El alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula, lamentó que la coordinadora de la revuelta Cabildo-Gobierno, Lupita de Lira, se quiso llevar las malas prácticas del Congreso y crear una Caja Negra con los regidores.

FOMENTA LAS TRADICIONES la Secretaría de Seguridad Pública del Estado entre los jóvenes que se encuentran privados de su libertad, por lo que se llevó a cabo una posada en el interior del Centro Estatal para el Desarrollo Adolescente, donde los jóvenes pasaron un momento de sano esparcimiento y convivencia. Con apoyo del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente SIPINNA, en dicho centro, se realizó una tradicional posada, en la que los jóvenes presentaron la pastorela con guiones que ellos mismos escribieron, además quebraron piñatas y participaron en los tradicionales cantos para pedir posada. Asimismo, recibieron regalos proporcionados por varios titulares de las dependencias de Gobierno y finalmente degustaron antojitos mexicanos durante la kermesse… Hoy es la encuesta, la buena, la definitiva, prometieron, la que determinará quién se registrará en el proceso interno para la designación de candidato a la gubernatura del Estado, Tere o Toño. Aunque se supone que hay un acuerdo de paz, responsabilidad y paciencia por parte de los dos principales aspirantes a portar la bandera del PAN, simpatizantes de uno y de otra, bajita la mano, insisten en sacar el tema entre sus allegados o hacia donde creen que pueden influir para lograr en la última encuesta anotar puntos favorables a su gallo o gallina. Mientras esto ocurre, el diputado Juan Pablo Gómez Diosdado recomendó que la calma que se vive en estos días se conserve hasta el final, pero eso será si los aspirantes realmente respetan los acuerdos y no cometen berrinches o caprichos, lo que conservaría la ¿unidad? en el albiceleste. Mientras tanto, conminó que ambos bandos deberán esperar a que desde el nivel central se den a conocer los resultados y cuidar que nadie se anticipe a cantar victoria, porque finalmente esa victoria es la que se tendrá que buscar, juntos, pero en junio de 2022. ¡Ah! qué diputado tan optimista… COPARMEX COQUETEA, mientras tanto, con el Movimiento Ciudadano. Y es que como uno no sabe lo que suceda con los panistas y sus estridencias, pues más vale ir construyendo el Plan B. Y es que no es un secreto que los empresarios comulgan más con el PAN, más o menos con el PRI y el PRD, pero prácticamente nada con MORENA, así que si los gritos y sombrerazos continúan en Acción Nacional, no está de más ir haciendo migas con los anaranjados. Así que ayer el presidente del sindicato patronal, Juan Manuel Ávila Hernández encabezó una reunión con representantes del MC asegurando que para la iniciativa privada es vital mantener un diálogo con todas las fuerzas políticas, ya que hay diversas reformas e iniciativas de ley que pueden desalentar el desarrollo económico y el empleo. De hecho, recordó que ya han sostenido encuentros con legisladores del PAN y de MORENA, específicamente por el tema de la Reforma Eléctrica… TRAS LA REVUELTA generada por los regidores del Cabildo de Jesús María por el otorgamiento de un bono navideño de 200 mil pesos para apoyos sociales a los jesusmarienses, el alcalde José Antonio Arámbula López comentó que por todos los medios ha querido hacerles entender cómo está la situación de los recursos municipales. “Quedamos que les íbamos a dar un curso de Cuenta Pública porque no entendían ese tipo de cosas y cuando nos sentamos, ningunearon a mi gente, dijeron que no les habíamos entregado nada. Traigo un acuse, es un oficio que entregué a los regidores donde viene la información que pidieron y ellos lo recibieron por escrito. Mandé a mi personal de Finanzas y Administración a que se sentaran con ellos a que les explicaran las cuentas y ellos solo hablaron del dinero que ellos quieren para repartir y ese es un tema que no estoy dispuesto a ir”. Asimismo, lamentó que la “coordinadora de todo este revuelo, Lupita de Lira, se quiere llevar