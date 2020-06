Griselda González Morales solamente gozó 15 días de vacaciones tras su salida del Registro Público de la Propiedad y el Comercio; a partir de ayer ocupa la silla que dejó Luis Fernando Díaz como titular en el IESPA, lo que confirma que fue más presión que castigo su separación del hackeado RPPC.

ALGO, –O ALGUIEN–, ANIMÓ A Luis Fernando Díaz Esparza, hasta hace unos días director del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes a registrarse como aspirante a titular del OSFAGS por los próximos 5 años y un poco más. Una de dos, o tiene la certeza de que llegará o le ofrecieron algo más. Por lo pronto, podría ser el alfil de uno de los grupos en los que se ha dividido la bancada del PAN en el Congreso del Estado, falta conocer el nombre que será impulsado por el que ahora se hace llamar “la nueva mayoría”… GRISELDA GONZÁLEZ Morales solamente gozó 15 días de vacaciones tras su salida del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, a partir de ayer ocupa la silla que dejó Luis Fernando Díaz como titular en el IESPA, lo que confirma que fue más presión que castigo su separación del hackeado RPPC… RESPECTO DEL OSFAGS y su proceso de selección de titular, dicen que son varios los simpatizantes y militantes del PAN registrados: los señalamientos apuntaron a Tania Michel Aguirre Villalobos, Francisco Martín Muñoz Castillo, Silvia Mireya Montelongo de Luna y Miguel Ángel Reyes Barrera… Y DE PASADA POR EL CONGRESO del Estado, trascendió que dolió que las representaciones en México de Unicef, Unesco, Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidieran la reconsideración de la reforma al Artículo 4° de la Ley Estatal de Educación advirtiendo, aún sin referir el artículo en comento y a través de un comunicado, que hay preocupación por la promulgación del llamado “Pin Parental” en Aguascalientes. Total que el quemón por ese dictamen con el que los “chamaquearon”, no cesa… Y POR SI A USTED LE PREOCUPA, resultó positivo asintomático a COVID-19 el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez, quien se reporta en buen estado de salud y monitoreando desde su casa las actividades de la Delegación de la Secretaría del Bienestar… QUE NADA TUVO que ver MORENA en el show realizado a las puertas de Nissan, en la cual supuestos trabajadores hacían reclamos a quien no es su jefe por el pago justo de utilidades y mejores condiciones. David Alejandro de la Cruz, negó rotundamente que dicho partido político se encuentre relacionado con CATEM y el líder sindical, Pedro Haces, dijo que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, por lo que desmintió que hayan formando parte del movimiento obrero tal y como lo aseveraron máximas autoridades estatales. En consecuencia pidió poner freno a cualquier acusación sin sustento que deja mal parado a Morena. Ahora bien, si usted se pregunta ¿quién es David Alejandro de la Cruz? Dicen que es el presidente de Morena Aguascalientes, pero que no ejerce porque Cuitláhuac Cardona no le ha prestado la presidencia. Ah!, entonces ¿qué defiende este señor?, ¿sabrá acaso del tema?… por cierto, TRAS LOS BOCHORNOSOS HECHOS de intentona de choque que encabezaron presuntos trabajadores que son simpatizantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) para demandar atención, aunque no trabajen ahí, este miércoles los directivos de Nissan en el Estado estuvieron prácticamente en cónclave con altos ejecutivos japoneses a nivel internacional para ver la postura del corporativo sobre lo ocurrido en Aguascalientes, según comentó el secretario general de la FTA, Alfredo González González… EN EL MES DEL ORGULLO LGBTTT y luego de que este sábado 20 se tenía programado realizar la tradicional marcha anual de los distintos colectivos LGBT en Aguascalientes, por motivos de la pandemia del COVID-19 no va a ser posible realizarla, reconoció Manuel Alejandro Gutiérrez Flores, vicepresidente del Colectivo Ser Gay Aguascalientes, quien detalló que los festejos en esta ocasión se cambiaron al formato digital. Señaló que en el caso de la entidad, varias agrupaciones llevarán a cabo un evento que se desarrolla del 17 al 19 de junio conocido como Marcha Digital 2020 Ags con la proyección de cortometrajes, conversatorios y demás actividades a través de la página de Facebook GStyle Revista. Afirmó que como colectivos seguirán exigiendo sus derechos y visibilizando que el Congreso, los gobiernos, estatal y municipales, sistemáticamente han sido omisos en proteger los derechos de la comunidad LGBT “y hemos tenido que acceder a la vía judicial, a la Corte, a los amparos, para poder tener un ejercicio pleno de nuestros derechos. Es una pena que en 2020 en lugar de hablar de una progresión, estemos viviendo lo contrario”, acotó… YA SON ACTIVIDAD ESENCIAL, señaló Antonio Rodríguez Mireles, presidente de la CANADEVI, en un encuentro con la alcaldesa de Aguascalientes. Dijo que después de muchos esfuerzos se logró que el gobierno federal reconozca a los desarrolladores de vivienda como esenciales en la generación de empleos, luego de que en el 2019 se realizaron 15 mil acciones para la adquisición y mejoramiento de vivienda, lo que representó una inversión de 7,250 millones de pesos, con lo cual se demuestra su relevancia en la economía local…