LOS PAROS TÉCNICOS en Nissan Aguascalientes prosiguen este mes de mayo, debido a la escasez de semiconductores, de acuerdo con lo que informó Manuel Alejandro González Martínez… EL TITULAR DE LA SEDEC aclaró también que siguen las negociaciones entre la empresa y los trabajadores que por algo ya no tienen vacaciones o que las adelantan, lo que propicia una reducción del salario… SEGÚN LA INFORMACIÓN que llega de primera mano al funcionario, hasta el momento no se ha despedido a nadie y Nissan espera que en junio o julio de 2022 se normalice esta situacion y se acabe con los paros técnicos… EN OTRO ORDEN de ideas, el director de la agrupación Saber Votar, Guillermo Torres Quiroz, afirmó que, de acuerdo con proyecciones, estiman que en la votación en Aguascalientes para la elección de la próxima gobernadora quedará en un 50% de todo el padrón electoral y habrá otro 50% de abstencionismo… ESTOS TRISTES CÁLCULOS para la cultura democrática toman como referencia los datos históricos de los dos últimos procesos electorales nacionales, donde la zona norte del país es la que menos participa en elecciones con Baja California Norte, que obtuvo un 34%, y la zona sur es la que más vota con Yucatán, que tiene porcentajes de hasta el 92%, mientras que el centro del país se ubica a la mitad… LAMENTABLE augurio si consideramos la cantidad de recursos públicos que se destinan a los ejercicios de esta índole… “AGUASCALIENTES se ubica en el espectro nacional con un 50% de participación electoral de parte de la población donde la capital es muy participativo y tiene que ver con que es zona urbana”… EXPLICÓ TAMBIÉN que los que tienen muchos estudios no votan, “los que votan más son la clase media y media alta” y, para rematar, dijo que nuestra entidad se caracteriza “por ser de los estados donde menor compra de votos existe”… PASÓ DE NOCHE para más de uno el Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, pero no para el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, y los colectivos que luchan por los derechos de esta comunidad, la cual, según algunas estimaciones, representa casi al 10% de la población… EL PERREDISTA expuso que el programa de salud “Seguro Aguascalientes” será ejemplo de inclusión y respeto a todos los derechos humanos, al prestar atención integral a personas que viven con VIH, ofrecer servicios de detección temprana y prevenir que se desarrolle el SIDA… ACOMPAÑADO de representantes de la comunidad LGBTIQ+, Sánchez expuso que, según datos oficiales, en nuestro estado existen aproximadamente 2 mil 900 personas que saben de su estatus con VIH y se atienden en IMSS, ISSSTE e ISSEA… “QUIENES PADECEN VIH encuentran dos grandes obstáculos cuando requieren servicios de salud: el estigma que persiste en los sistemas públicos y privados, así como la falta de oportunidades laborales con la prestación de seguro médico y la inseguridad de que existan las medicinas”… LAMENTABLEMENTE, tal situación se agrava cuando el paciente forma parte de los grupos de la diversidad sexual… LA COSA SIGUE caliente en el PRI estatal, pues una larga de mujeres tricolores, entre las que se encuentra Elsa Amabel Landín, Citlalli Rodríguez, Norma Esparza, Norma Guel Saldívar, Hazel Montejano, Lucía Armendáriz y Dennis Ibarra, reconocieron que firmaron la misiva enviada al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en la cual ponen en duda el actuar de la labor del “presidente” estatal del CDE del PRI en Aguascalientes, Antonio Lugo Morales... EN UNA CARTA dirigida a la opinión pública, las “rebeldes” priistas aseguran que desde que Lugo Morales asumió la representación del CDE y de la Delegación del CEN del PRI en el estado, no se ha conducido con probidad como él mismo pregona y que no tiene respeto, mucho “menos principios y ni compromiso para unir al priísmo de Aguascalientes”… EN EL DOCUMENTO se puede leer de manera textual lo siguiente: “Antonio Lugo Morales es un “acosador” de mujeres, lo reiteramos las abajo firmantes, estamos alertas y por enésima ocasión denunciamos su forma irracional de actuar incluso a una semana que fue llamado a México y le pidieron que cancelara todo tipo de eventos, regresó a seguir denostando, acosando y tratando mal al personal del instituto político como revanchismo por su molestia de ser exhibido con su verdadera forma de actuar”… PARECE SER QUE las aguas tardarán un buen rato en calmarse en el cuartel de la Avenida López Mateos y se ve lejano el día en que los tricolores fumen la pipa de la paz… MIENTRAS TANTO, la candidata a la gubernatura por parte de MORENA, Nora Ruvalcaba, aseguró que ha logrado revertir las encuestas posicionándose en la preferencia del electorado, en la recta final de las campañas… LA ABANDERADA de la “Cuarta Transformación” reconoció que lo anterior no ha sido fácil, pues constantemente ha sido víctima de actos de guerra sucia… SIN EMBARGO, la maestra aseguró que no se dejará intimidar y, por lo contrario, aprovechará hasta el último día de campaña para continuar presentando su respectivo plan de gobierno… FINALMENTE, llamó de nueva cuenta a las autoridades a sacar las manos del proceso y a sus contrincantes políticas al desenvolverse de manera pulcra…

