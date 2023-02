Es en este contexto, que para la casa de estudios fue necesario desmarcarse de la autoría de ese envío, en el que se denomina a Monreal como precandidato a la presidencia de la República…

LA VISITA DEL COORDINADOR de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien se dejó placear teniendo como pretexto el informe de actividades del senador Daniel Gutiérrez Castorena, no fue desaprovechada para que, bajo el anonimato del correo electrónico, se distribuyera un mensaje sin firma ni emisores… EN ESTE MENSAJE, se le daba la bienvenida al zacatecano por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es importante anotar aquí que la celebración del informe del senador y catedrático de la UAA, Daniel Gutiérrez, se realizó en el salón de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la UAA, cuyas instalaciones son sede bajo control del sindicato de maestros de la institución universitaria… TAMBIÉN VALE la pena acotar que este espacio es arrendado libremente para cualquier evento social, desde bodas hasta quince años… ES EN ESTE CONTEXTO, que para la casa de estudios fue necesario desmarcarse de la autoría de ese envío, en el que se denomina a Monreal como precandidato a la presidencia de la República, lo que evidencia el origen del correo como parte del “fuego amigo”… POR CIERTO, que no pasó desapercibida la presencia tras bambalinas, del ex gobernador Carlos Lozano de la Torre, en quien Monreal encuentra una añeja amistad… EL OTRORA MANDATARIO estuvo presente entre el nutrido contingente que acompañó al senador Monreal en la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación… TAMBIÉN LLAMÓ LA ATENCIÓN el acompañamiento de integrantes de CATEM, de Oscar Román Garay, presidente del Clúster de Transporte de Personal Logístico… Y COMO TODO QUEDA entre familia, no podía faltar en este sainete la presencia del hermano de Ricardo y ex presidente estatal de MORENA en Aguascalientes, Eulogio Monreal Ávila… PARA CERRAR este asunto, un apunte más que revela, de cuerpo completo, la naturaleza del personaje que aspira a dirigir el destino de nuestro país… AL CUESTIONARLE sobre la versión periodística que denuncia la venta de ejemplares de su reciente libro al Senado con un costo a sobre precio, afirmó que el asunto se está investigando y será aclarado. ¿Esperaba usted una respuesta distinta?… EL QUE YA ALZÓ la voz es Jaime Gallo Camacho, secretario de Desarrollo Urbano del municipio capital, al dejar bien clarito que él nada tiene que ver en el proyecto de peatonalización de 5 de Mayo… PINTANDO RAYA, dijo que el tema está a cargo del Instituto Municipal de Planeación en coordinación con Obras Públicas del Estado y del Municipio, así como la Secretaría de Planeación y Proyectos del Estado… SIN EMBARGO, adelantó que este plan se encuentra en la etapa de diseño y en la elaboración del proyecto ejecutivo y resaltó que lo más importante será hacer el análisis de los aforos en este asunto que implica el desvío de rutas de camiones… PARA EL FUNCIONARIO de larga trayectoria en el gobierno municipal, la única manera de darle vida a los centros históricos es convirtiéndolos en zonas amigables para peatones y explicó que existe un programa parcial para el Centro Histórico que pretende densificarlo, mediante la promoción de vivienda vertical y el desarrollo de corredores de comercio, industria y servicio que permitan la permanencia de oficios… PARA TERMINAR, Gallo Camacho comentó que en los últimos 30 años el primer cuadro de la ciudad ha dejado de tener hasta 200 mil habitantes que se han trasladado hacia el segundo y el tercer anillo en busca de oferta de vivienda media y económica… LO QUE PROBABLEMENTE ya no será tan económico para los aficionados a visitar Puerto Vallarta será el transporte aéreo partiendo del aeropuerto de Aguascalientes… Y ES QUE, si a la ley de la oferta y la demanda nos remitimos, la desaparición de Aeromar dejará solita en esta ruta a la aerolínea TAR y esto, seguramente, podría inflar las tarifas, o al menos deja sin opción de elegir a los viajeros aguascalentenses… DEL MISMO MODO, desaparece esta opción para quienes por placer, negocio o asuntos familiares suelen volar del aeropuerto local hacia la Ciudad de México y de regreso… ASÍ LAS COSAS quien se comerá el pastel a sus anchas en ese trayecto será Aeroméxico, con las consecuencias tarifarias que esto implica… SOBRE EL FIN de los días de la compañía aérea que se caracterizaba por el uso de aeronaves “ATR” de fabricación francesa, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Eduardo Paniagua Morales, se refirió acerca de la quiebra que no sólo dio la puntilla a esta compañía de bajo costo, sino que también afectó la operatividad de las agencias de viajes en el país… EN EL MARCO de su visita a Aguascalientes, comentó que el gremio mantenía con Aeromar un convenio que les permitía volar a muy bajo costo: “era un medio de transporte muy importante para nosotros y para nuestros clientes”… CONSIDERÓ QUE EL CIERRE de la aerolínea de los aviones con turbo-hélices afectará, sin duda, la actividad turística… EN ASUNTO APARTE, la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas firmó un convenio con el Instituto Aguascalentense de la Juventud con la finalidad de impulsar los nuevos emprendimientos de mujeres en el Estado… SOBRE ESTE ACUERDO, lo que nos comentó la dirigente de este club de empresarias, Erika Muñoz Vidrio, es que se busca que las emprendedoras beneficiadas “estén dentro de la formalidad y que crezcan esos negocios (…) es que ya empecemos a brincar de los micro negocios a los pequeños y de los pequeños a los medianos, que realmente ya haya un crecimiento… DEL MISMO MODO, detalló que este proyecto arrancará con 50 emprendedoras del IAJU en una primera etapa, a fin de impulsar el emprendimiento en Aguascalientes y el crecimiento de las mujeres. Que cuajen esos negocios, está por verse, y que prosperen y den abundantes frutos, es nuestro deseo, por el bien de todos…