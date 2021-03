El fantasma del paro de actividades ronda de nuevo en las armadoras de vehículos tras el anuncio formal, primero de Honda y más tarde de Toyota, de suspender a partir de este jueves sus líneas de producción derivado, dicen, de fallas en la proveeduría.

OTRA DEL CONGRESO, donde al parecer, impera la opacidad en la rendición de cuentas. Y es que, hace meses el estudiante de Derecho de la UAA, Alejandro Medina, promovió un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y logró la revocación del acta de información clasificada como confidencial, con registro 01_091019, mediante la que los diputados buscaban proteger información del gasto de los recursos destinados a la gestión social. El joven solicitó a los representantes populares le dieran a conocer el uso de ese dinero público y nunca fue posible, por estar clasificada. El interés del próximo abogado, era y sigue siendo, conocer el destino de los 40 mil pesos mensuales que se otorgan a cada diputado precisamente para la gestión social, sobre lo que no hay claridad, por lo que a través de su perfil de Facebook, Medina calificó al Congreso del Estado como #La Legislatura de las Vergüenzas. Al obtener la revocación de ese acuerdo de clasificación de la información, los diputados tendrán 5 días a partir de ser notificados, -lo cual se desconoce si ya ocurrió-, para hacer públicos los datos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de lo contrario, podrían ser sancionados… EL FANTASMA DEL PARO de actividades ronda de nuevo en las armadoras de vehículos tras el anuncio formal, primero de Honda y más tarde de Toyota, de suspender a partir de este jueves sus líneas de producción derivado, dicen, de fallas en la proveeduría. Anoche, el Clúster Automotriz del Estado advirtió que si bien en Aguascalientes hay algunos proveedores para Honda, son el mínimo, por lo que la suspensión no impactará la planta productiva local, peeero… la situación podría ser diferente si la misma situación alcanza a Nissan, entonces sí estaríamos hablando de otra cosa, así que pendientes con la firma nipona en la entidad… EN APOYO A NIÑOS y adolescentes del oriente de la ciudad, en cuyos hogares no tienen internet y sus papás no están en condiciones de poner saldo a los dispositivos móviles, para que sus hijos puedan cumplir sus labores escolares, la diputada Natzielly Rodríguez promovió entre vecinos de varias colonias que brinden el apoyo a quienes lo necesiten. La intención es abrir espacios en casas donde tengan internet y que los niños y adolescentes puedan cumplir sus quehaceres escolares. Estos lugares son: Artículo 39 número 302 en la colonia Constitución; Cerro Taita 203 en Villa Montaña; Salto de Ojocaliente 128; Unión 111, colonia Ortega Douglas; Octavio Paz 514 en Pensadores Mexicanos; Cerro del Pinal 132 y Frida Khalo 58, en Cerro Alto; Ambrosio Verástegui 933 y Rafael Carrillo 204 en Pensadores Mexicanos y Juan Ibarra 128 en Villas de Nuestra Señora de la Asunción… GENIO Y FIGURA… así ha sido el comportamiento del partido Movimiento Regeneración Nacional, cualquiera pensaría que han buscado promoción gratis, pero la realidad es que en este partido son cuatro o cinco grupos que casi desde su creación han peleado el poder, más a partir de que su fundador, llegó a la Presidencia de México, desde entonces, todos son cercanísimos a él y sus allegados, pero en Aguascalientes particularmente, se han sufrido las consecuencias de ese pleito y lo peor, es que nadie desde el nivel central, ha venido a poner orden, de ahí que las oficinas han sido tomadas en varias ocasiones, pero no ha ocurrido algo extraordinario, como seguramente tampoco pasará ahora que buscan que la planilla de candidatos sea no por imposición, sino con gente que se merezca las posiciones, pero en los hechos, es algo que ya está definido y en un descuido, que pudiera ocurrir a más tardar el sábado, fecha límite para el registro de abanderados partidistas ante el Instituto Estatal Electoral, tenga que darse… SIGUEN EN ESPERA de una respuesta tras los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo en la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer las integrantes de la Comunidad Feminista de Aguascalientes, que encabeza Angélica Contreras. La activista comentó que hay videos que circularon en redes sociales donde claramente se ve el uso de la fuerza, por lo que piden se tomen las medidas necesarias para evitar que se repitan los hechos. “La autoridad no ha dicho nada, el lunes se cumplió una semana, ya no ha habido declaraciones de los Secretarios de Seguridad Pública ni estatal ni municipal”. Por lo pronto dijo que continúan con los procesos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los cuales son tardados, sin embargo, comentó que habrán de continuar. “La queja que abrió la CEDHA sigue vigente, tienen 40 días para armar toda la carpeta. Las mujeres tenemos derecho a protestar, ante el hartazgo y la impunidad, además de que la protesta social no debe criminalizarse”… CON TONO DE FAVOR, el delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez comentó que está en pláticas con el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González quien busca involucrar a los pasantes de Medicina de la máxima Casa de Estudios y poner la infraestructura de la universidad para contar con más puntos de vacunación que sean accesibles para personas discapacitadas y adultos mayores. “Tuve una charla bastante larga con él, están colaborando muy bien, están poniendo todo de su parte sin ningún interés. Estamos viendo en involucrarlos en la estrategia”, comentó el superdelegado… SIGUIENTE AL TURNO. El viernes 20 a las 12 del día acudirán los integrantes de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral para realizar el registro de candidatos a diputados locales y a presidentes municipales informó el coordinador del partido en la entidad, Gustavo Granados Corzo.“Nos piden que sea sólo gente administrativa la que acuda al IEE”. Antes, harán una conferencia de prensa, con modalidad híbrida, tanto presencial como a través de una transmisión por vía redes sociales, donde presentarán a todos sus candidatos…