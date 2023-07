Con todo y su “noroñabús” vendrá mañana a Aguascalientes el diputado federal y coordinador nacional de afiliación del PT, Gerardo Fernández Noroña, según anunció ayer el líder estatal del Partido del Trabajo, Héctor Quiroz.

PARA LOS NINIS, el Gobierno de México a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dispersará en Aguascalientes 295 millones 308 mil pesos en el lapso de un año; ya que en la actualidad son 3 mil 900 beneficiarios activos en este programa en la entidad. La superdelegada del Bienestar en el estado, Silvia Licón Dávila informó que en la entidad el padrón suma 3 mil 900 jóvenes adheridos, por lo que el Gobierno de la cuarta transformación destinará esos millones de pesos, aunado a que los beneficiarios son acreedores a un seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social que abarca enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Asimismo, dijo que con este Programa, los jóvenes adquieren experiencia laboral, y en algunos casos, en esta entidad, según los registros, el 60% de ellos se incorporan de manera indefinida a las empresas o centros de trabajo, contribuyendo a la economía familiar. “Se brinda durante 12 meses capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo a la población de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando o no cuenten con trabajo, ello en aras de desarrollar sus habilidades y capacidades, y así colaborar en su inserción al mundo laboral, garantizando su derecho al trabajo”… CON TODO Y SU “NOROÑABÚS” vendrá mañana a Aguascalientes el diputado federal y coordinador nacional de afiliación del PT, Gerardo Fernández Noroña, según anunció ayer el líder estatal del Partido del Trabajo, Héctor Quiroz, y adelantó que su objetivo en Aguascalientes será “conectar” con ciudadanos que simpatizan con el PT y continuar impulsando los esfuerzos de cambio en México. Por supuesto que el polémico legislador arribará en avión pero la visita incluirá una conferencia de prensa matutina, recorrido por la ciudad y actividades de promoción de libros a bordo de su austero vehículo, que sin duda habrá llegado de avanzada y en buenas condiciones como debe ser. Su paso por Aguascalientes culminará con un acto masivo en la Línea Verde, cerca de la salida Norias de Ojocaliente, donde se anticipa una amplia convocatoria… A LA JUSTICIA FEDERAL recurrirán los empresarios del transporte público aglutinados en la Línea Express, demandando certeza jurídica para el manoseado expediente que va y viene de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, sin resultados a su causa y más bien evidenciando incapacidad para resolver el juicio iniciado en contra del Gobierno del Estado. Ya Carlos Alberto Guevara, asesor jurídico de la empresa, acusó que la SAPJE no ha aplicado la ley, por lo que se encuentran en estado de indefensión frente a los abusos de la CMOV y su titular Ricardo Serrano, designado por Martín Orozco Sandoval. Recordó que la SAPJE otorgó una suspensión del acto administrativo a favor de la empresa Líneas Express y pese a ello el Estado no ha cumplido con la suspensión, permitiendo únicamente la operación parcial de 17 unidades. La suspensión fue decretada por la Sala Administrativa como resultado de una sentencia de amparo, que determinó la aplicación de principios como el peligro en la demora, la apariencia del buen derecho y el de la confianza legítima. Sin embargo, las autoridades responsables han incumplido con la suspensión, lo cual constituye un desacato a la ley administrativa que establece un plazo de 24 horas para su restablecimiento. Esto ha generado una creciente tensión en el sector del transporte público. Guevara argumentó que existe una actitud desafiante y de evasión por parte de la CMOV, lo cual podría resultar en un procedimiento de destitución para Ricardo Serrano, responsable de dicha coordinación desde el gobierno pasado, así como del director del SITMA. Línea Express ha experimentado una inhabilitación desde el 13 de agosto de 2021 y el cese de operaciones de sus unidades desde el 29 de agosto de 2021. A pesar de haber logrado reunir los choferes necesarios, ahora se enfrentan a obstáculos, como la negativa de las autoridades de entregar los tarjetones que permitirían su operación completa. Comentó que la Sala Administrativa ha dejado a los concesionarios en manos de los demandados, ya que se les ha ordenado llevar a los operadores a que firmen solicitudes y se tomen fotografías, en un proceso que debería ser llevado por un secretario de la sala para certificar su cumplimiento. Sin embargo, esta responsabilidad se ha dejado en manos de la CMOV, generando retrasos y trabas en la entrega de los tarjetones… CRECE CADA AÑO UN 7% el mercado de alimentos para mascotas en México y representa alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, informó el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera. Señaló que hay personas que gastan hasta el 20% de sus ingresos en la alimentación y cuidado de sus mascotas y hay 80 millones de mascotas en el país. “7 de cada 10 hogares tiene una mascota, el 55% de las mascotas son perros, 20% son gatos, y 25% son otro tipo de especies como aves, peces, conejos u otro tipo de mascotas”. Comentó que las mascotas de compañía también ya son sujetas a derecho, ya la nueva ley contempla a las mascotas como parte de la familia y tienen derechos. “Es importante que quien tenga una mascota debe darle el trato adecuado y el tipo de vida mejor que se les pueda dar, recordar que no son un muñeco de peluche, sino un ser viviente. Entonces hay que hacer una reflexión y gasto de lo que cuesta la alimentación, los gastos del veterinario y juguetes que algunas mascotas requieren”…