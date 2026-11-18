La renuncia “irrevocable” al PAN de un ciudadano llamado Juan Antonio Martín del Campo Moreno levantó la polvareda en el establo político local, obligando al auténtico aspirante a la gubernatura y actual senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo a publicar un reel aclaratorio para apagar el incendio.

Secos y en penumbras, vecinos del fraccionamiento Ojocaliente III lanzaron un ultimátum a las autoridades municipales: o les resuelven la sequía de llave y luz en la colonia, o la próxima reunión de trabajo será con la avenida cerrada al tráfico como único medio para hacerse oír.

CERO Y VAN DOS… La presidenta del Poder Judicial del Estado, María José Ocampo, volvió a reunirse con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, y jueces familiares para revisar los protocolos relacionados con las órdenes de protección. Como ya habían sostenido un encuentro previo sobre el mismo tema, todo indica que algo no quedó suficientemente claro en la primera reunión. Ahora volvieron a analizar atribuciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación. Ojalá que a la segunda quede bien definido quién debe hacer qué y cómo, porque cuando se trata de proteger a personas en situación de riesgo, las dudas pueden tener consecuencias graves… LA VOLADA de un portal digital que anunció con bombo y platillo la renuncia “irrevocable” al PAN de un ciudadano llamado Juan Antonio Martín del Campo Moreno levantó la polvareda en el establo político local, obligando al auténtico aspirante a la gubernatura y actual senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo a publicar un reel aclaratorio para apagar el incendio antes de que los despistados empezaran a mandar coronas de flores a su precampaña; un resbalón periodístico —o bola rápida de algún perverso de pasillo— que el legislador sorteó desmintiendo la salida de las filas blanquiazules y dejando en evidencia cómo la paranoia electoral de 2027 está a tan alto voltaje que la sola coincidencia de un par de apellidos basta para hacer sudar frío a más de un operador de palacio… DISCIPLINADO, el alcalde Leo Montañez salió a curarse en salud al asegurar que acatará “sin chistar” la decisión del PAN para definir la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes, apelando a sus casi 30 años de picar piedra en la militancia —incluso en las vacas flacas— para presumirse como un perfil institucional y descartar que la nominación sea un premio o capricho personal, sino una carga pesada que cuesta tiempo y familia; un discurso de diplomática resignación preventiva que remató haciéndose de la vista gorda al ser cuestionado sobre la cascada de espectaculares que tapizan la ciudad, saliéndose por la tangente burocrática de que las áreas correspondientes atienden los asuntos que van llegando, sin soltar prenda de si ya le cayó o no algún recurso por actos anticipados… CÁTEDRA DE CRIANZA salió a dar el director del Centro Estatal de Salud Mental Agua Clara, Héctor Grijalva Tamayo, al advertir que retirarle el celular a niños y adolescentes como castigo a la brava solo genera ansiedad, frustración y episodios depresivos si se aplica sin apapacho ni diálogo familiar; una postura donde el funcionario prefirió culpar al autoritarismo paterno y al ciberacoso escolar por los estragos en la salud mental de los menores, acotando que el teléfono en sí no es el demonio, sino las humillaciones que circulan en sus pantallas, mientras con suave tacto burocrático recomendó a los padres poner límites y supervisión digital en casa para no convertir un simple apretón de reglas en un drama clínico… MIENTRAS LA NOTARÍA 67 asignada a Edson Camarillo Rodríguez ya está en funcionamiento en el piso 11 de Torreplaza Bosques —de lunes a viernes, de las 9:00 a las 16:00 horas, por si ofrece algún trámite o gestión—, el secretario general de Gobierno, Toño Arámbula, no descartó que haya nuevas designaciones en el último trecho del gobierno estatal, ya que, según sus números, aún faltarían más notarios en Aguascalientes, conforme a la normativa de fedatarios, en proporcionalidad con la población. Mientras algunas notarías ya están cantadas… en el caso del consejero jurídico Eduardo Ismael Aguilar Sierra, se empiezan a barajar aspirantes, entre los que se encuentra el diputado federal Alfonso Ruvalcaba… CUESTIONADOS POR INSALUBRES, los encargados del anexo «Solo por Hoy», en Palomino Dena, enfrentan una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntamente negar la salida y la atención médica a un interno que presenta lesiones y llagas en la piel, situación que su pareja atribuye a las malas condiciones de higiene y a una plaga de chinches en el lugar; una controversia en la que la directiva del establecimiento optó por suspender las visitas familiares y rechazar los traslados a un centro hospitalario, mientras los denunciantes piden la intervención de las autoridades para revisar las condiciones en las que opera dicho centro y garantizar la salud del usuario… SECOS Y EN PENUMBRAS, vecinos del fraccionamiento Ojocaliente III llegaron al límite tras cumplir un año entero padeciendo cortes diarios de agua potable desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche —en el tramo de San Francisco de los Viveros a la calle Del Mocho—, cansancio que subió de tono al denunciar que en el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes ni siquiera les abrieron la puerta para escuchar sus reportes; un severo desabasto que, para colmo, viene acompañado por calles a oscuras debido a fallas en el alumbrado público, lo que llevó a los colonos a lanzar un ultimátum a las autoridades municipales: o les resuelven la sequía de llave y luz en la colonia, o la próxima reunión de trabajo será con la avenida cerrada al tráfico como único medio para hacerse oír… FABRICANDO CULPABLES, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes encendió las alarmas tras denunciar una presunta campaña de hostigamiento y criminalización en contra de su labor, revelando que desde las entrañas del Cereso Femenil se estaría presionando a internas para armar expedientes a la mala e involucrar a su activista Mariana Ávila Montejano en investigaciones penales; una seria advertencia pública donde la organización exigió frenar la persecución y esclarecer el manoseo del sistema penitenciario, evidenciando el riesgo de que las instituciones de justicia se utilicen para encarcelar la protesta social y amedrentar a las defensoras de derechos humanos en la entidad…