la población en general. Estamos en proceso de eso”. Luego de que ya se publicó la convocatoria para elegir al nuevo titular de la CEDHA, Gutiérrez Padilla enfatizó que no buscará reelegirse en el cargo. Cuando rendí protesta dije que sería por un solo periodo y así va a ser, entonces ya se publicó la convocatoria y están listos los que quieran presidir el organismo para que sean propuestos al Congreso y sigan el proceso que marca la ley”… LUEGO DE POSPONER un día la reunión de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, ayer sesionaron para seguir con el análisis de los proyectos de revisión de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020, que deberán ser aprobadas a mas tardar el 30 de este mes. Pero además, dan continuidad al estudio de las propuestas de leyes de ingresos 2022 que presentaron los 11 municipios, así como el Paquete Económico del gobierno estatal… TAMBIÉN HUBO ENCUENTRO de diputados, presidentes municipales y funcionarios estatales, que acordaron la construcción de una agenda conjunta que favorezca el desarrollo de municipios y la consolidación de proyectos de alto impacto social en beneficio de la ciudadanía. En la sesión que se llevó a cabo en el Salón Legisladoras, el diputado Cuauhtémoc Escobedo, afirmó que este tipo de acercamientos, permitirán establecer líneas de coordinación interinstitucional que faciliten los procesos de gestión pública, por lo que el Congreso local funge como un puente de comunicación entre autoridades estatales y municipales… A DECIR DEL SECRETARIO de Obras Públicas del estado, Jesús Altamira Acosta, existen 278 proyectos de obra e infraestructura que están siendo ejecutados en los 11 municipios en este año, y se tiene claro, dijo que antes de que termine la administración estatal el año entrante, ninguna obra deberá estar inconclusa… LUEGO DE QUE ALGUNOS partidos políticos anunciaran su método interno para la elección de su candidato a la gubernatura, tal es el caso de MORENA y de Acción Nacional, respectivamente, la iniciativa privada, vio positiva esa vía, al menos eso indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González, quien dijo sólo queda esperar en su momento que diga la militancia y con ello ir conociendo el panorama electoral del siguiente año…