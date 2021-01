Ultimátum le marcaron a Federico Ávila quien ha hecho lo habido y por haber para convertirse en candidato de Morena, otra vez, a la alcaldía de Aguascalientes, como si se tratara de una obsesión.

Desairado. El municipio de Tepezalá fue el único que no registró aspirante a la Presidencia Municipal por parte del PRI, ahí corresponde una candidata mujer, y de acuerdo a lo que sabe el ex edil Pablo Macías Flores quería volver a contender y regresar a la alcaldía.

ABRIRAN SUS PUERTAS a partir de hoy, algunos colegios particulares de educación básica, para atender a estudiantes que presenten algún rezago en conocimientos; en todos los casos, será con la autorización de los padres de familia y siguiendo el protocolo establecido para prevenir contagios por el SARS-CoV-2; lo que se pretende es que el índice de reprobación o deserción no sea alto y por el contrario, que el aprendizaje pueda darse con menos estrés. El rector de la Universidad Cuauhtémoc, Camilo Mesa, refirió que esta institución fue pionera en el estado de las clases híbridas, de ahí que las materias en las que se requiere práctica o laboratorio, se imparten de manera presencial desde el inicio del cuatrimestre pasado, iniciado en septiembre. Reconoció que hubo críticas por la disposición, más aún cuando se presentó el primer contagio en uno de los jóvenes universitarios, sin embargo se tomaron medidas inmediatas y a estas alturas, se ha tenido un ciclo escolar exitoso, tan así, que un par de universidades públicas locales, han solicitado la asesoría para saber cómo se ha trabajado el modelo híbrido para comenzar a aplicarlo en sus planteles… Pues ahora resulta, que por un acuerdo entre grupos que se han colado en Morena, –dicen los que están en todo en ese partido–, que el ex gobernador Carlos Lozano, el Senador y ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal y el presidente nacional de este partido, Mario Delgado, decidieron ponerle un ultimátum a Ávila, en el sentido de que si quiere ir con Morena se arriesgue a quedar o no como abanderado, o bien, si desea seguir con el coqueteo con RSP lo haga abiertamente. Trascendió en esos pasillos, que está dura la crítica en el Consejo Nacional de Morena para impedir que llegue a ser candidato, lo que permitiría que el diputado Heder Guzmán tuviera oportunidad de serlo, aunque tampoco la tendría segura. Entonces, como tiene un pie en Morena y otro en RSP, le han advertido que a más tardar mañana debe definir si se va con melón o con sandía…AL CIERRE DE REGISTROS a las alcaldías del Estado, en el PRI, la lista quedó así: Blanca Rivera Río de Lozano, Aguascalientes; Alma Araceli Rangel Padilla y María Ivón Esquivel Salas, Asientos; Carlos Luévanos Alonso, Calvillo; Salvador Torres Aguilar y Román Galván de Luna, Cosío; Celeste Styvaly Martínez Ramos y Martha Celia Moreno, El Llano; Kendor Gregorio Macías Martínez, José de Jesús Luna Mora, Salvador Beltrán Valdez y Alberto Lyon Aceves Salas, Jesús María; Humberto Ambriz Delgadillo y Carlos Escobedo Robles, Pabellón de Arteaga; Nidia Acosta Lozano en Rincón de Romos, Raúl Tovar Herrera, Héctor García Sanabria y Aarón Xocoyotzin Medina Quiroz, San José de Gracia; Margarita Gallegos Soto y Francisco Javier González González, San Francisco de los Romo; Rosaura Delgado de Luna y Mercedes Vargas Rodríguez, Tepezalá. En este ultimo municipio el registro fue de última hora pues al parecer nadie quería entrarle, particularmente Mercedes pero encuanto supo que Rosaura se había inscrito, dijo que siempre si…CON CALENTURA llegaron a barandilla. A lo largo del año 2020, en la dirección de Justicia Municipal aproximadamente 80 detenidos arribaron con fiebre y de inmediato el personal médico de esa dependencia los revisó y transfirió a las instituciones de salud pertinentes para verificar si la causa era o no el coronavirus. Las familias fueron informadas de inmediato para que tomaran sus previsiones correspondientes para salvaguardar la salud…DE ESTRENO. El presidente del Patronato del Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, Ricardo Magdaleno Rodríguez informó que recientemente se entregó a la institución un equipo de avanzada denominado microqueratomo, que permite dividir la córnea en dos, “o sea, las micras de espesor que mide la córnea permiten cortarla por mitad y eso significa poder apoyar a dos personas que requieran de trasplante o mejoramiento de la córnea con una sola, es decir, equivale a ayudar a más gente”. …A PASO DE TORTUGA está actuando Pemex en el otorgamiento de permisos para la apertura de nuevas franquicias y estaciones de servicio, bajo el pretexto de la pandemia, lo cual ha atrasado considerablemente el trabajo de todos, señaló el presidente de la Asociación de Gasolineros Unidos del Centro, Ricardo Peimbert Culebro; sostuvo, sin embargo que “hay confianza en que esto se vuelva a retomar. Creo que el gobierno lo ha hecho por proteger a la población y a todos para que no se propague el virus”. Resaltó que en el caso de los socios de GASUCEN no hay hasta el momento proyectos de nuevas estaciones detenidas, sin embargo, dijo tener conocimiento de varios más que no están en la asociación y que están en espera de poder abrir…HA SURGIDO UN NUEVO consumidor. El titular del CIDE, Alberto Aldape Barrios señala que los mexicanos deben comprender en estos momentos que vivimos en una nueva realidad económica con una serie de nuevos factores donde ya no se regresará a como fue antes del mes de marzo del 2020, sino que ahora se requiere más innovación, uso de tecnología, productos accesibles en el ámbito de alimentación y de salud, de tal forma que aquellos que están iniciando un negocio o bien ya lo tienen y quieren salir adelante, deben tomar en cuenta estos factores, recomienda el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial…VACUNACIÓN. Ante el señalamiento de médicos y personal de salud que labora en hospitales privados en áreas Covid que no fueron tomados en cuenta para la aplicación de las vacunas, el súper delegado Aldo Ruiz Sánchez aseguró que ya se tiene conocimiento del número de personas de primera línea que laboran en dichas áreas en las instituciones privadas. Respecto a las clínicas del IMSS 1 y 2, aclaró que se sigue vacunando, además de enfatizar que no tienen reporte de sobrante de vacunas. Sobre si se ha dado el caso de trabajadores de la salud que rechacen ser vacunados en la entidad, enfatizó que hubo un caso reportado en un municipio del interior. Asimismo, dijo que respecto del personal médico de las Unidades de Medicina Familiar que también es de primer contacto, están considerados para ser vacunados en el siguiente embarque del biológico…