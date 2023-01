Muerte de cuna han sufrido los 4 partidos políticos locales constituidos en Aguascalientes, con la firme intención de ser parte de la dinámica político-electoral de la entidad.

LA VOZ DE NIÑAS, niños y adolescentes se escuchó por primera vez en el marco del Foro de Consulta Ciudadana, realizado como parte de los primeros 100 días del gobierno de Tere Jiménez, cuyo objetivo fue integrar las propuestas al Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027 y para el cual se recibieron 16 mil 665 planteamientos, comentarios y opiniones a través de 8 mil 365 personas… MUERTE DE CUNA han sufrido los 4 partidos políticos locales constituidos en Aguascalientes con la firme intención de ser parte de la dinámica político-electoral de la entidad. El fracaso de estos intentos nadie lo explica y quizá a nadie le importe, lo cierto es que el respaldo sacado con tirabuzón a ciudadanos que en algún momento firmaron estar convencidos de la viabilidad de una nueva opción de representación partidista para la entidad, no tardó mucho en olvidarse, lo mismo que el compromiso suscrito, al no hacer acto de presencia en asambleas ni mucho menos en las urnas, por lo menos no a favor de las fuerzas políticas a las que los firmantes dijeron pertenecer, pues tal vez votaron, pero por otros. El caso es que los partidos políticos locales que nacieron entre el 27 de abril de 2018 y el 26 de octubre del 2021, apenas vivieron entre 12 y 36 meses, por lo que hoy en día los partidos Libre de Aguascalientes, Unidos Podemos Más, Nueva Alianza y Fuerza por México sólo son parte de la estadística de representaciones malhechas, infundadas y carentes de interés ciudadano. ¿Quién se anima a fundar el propio?… EL PROBLEMA NO ES FORMARSE, el problema es que te atiendan, diría Ricardo Arjona. El tema de la caótica entrega de becas a jóvenes preparatorianos no es territorial si de todos modos tienen que hacer fila, porque no se trata de la imagen urbana ni de la comodidad de los automovilistas que finalmente no son dueños de la calle; se trata de que si los convocan, los atiendan con fluidez, que no pasen 4, 6, 8 o 12 horas formados esperando que les den un apoyo que ellos nunca pidieron, sino que AMLO decretó como un derecho de los estudiantes, es una beca universal para ese segmento. Así que si tienen que acudir, mejor en el centro que es a donde llegan más rutas de urbanos y no en Ciudad Industrial donde batallarán para llegar y de todos modos tardarán horas parados. En fin, la súper delegada Silvia Licón ya reconoció que la logística es pésima y comprometió rectificar, ojalá sea llevando el recurso a los planteles, como antes se hizo, donde todos los jóvenes están reunidos, con identificación en mano y en sitio seguro. Le damos, pues, el beneficio de la duda, como también para el caso de la entrega de pensiones a adultos mayores, para que no pasen las de Caín como lo han hecho los chavos que, por lo menos, tienen más fuerza y actitud para hacer frente al reto… LA DESTITUCIÓN de Juan Antonio Hernández Organista pidió ayer el Observatorio de Violencia Social y de Género a la administración de Tere Jiménez, argumentando que este personaje fue impuesto por el ex gobernador Martín Orozco Sandoval desde 2020 para encabezar la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y a la fecha no ha dado resultados en el trabajo para el cual se le paga. Por su parte, Javier Espinosa, del Colectivo Buscando Verdad y Justicia, informó que según cifras actualizadas hasta septiembre de 2022 en Aguascalientes existen 356 personas desaparecidas, 4 meses después la numeralia no ha sido actualizada y agregó que, desde la creación de la comisión, la desaparición de personas en la entidad era en promedio de 1 al mes, en tanto para 2022 el índice creció a 2.5, lo cual es un número preocupante. El activista refirió que diario hay personas desaparecidas en la entidad que no están siendo reportadas al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, situación que genera que las autoridades no las busquen…

SIN CLARIDAD en las nuevas disposiciones de prohibición de consumo de tabaco que se establecieron en la Ley General para el Control del Tabaco, los empresarios del giro como bares y cantinas están apostando a que la ley sea letra muerta y, en el peor de los casos, se busque conseguir un amparo contra la nueva disposición, y al paso del tiempo la norma quede en el olvido… HAY ALTAS expectativas para Aguascalientes donde se espera un crecimiento económico de 3% para el año 2023, en comparación con el pronóstico para el país que apenas se colocaría en 0.8% de crecimiento económico, cuyos números estiman la posibilidad de liberar hasta 3 mil 500 millones de pesos en créditos al sector privado, de acuerdo a lo expresado por Mauricio Duarte Rodríguez, gerente regional de Banorte… PARA FEBRERO, el Gobierno del Estado debe contratar 150 enfermeras, 30 intendentes, 30 administrativos, 10 camilleros y médicos, informó Francisco Araiza Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Hidalgo, quien detalló que el presupuesto ya está etiquetado para tal fin y sólo resta esperar a que se le dé salida. Detalló que para las vacantes existe una bolsa de trabajo dentro del CHMH a fin de garantizar la contratación inmediata del personal, lo anterior porque el nosocomio se encuentra saturado con 135 pacientes de los cuales el 70% está encamado por enfermedades respiratorias… EL TRABAJO NO REMUNERADO de las mujeres en México, según el INEGI, representa el 24% del Producto Interno Bruto, por lo que es necesario incentivar la participación de ellas a modelos productivos formales, especialmente si se trata en rubros tecnológicos donde la demanda nacional e internacional solicita a más personas con habilidades en tecnología, ciberseguridad, ciencia, aeronáutica, entre otras, señaló Mylenna López Castro, presidenta de Mujeres Ingenieras del estado… LA BÓVEDA Jesús F. Contreras, perteneciente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y que también concentra el Archivo Histórico de la Institución, abrió una convocatoria para estudiantes interesados en recibir la beca-instructor y que deseen tener la experiencia de trabajo con documentos históricos, para lo cual tienen plazo límite hasta el viernes 20 de enero de 2023, comunicándose al 9 10 7400 ext. 20113 o escribiendo al correo bóveda.contreras@edu.uaa.mx…