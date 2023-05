Tronándose los dedos, los constructores locales esperan esta tarde-noche la presentación del Programa de Infraestructura 2023…por fin.

Despotricó contra los grupos ultraderechistas en el estado el vice coordinador del Colectivo Ser Gay, Manuel Gutiérrez Flores, tras la visita del actor Eduardo Verástegui.

SOMETERÁN A VOTACIÓN, mañana en el Congreso, la Minuta Constitucional relacionada con la Ley 3de3. El Senado la envió y la diputada Nancy Gutiérrez explicó que es urgente que se vote en Aguascalientes por el pleno legislativo para que pronto se alcancen los 17 estados que la han aprobado y así entre en vigor esta reforma de alto interés para las legisladoras locales, a fin de que no lleguen a candidaturas y a cargos públicos, varones que son violentadores en el ámbito político, de la familia o de la mujer… VA CON TODO la municipalidad para inhibir las violentas riñas que se han suscitado en la capital, y con el Operativo Barrio Seguro está desplegando un plan integral que incluye recorridos de vigilancia antipandillas. Estas acciones, en sólo tres días, han arrojado 150 detenciones. Las pandillas han sido un tema recurrente en la agenda de seguridad del municipio capital. Estos grupos, conformados por jóvenes en su mayoría, representan un desafío constante para las autoridades y la sociedad en general. Ya que su presencia no solo amenaza la seguridad y tranquilidad de las comunidades, sino que también influye en el desarrollo social y económico de las zonas afectadas. Una de las características distintivas de las pandillas es su naturaleza violenta y criminal. A través de actos delictivos como el tráfico de drogas, la extorsión y la violencia armada, las pandillas buscan controlar territorios y ejercer poder sobre la población. Estos actos generan un clima de miedo y desconfianza, afectando negativamente la calidad de vida de los residentes… TRONÁNDOSE LOS DEDOS, los constructores locales esperan esta tarde-noche la presentación del Programa de Infraestructura 2023… por fin. El presidente de la CMIC en Aguascalientes, Arentsen Dávila Ramírez, señaló que los procesos de asignación se encuentran encaminados con la finalidad de que los proyectos puedan arrancarse en breve, aunque no descartó que puedan anunciarse algunos adicionales a los contemplados en el presupuesto de egresos, y eso será una auténtica ganancia… EN SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Junta Local Ejecutiva del INE, Leticia Flores Rendón fue nombrada encargada de Despacho en el cargo de vocal secretaria en la JLE de Aguascalientes. La designación fue aprobada por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y garantiza la continuidad de los actos jurídicos, la administración de recursos humanos, materiales y financieros, siguiendo las medidas de racionalidad implementadas por el Instituto. También se asegura la adecuada atención de los programas y proyectos institucionales… INICIÓ LA CAPACITACIÓN para servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos, municipios y entidades de la administración paraestatal y municipal. Ésta se denomina Jornada de Capacitación en Armonización Contable y se lleva a cabo de manera virtual, impartida por especialistas del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec). El objetivo es mejorar el desempeño de los servidores públicos en temas relacionados con contabilidad gubernamental y disciplina financiera, en línea con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera, Transparencia y el Presupuesto Basado en Resultados (PBR). La capacitación es fundamental para la actual administración, ya que busca brindar un servicio de calidad y calidez a la ciudadanía, señaló el secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes… «NI SABEN…», respondió la Asociación Cultivando Género en voz de su representante, Angélica Contreras Ruvalcaba, a la crítica hecha por el Frente Nacional por la Familia en torno a un curso que ofrece de la mano con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, denominado “Semillas Trans”. Sostuvo que están desinformados, ya que el programa que tienen de acompañamiento a infancias y adolescencias trans no se está dando en la UAA. “Es una mentira lo que está diciendo el FNF en las redes. Sí, llevamos un proyecto este año de acompañamiento a infancias y adolescencias trans que busca, por un lado, dar charlas a madres, padres o familiares de infancias y adolescencias trans para que puedan acompañar a las infancias”. Dijo que dentro de unos días a las infancias y a las adolescencias, especialmente trans, que quieran acercarse y ser parte de este curso, es gratuito y será los sábados de 10 a 12… DESPOTRICÓ, por su parte, contra los grupos ultraderechistas en el estado, el vicecoordinador del Colectivo Ser Gay, Manuel Gutiérrez Flores, tras la visita del actor Eduardo Verástegui a la entidad, justo el día en que se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia. “Fue a la Universidad Panamericana, conservadora, donde alumnos reportan homofobia, pero es privada y cada quien consume lo que gusta. Lo que preocupa es que vaya al Teatro Morelos, lugar donde nace la Constitución, y siendo él una persona violatoria de la misma, de las libertades y de los preceptos de la República Mexicana, asusta. Y alguien me decía, ‘pero pues el Teatro está administrado por el PRD a través del ICA’, lo cual es cierto, pero los favores políticos pueden más que la dignidad”, finalizó… EN SESIÓN ORDINARIA, la Comisión de Justicia de la LXV Legislatura del Congreso aprobó un dictamen acumulado sobre feminicidio que reforma diversos artículos del Código Penal. El dictamen amplía las causales de este delito, incluyendo las razones de género cuando haya existido una relación política entre el perpetrador y la víctima. Además, establece que las sanciones incluirán una pena de prisión aumentada en una tercera parte en los casos en que la víctima sea menor de 16 años de edad o mayor de 60. El documento fue enviado a la Junta de Coordinación Política para su trámite legislativo…