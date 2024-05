Pues sí, la marcha por la Democracia cambia de nombre en una nueva edición para este domingo 19 de mayo, al ahora ser nombrada Marcha por la República…



POCO ADVERTIDO PASÓ el Día de San Isidro Labrador, que se conmemora cada 15 de mayo, como preámbulo de la época de siembras, en las que se empiezan a preparar las actividades en el campo para echar la semilla con la esperanza de que surja el sustento para las familias de los campesinos… AYER VIERNES SE LLEVÓ a cabo la décima jornada de debates electorales. En la primera sesión, a las 17:00 horas, correspondió al Distrito 12, participaron Ma. del Rosario Báez Rico del PVEM, Rolando Natividad Flores Guerrero de MC y Miriam Yaszú Muñoz Márquez de MORENA. No estuvieron presentes Diego Adrián Luna Rodríguez del PT, ni Lucía de León Urzúa de la coalición PAN-PRI-PRD… MIENTRAS QUE la segunda sesión, programada para las 20:00 horas y perteneciente al Distrito 13, contó con la presencia de Claudia Berenice Hernández Fernández del PT, José Antonio Mares del PVEM, Armando Emmanuel Melo Cortés de MC, Daniel Galván Hernández de MORENA y Jedsabel Sánchez Montes de la coalición PAN-PRI-PRD… POR CIERTO QUE el presidente estatal de Morena, Gilberto Gutiérrez Lara, reiteró la disposición del partido para participar en debates electorales. Afirmó que su partido nunca ha rehuido los debates y, al contrario, sus candidatos buscan estas oportunidades para presentar sus propuestas y el proyecto de nación que promueven. En el contexto de las campañas, Gutiérrez Lara también expresó su preocupación por el alto nivel de violencia y las irregularidades electorales que se han presentado en Aguascalientes. Finalmente, el dirigente de Morena hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a votar desde temprano, como una medida para prevenir posibles fraudes electorales. Subrayó que la presencia de la Guardia Nacional ya se ha solicitado para varios candidatos, incluyendo a Arturo Ávila y Martha Márquez, quienes ya cuentan con esta protección… PUES SÍ, LA MARCHA por la Democracia cambia de nombre en una nueva edición para este domingo 19 de mayo, al ahora ser nombrada Marcha por la República, y en una fase de transición de activismo ciudadano participativo, hacia un movimiento político, tomando en consideración que finalmente este domingo se dará respaldo a Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la república por la alianza PAN- PRI-PRD, y es que entre los asistentes a la rueda de prensa convocada por las organizaciones civiles estuvo Antonio Ortega, uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática. La situación en el Zócalo de la Ciudad de México es todo, menos tranquila si se toma en cuenta que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen ocupada parte de la explanada, en la que se pretende hacer la concentración nacional, en la que sí se espera la presencia de Xóchitl Gálvez, lo cual podría generar confrontaciones, si no se toman las medidas de resguardo por parte de las autoridades… CERO ALCOHOL… Aprobó por unanimidad en sesión ordinaria el Cabildo de Jesús María, la propuesta de decretar ley seca el día de la jornada electoral. De igual forma, durante la sesión, los ediles aprobaron diferentes asuntos que se tenían en cartera, entre los que destaca la aprobación del acta de Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), así como del Reglamento de la Junta Municipal de Reclutamiento de Jesús María, de igual forma se aprobó la ampliación del Panteón de los Dolores, y varios dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial relativos a áreas de subdivisiones y áreas de donación, en diferentes puntos del territorio municipal. Cabe destacar que en observancia del Cabildo Abierto, se recibió a un grupo de comerciantes del centro de Jesús María, quienes mostraron su preocupación por la carencia de espacios para estacionamiento, a lo que los integrantes del Cabildo respondieron que buscarán alguna solución… HABLANDO DE COMERCIO, el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera dio a conocer que recientemente llegó al país un nuevo vehículo eléctrico chino de nombre Kigo, que se venderá a un precio de 99 mil pesos y que promete ser una opción accesible para muchos. Sin embargo, dijo que su llegada ha generado tanto entusiasmo como preocupación. Comentó que dicha unidad es un vehículo de tres plazas, diseñado para un uso urbano limitado con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y una autonomía de carga que promete 400 kilómetros, parece una opción ideal para desplazamientos cortos. Además, de que se ofrecerá financiamiento con la posibilidad de pagar el auto en dos años, lo cual puede ser atractivo para aquellos que buscan una alternativa de movilidad económica. «El Kigo es comparable a un carro de golf. Su diseño y capacidad lo hacen ideal para moverse dentro de colonias o realizar trayectos muy cortos, como ir al centro comercial, siempre y cuando esté cerca de tu domicilio. No obstante, su estructura frágil y la ausencia de características de seguridad cruciales, como bolsas de aire y sistema de frenos ABS, lo vuelven inapropiado para su uso en avenidas o trayectos más largos y exigentes”. Recordó que la normativa mexicana exige que los vehículos cuenten con ciertos estándares de seguridad, los cuales dicho coche no posee, lo cual un riesgo significativo para los usuarios, ya que, en caso de un accidente, las consecuencias podrían ser graves. Además, la velocidad limitada y la fragilidad del vehículo hacen que su uso en avenidas concurridas sea potencialmente peligroso… BAJO SIGILO ES QUE la Fiscalía General del Estado mantiene los esfuerzos de búsqueda de un maestro zacatecano en territorio aguascalentense, en diversos puntos serranos, principalmente en el norte del estado. Y es que, de acuerdo con la Fiscalía homóloga de Zacatecas, el maestro podría haber sido traído a Aguascalientes por sus captores, y se sospecha que podría haber sido víctima de desaparición forzada. Aunque la investigación es encabezada por la Fiscalía de Zacatecas, por haberse dado su desaparición en aquel territorio, la Fiscalía local tendría intervención en caso de que se confirme que el docente tuvo un desenlace trágico en esta tierra…