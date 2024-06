Reapareció públicamente como alcalde tras ganar la reelección y Leo Montañez respondió a los comentarios de futuros regidores que buscarían la eliminación del Derecho de Alumbrado Público.

“RECUERDOS DE MI UNIVERSIDAD: 50 años de experiencias y remembranzas” es el libro que presentará la Universidad Autónoma de Aguascalientes para celebrar su aniversario 51. El escrito es una muestra de lo que representa la institución para su la comunidad que ha pasado por ella, así como del impacto que esta casa de estudios ha tenido en la sociedad. En el marco de la presentación del libro, a llevarse a cabo este 19 de junio en punto de las 12 del día, se proyectará la segunda temporada de la serie documental “Huellas de luz”, una producción original de UAATV. Como parte de estos festejos, se pretende mostrar un poco de lo mucho que la máxima casa de estudios del estado ha aportado en más de cinco décadas de trabajo, refrendando el compromiso con la educación y la formación de las futuras generaciones. La presentación se llevará a cabo en el auditorio Ignacio T. Chávez y el evento es abierto a todo público… REAPARECIO PUBLICAMENTE como alcalde tras ganar la reelección y Leo Montañez respondió a los comentarios de futuros regidores que buscarían la eliminación del Derecho de Alumbrado Público. Afirmó que el gobierno de la ciudad cumplió con todas las disposiciones constitucionales pertinentes, evitando así objeciones de inconstitucionalidad por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Destacó que tanto la Ley de Hacienda como la Ley de Ingresos del municipio fueron claramente establecidas en términos de sujeto, objeto, tarifa y época de pago, garantizando la legalidad en la aplicación del DAP. En cuanto a las críticas dirigidas hacia Marko Cortés por parte de miembros del PAN respecto a los resultados electorales, optó por no emitir juicios sobre terceros y reafirmó su compromiso en atender las necesidades expresadas por la ciudadanía. «Cada uno debe asumir su responsabilidad. Me concentraré en cumplir con lo que la ciudadanía me ha encomendado», señaló el alcalde. Al concluir, Montañez expresó su agradecimiento a quienes renovaron su confianza en él y a aquellos que depositaron por primera vez su voto en su favor, destacando que la reelección representa una mayor responsabilidad y compromiso con la ciudadanía… UN PANORAMA OPTIMISTA sobre el desempeño del sector durante el primer semestre de 2024 compartió el líder sindical del sector automotriz, Rogelio Padilla de León, a pesar de los vaivenes que ha vivido la industria del ramo en Aguascalientes en lo que va de este año. Destacó que en los primeros seis meses sigue una tendencia positiva que se inició con un cierre exitoso en el año anterior, con un crecimiento significativo con la creación de nuevas vacantes que a decir del representante de los trabajadores, se debe en gran medida a la estabilidad en los requerimientos del sector automotriz, especialmente por parte de las ensambladoras, que son los principales motores de la economía local. Mirando hacia el futuro inmediato, Padilla de León expresó un optimismo cauteloso al afirmar que 2024 podría ser el mejor año de los últimos cinco para el sector automotriz en Aguascalientes… EN PLENO PROCESO de admisión para alumnos de nuevo ingreso en las universidades públicas, — esas que forman profesionales con perfiles que salen a ganar sueldos de hasta 70 mil pesos en la industria asentada en el Estado–, ha salido a relucir una intentona de fuego amigo de parte de soldados rasos, a las órdenes de algún cabo o sargento con intereses particulares, pretendiendo manchar instituciones reputadas. Lo malo es que haya oscuras intenciones; lo bueno es que la autoridad estatal está pendiente de ellas y del desempeño de su personal, por lo que no tarda la revisión exhaustiva para identificar a quienes dejaron guardada la lealtad en el cajón y atacan su fuente de trabajo con perversos fines que poco o nada tienen que ver con el servicio educativo…el que tira la piedra aunque esconda la mano, también deja huella… EN UN ESFUERZO CONJUNTO por abordar uno de los problemas de salud pública más urgentes, Nefi Jacob Campos, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Sociales para la Prevención del Suicidio, destacó la colaboración interinstitucional y la capacitación continua como pilares fundamentales en la lucha contra este fenómeno. Subrayó los esfuerzos de su organización por capacitar a profesionales de la salud y promover la conciencia pública sobre la prevención del suicidio. En cuanto a la colaboración con las autoridades de salud, señaló avances significativos, aunque reconoció que aún hay desafíos por superar. De la capacitación continua, explicó que su organización desempeña un papel crucial en la formación de psicólogos y trabajadores sociales que operan en programas escolares…