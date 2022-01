Si cumple 15 años este 2022, lleve a su menor a vacunar. Las Brigadas Correcaminos inmunizarán contra el COVID este jueves 20 de enero a los jovencitos de 14 años que este año contarán quince primaveras.

60 mil tarjetas de prepago están disponibles, señaló el coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel las cuales cuestan 35 pesos. No será necesario reponerlas con el paso del tiempo, pero si la gente la pierde, habrá de comprarse una nueva.

EL AGUASCALENTENSE almirante Juan José Padilla Olmos asumió ayer el cargo de Jefe del Estado Mayor General de la Armada, por Acuerdo Secretarial, en una ceremonia efectuada en el edificio sede de la Secretaría de Marina-Armada de México. Padilla ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar el 28 de agosto de 1978, graduándose como Guardiamarina cuatro años después. Su carrera profesional se compone de los siguientes estudios: Curso de Inteligencia Aérea, en la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas; curso de Mando Naval, así como maestrías en Administración Naval y Seguridad Nacional, en el Centro de Estudios Superiores Navales; y curso de Operaciones Especiales de Comandos, en el Batallón de Comandos del Pacífico… SI CUMPLE 15 AÑOS este 2022, lleve a su menor a vacunar. Las Brigadas Correcaminos inmunizarán contra el COVID este jueves 20 de enero a los jovencitos de 14 años que este año contarán quince primaveras en una jornada de aplicación de primera dosis de los Laboratorios Pfizer a desarrollarse de 8 de la mañana a 4 de la tarde o hasta agotar las dosis disponibles. Lo harán en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Foro de las Estrellas y el Salón de Locomotoras. Es requisito indispensable que se registren previamente en la página web https://mivacuna.salud.gob.mx para que puedan imprimir y llenar su Expediente de Vacunación y presentarlo adjunto a su CURP… 9 CASOS DE FEMINICIDIO se registraron en 2021, señaló el Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega en tanto que en 2019 fueron 8 eventos. Estos sucesos son preocupantes para el estado y sin duda que de ser necesario se abrirá una fiscalía especializada, aunque todavía no se justifica. Pero se trabaja con la unidad de homicidios que aplica los protocolos y los lineamientos que marca el Código Penal… PRODUCTORES DEL CAMPO, demandaron al gobierno federal su pronta intervención luego de que el encarecimiento de insumos para la producción de alimentos se ha ido a la alza de manera preocupante. José Luis Gallegos, líder de productores de limón en Calvillo, lamentó que los fertilizantes se hayan encarecido hasta en un 120%, sin que reciban algún apoyo de parte del gobierno encabezado por López Obrador. De seguir así, advirtió otros productos se verían afectados en sus precios o incluso habría carencia de los mismos, luego de que muchos productores pudieran darse un tiempo para trabajar la tierra… OTRO PRIETITO EN EL ARROZ hoy en dependencias federales, no todo se concentra en Conagua, señaló el dirigente del Sindicato de la Semarnat, José Lazarín Hernández, y recordó que también representa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la gerencia estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). En el caso de la primera, recordó la manifestación que hizo a finales del año pasado en torno a situaciones irregulares con los trabajadores, las cuales quedaron subsanadas en torno a prestaciones que les querían quitar. Sin embargo, sólo quedó pendiente el caso de un trabajador al que no le habían pagado en diciembre. “Quedamos que este martes 18 levantan el acta respectiva en oficinas centrales para que le paguen”. En cuanto a la Conafor, dijo que sigue en la pelea, luego de que el albergue de La Congoja no ha sido repuesto, luego de que éste fue pasado al Gobierno del Estado “y no tenemos dónde pernocten los compañeros de la Conafor en esta temporada crítica, ahorita me los están mandando hasta La Angostura en los límites con Zacatecas y deben tenerlos aquí”. Así mismo, dijo que en dicha dependencia no quieren cumplir con el convenio de prestaciones de los trabajadores. “El pasado viernes que estuvimos en la entrega de la ropa para los combatientes forestales dado que ya inició la temporada de incendios en el Estado, tuve una plática con el biólogo Víctor Villalobos y parece que ya está entendiendo”… NOEL MATA ATILANO ya es el coordinador de los diputados federales del PAN por Aguascalientes en la Cámara de Diputados, informó el dirigente estatal del blanquiazul, Javier Luévano Núñez. Respecto de la campaña interna que realizan las precandidatas Tere Jiménez Esquivel y de María de Jesús Ramírez Castro, comentó que el proceso en el PAN ha estado muy claro desde el inicio y se estableció el método de designación que correrá por parte de la Comisión Permanente Nacional que valorará la consulta indicativa a la militancia. “En el caso de las 2 precandidatas, están haciendo su trabajo de cercanía con la militancia, recorriendo los diferentes distritos y municipios y estamos a 15 días de iniciado el proceso, sabemos que las medidas sanitarias llevó a modificar parte de su agenda, pero van avanzando bien”. Enfatizó que a final de cuentas será la Permanente Nacional quien designará a quién será la abanderada y se han cumplido los tiempos, además de aclarar que la invitación a participar en dicho proceso no fue limitativo para que fuera mujer, sino a cualquiera y también para la sociedad y se está cumpliendo… EL COORDINADOR DE MOVILIDAD, Ricardo Serrano Rangel señaló que todos los temas jurídicos relacionados con Línea Express son atendidos por la Seggob, y serán las instancias legales las que se encarguen de determinar este asunto. La CMOV sigue trabajando en lo operativo para mejorar el servicio de transporte público urbano como la implementación del SITMA, “y esto es mi chamba”… 60 MIL TARJETAS DE PREPAGO están disponibles, señaló el Coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel las cuales cuestan 35 pesos. No será necesario reponerlas con el paso del tiempo, pero si la gente la pierde, habrá de comprarse una nueva. Las únicas tarjetas que sí se renovarán serán las preferenciales dirigidas a estudiantes, adulto mayor y personas con discapacidad.Las rutas que siguen a la 20, en este nuevo proceso de transporte colectivo urbano, serán la 41, la 37, la 34. Y esto se hará de modo gradual y estará en función de los aforos, pero lo importante es que la gente se acostumbre al pago electrónico y a través de éstos se puedan hacer los transbordos con otras líneas…

¡Participa con tu opinión!