No fueron requeridos para la foto del recuerdo, Arturo González ni mucho menos David Quezada, cuando el actual titular del ISSSSPEA, Mario Álvarez, colgó una fotografía de ex titulares del organismo de pensiones estatales en una galería de honor.

Una inflación acelerada vamos a vivir en los primeros meses del año y como ejemplo de cómo está afectando a la canasta básica, el precio del jitomate o el frijol está en 40 pesos el kilo; la cebolla a 30 pesos; y el chile morrón a 55 pesos el kilo.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL fue anunciado ayer para la población rural de bajos ingresos. Los detalles de la convocatoria se pueden solicitar en las instalaciones de la Sedrae en Av. Adolfo López Mateos Ote. No. 1509, fracc. Bona Gens, en la ciudad capital; o bien comunicarse al teléfono 449 919 25 95… Nos queda la duda si Quezada Mora esté interesado en por lo menos mandar una foto, dado que se encuentra libre, pero con orden de aprehensión de la Fiscalía General del Estado, señalado por la Estafa Ponzi… EN EL CONGRESO del Estado impulsan iniciativa de ley para sancionar con penas más severas el denominado “deepfake”, o delito de violación a la intimidad personal, a través de la manipulación de imágenes mediante la tecnología como la inteligencia artificial para falsear material audiovisual con elementos de naturaleza erótica o pornográfica, para su posterior difusión sin el consentimiento de la víctima con el fin de afectarle; por esta práctica se podrían aplicar de 1 a 4 años de cárcel si avanza esta propuesta… DE LA CANASTA BÁSICA, el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, afirmó que se tiene una inflación acelerada, la cual vamos a vivir en los primeros meses de este año y como ejemplo habló de que el precio del jitomate o el frijol está en 40 pesos el kilo; la cebolla a 30 pesos; y el chile morrón a 55 pesos el kilo. “Solamente son algunos productos de la canasta básica, los que han sido impactados en los primeros días de este año 2024”. Asimismo, dijo que si a éste se suma el alza a los salarios mínimos que afectará sobre todo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), donde se genera el 85% de los trabajos en México, la inflación seguirá impactando fuertemente. “No creo que sea una inflación que se controle a corto plazo. Será una inflación pegajosa que va a tardar mucho en que se alcance el objetivo de Banxico de tener una inflación del 3% anualizada”. Por lo anterior, hizo un llamado a la población a ahorrar lo más que pueda para subsistir el día con día… EL 911 DE AGUASCALIENTES se colocó como el mejor del país de acuerdo a la evaluación que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional de Emergencias. Esta posición es gracias a los esfuerzos que se realizan en su administración para profesionalizar el servicio en la atención de emergencias, con la capacitación permanente del personal y la implementación de tecnología de punta… SOBRE LOS NINIS, asegura Laura Gómez Muñoz, coordinadora de Jóvenes Construyendo el Futuro en Aguascalientes, alrededor de 15 mil jóvenes se insertaron al mercado laboral gracias a dicho programa, tras concluir los 12 meses de capacitación que se señalan en las reglas de operación. “De acuerdo con el INEGI, las personas egresadas del programa tuvieron 2.7 veces mayor probabilidad de encontrar un empleo; es decir, que 6 de cada 10 jóvenes que pasan por el programa encuentran trabajo o fueron contratados en los mismos centros de trabajo en donde desarrollaron su capacitación”. En este sentido, dio a conocer que a la fecha suman 25 mil 297 jóvenes inscritos a este programa en la entidad, esto durante la administración que encabeza el presidente López Obrador, creador de estos programas, como el de los jóvenes que por falta de recursos se les complica acceder a la educación o al graduarse no encuentran espacio en los centros laborales. “En la actualidad hay 5 mil 781 jóvenes en capacitación, y son 6 mil 441 Centros de Capacitación activos en Aguascalientes”. En este contexto, destacó que para este año 2024, la beca de este programa incrementó 20%, a la par del salario mínimo, que pasó de 6 mil 310 pesos a 7 mil 572 pesos que estarán recibiendo a partir del 28 de enero… EN UN PANORAMA donde la tecnología redefine la manera en que las personas se conectan, la Zona de Tolerancia enfrenta una disminución en su atractivo comercial, según Gonzalo Hernández Pedroza, encargado de despacho de Reglamentos. Este espacio, alguna vez próspero, ha dejado de ser un negocio rentable debido al avance de las nuevas tecnologías y aplicaciones móviles. Hernández Pedroza reveló que, a pesar de la presencia de establecimientos en la zona, la mitad de ellos está operando, y algunos, víctimas de actos vandálicos, yacen en estado de ruina. Mientras que la tecnología ha permitido una mayor movilidad para ofrecer servicios sexuales fuera de la Zona de Tolerancia, el control sanitario se ha vuelto un desafío, según el secretario de Seguridad. Destacó la vulnerabilidad a través de medios digitales, donde la falta de control sanitario se convierte en un riesgo evidente. Ante esta situación el funcionario instó a quienes buscan servicios de esta naturaleza a través de aplicaciones a tener precaución, ya que estas transacciones carecen de garantías sanitarias, a diferencia de la ZT donde se aplican exámenes regulares. La afluencia en la Zona de Tolerancia ha experimentado una disminución significativa mientras que en el pasado se registraban hasta 2 mil asistentes, actualmente se sitúa en un promedio mucho más bajo, entre 80 y 120 personas. Esta caída se atribuye, en parte, al cambio en las preferencias de consumo y a la competencia de servicios en línea…