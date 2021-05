Todo listo para el debate político de los candidatos a la alcaldía capitalina, organizado por la iniciativa privada, en el cual hasta ayer, habían confirmado su participación 7 de los 9 candidatos.



PARA PREVENIR LA FATIGA de sus socios conductores, la plataforma de autos de alquiler Uber ha tomado medidas, ocupada en evitar la conducción somnolienta que es uno de los problemas de seguridad vial menos reportada. De tal forma que incorporó una nueva función que sirve para que los choferes de las unidades reciban notificaciones para estar al tanto de cuánto tiempo han estado conduciendo con la App y, cuando su cuenta se acerque a doce horas de manejo continuo, se desconecta automáticamente durante seis horas seguidas. El ejemplo deberían seguir los urbaneros y concesionarios de taxis, pues sobran las historias que hablan de jornadas de trabajo extenuantes que no solo ponen en riesgo su salud, sino la integridad de la gente a la que transportan y con la que se van cruzando en el camino… TODO LISTO PARA EL DEBATE POLÍTICO de los candidatos a la alcaldía capitalina, organizado por la iniciativa privada, en el cual hasta ayer, habían confirmado su participación 7 de los 9 candidatos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, detalló que de última hora pudieran incluso confirmar su asistencia los abanderados de los partidos Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, sin embargo, hasta la tarde de ayer, no habían mostrado interés por participar en el acercamiento con el sector empresarial… INEGI PRESENTÓ RESULTADOS trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que revelan que el 57.8% de la población de 15 años y más en Aguascalientes se encontraba disponible para producir bienes o servicios (población económicamente activa); la tasa de ocupación en la entidad durante este periodo fue de 96.4 por ciento. Durante el primer trimestre de 2021, el 61.4% de los ocupados laboró en el sector terciario de la economía, 33.3% se ocupó en el secundario, mientras que el sector primario concentra 5% de la población ocupada y 0.3% no lo especificó; la población subocupada registró una tasa del 5% respecto a la población ocupada en el primer trimestre de 2021. En el trimestre de referencia, la tasa de Informalidad Laboral 1 en la entidad representa 38.7% de la población ocupada, mientras que la tasa de Ocupación en el sector informal 2 es de 20.4 por ciento. En el periodo de enero-marzo de 2021, la población económicamente activa registró una Tasa de Desocupación (TD) de 3.6%, porcentaje superior con respecto a la del mismo periodo del año anterior (3.4%). Para la ciudad de Aguascalientes, la TD es de 3.8%, superior en 0.2 de punto porcentual a la tasa presentada en la entidad… ES INCIERTO AÚN cuándo culminará el proceso para el nombramiento del próximo obispo de Aguascalientes, pudiendo demorarse incluso cerca de un año antes de tener nuevo jerarca en la Iglesia Católica, dijo Juan Gabriel Rodríguez, administrador diocesano, quien expuso que lo anterior corre con secrecía, por lo que prácticamente se desconoce el nivel de avance del proceso de la Santa Sede, llevada a cabo por el Nuncio Apostólico en la Ciudad de México. El nombramiento del último obispo, José María de la Torre Martín, tardó once meses, por lo que en esta ocasión pudiera tratarse de un periodo similar. Gabriel Rodríguez reconoció que es indispensable contar cuanto antes con nuevo pastor, pues se trata de quienes son sucesores de los apóstoles, quienes tienen en plenitud la acción del espíritu, es decir, guiar las riendas de las Diócesis local… NO QUITAN EL DEDO DEL RENGLÓN maestros jubilados y pensionados que ayer se manifestaron afuera de la delegación del ISSSTE, donde entregaron un escrito a las autoridades a través del cual piden el regreso al pago de pensiones en Veces Salarios Mínimos y que sus servicios médicos sean los más adecuados, toda vez que les están dando medicamentos que al parecer no les ayudan gran cosa, señaló Homero Bravo Rodríguez, integrante de la agrupación denominada Fuerza Magisterial contra las UMAS en las pensiones. Afirmó que van a continuar en pie de lucha en sus demandas y de no ser escuchados ni atendidos por las autoridades, plantean tomar medidas radicales sin violentar y sin agredir con movimientos más sonados hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de hacer clausuras simbólicas de las instalaciones de la delegación del ISSSTE, del Congreso del Estado, del SNTE y con posibilidad de hacer plantones permanentes… CONDUSEF RECUERDA sobre el reparto de utilidades, un derecho que tienen todas las personas trabajadoras y consiste en recibir parte de las ganancias que obtuvo su patrón el año anterior por las actividades o servicios que ofrece. La obligación se genera del 1 de abril al 30 de mayo si se trabaja para una empresa; y del 1 de mayo al 29 de junio si la patrona o patrón es una persona física. Se tiene el plazo de un año, a partir del día siguiente en que se genere la obligación, para el cobro de utilidades. Todos los trabajadores que laboran al servicio de una o un patrón, tienen derecho a recibir utilidades de las empresas, a excepción de: si la empresa no generó utilidades, lo cual debe informar a sus trabajadores; los directores, administradores y gerentes generales de la empresa, socias, socios o accionistas de la empresa; trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año al que corresponda el reparto de utilidades; profesionistas, técnicos y otros, que mediante el pago de honorarios presten sus servicios, sin existir una relación de trabajo subordinado; trabajadores del hogar… LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HIDRÁULICA Capítulo Aguascalientes, que preside Emilio Gerardo Hernández Guzmán, se manifiesta a favor para que todos los gobiernos se ocupen de generar líneas moradas para reutilizar aguas tratadas y sobre todo ahorrar miles de pesos en la extracción del liquido vía bombeo de los pozos perforados a grandes profundidades… RECUERDA el Instituto de Educación de Aguascalientes a todos los trabajadores de la educación que este martes 18 y miércoles 19 de mayo se aplicará la vacuna contra el COVID-19 al personal educativo rezagado, en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, cuyo módulo estará operando de 8 a 14 horas…