las malas prácticas del Congreso, y quiso crear una CAJA NEGRA con los regidores”. Arámbula López reconoció que esta problemática generada con los regidores del Cabildo perjudica al gobierno y a la ciudadanía. “Quisiera que no estuviéramos pasando por eso y a nadie conviene que nos estemos peleando”… A PETICIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, se espera que en unos meses se tenga el resultado del un censo que se ha iniciado por parte del INEGI entre la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexuales, Queer y más (LGBTTTIQ+), lo que permitirá identificar a esta población, pero también las condiciones de vida que tienen, su salud, trabajo y familia. Por lo pronto se tiene un avance de ese trabajo que encabeza la dirección general de Estadísticas Sociodemográficas, encabezada por Edgar Vielma… YA SON MENOS POBRES los municipios de Aguascalientes según el Coneval, por lo menos algunos, y tras conocer los resultados de la última Medición de la Pobreza Multidimensional de los Municipios de México 2020, el gobernador Martín Orozco dijo que los indicadores son una muestra clara de la calidad de vida y los niveles de desarrollo que registra el estado. Dejó en claro que más que “echar las campanas al vuelo”, este tipo de mediciones obliga a las autoridades a redoblar y direccionar los esfuerzos para que cada día un mayor número de personas eleve sus niveles de bienestar y, por consecuencia, se incorpore a la dinámica de desarrollo que distingue a esta entidad. En ese sentido, comentó que dicho estudio establece que del año 2015 al 2020, del total de municipios que conforman el estado de Aguascalientes, la mayoría de ellos disminuyeron considerablemente sus indicadores de pobreza. Dijo que fueron Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá y El Llano, las demarcaciones que presentaron una baja en sus niveles de pobreza… LA VENTA CLANDESTINA de pirotecnia debe de parar en Aguascalientes, para lograrlo es necesario la colaboración de toda la población, así como de las autoridades, declaró la diputada Genny López Valenzuela, quien hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales. “Pedir a Protección Civil Estatal, así como a Protección Civil del Municipio Capital, y a todas las autoridades en los 11 municipios a no bajar la guardia, que se sigan con rondines por todas las colonias y comunidades de nuestro Estado y se evite una tragedia de quemaduras o daños materiales por pirotecnia clandestina”… ANTE REITERADAS observaciones hechas por ingenieros civiles y algunos ciudadanos en torno a la falta de mantenimiento en pasos a desnivel, sobre todo los más añejos, el secretario de Obras Públicas, José de Jesús Altamira Acosta, dio a conocer que se ha comenzado con un recorrido de revisión de los mismos, comenzando ayer con el ubicado en segundo anillo a la altura del fraccionamiento México. En ese lugar el equipo de trabajo de la SOP, realizó la revisión y valoró las condiciones que guarda dicha infraestructura, con el compromiso de llevar a cabo el monitoreo permanente de ese lugar y de otros pasos a desnivel. Al respecto, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Filemón Medina Silva, comentó que reportes se han hecho llegar al organismo que encabeza, y en este caso del paso a desnivel del fraccionamiento México, también hicieron entrega de planos con el cálculo. Ayer mismo con esa información, peritos en estructuras del Colegio de Ingenieros, acompañaron a personal de las secretarías de Obras Públicas del Municipio y del Estado, para iniciar la revisión en el lugar y acordaron continuar con otros que también tienen observaciones ciudadanas. El acuerdo por lo pronto, comentó Medina Silva, es iniciar el recorrido de valoración, en aquellos pasos a desnivel y peatonales de los cuales se tengan reportes sobre fisuras o falta de mantenimiento, para de ser necesario, se actúe en lo que haga falta en ellos, a fin de garantizar a los ciudadanos que son seguros para el tránsito vehicular y en su caso, de peatones.

