DE PISA Y CORRE estuvo en Aguascalientes el presidente nacional de la Cámara de Desarrolladores de Vivienda, Alberto Moreno, para encabezar los trabajos de la IV Reunión de Consejo Directivo de Canadevi, donde presentó su informe de actividades, en una asamblea híbrida de formato virtual y presencial… “MIAA, LA ESPERANZA DE AGUASCALIENTES” se titula la ponencia en la que el presidente del Consejo Ciudadano, Francisco Javier Buenrostro Gándara, ofrecerá un análisis del proyecto del organismo operador de agua potable del Municipio de Aguascalientes a los socios de Coparmex el próximo 1 de septiembre, en las instalaciones del sindicato patronal, en un evento que tiene costo de recuperación o quizás donde aplica la frase pago por ver, como es la situación real de la transición de Veolia a la operación directa del Ayuntamiento de Aguascalientes… EL GRITO EN EL CIELO puso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, pues sin decir agua va, los diputados federales morenistas buscan que los patrones estén obligados a entregar por ley 30 días de aguinaldo en lugar de los 15 que actualmente se establecen en la Ley Federal del Trabajo. Lo cierto es que los empresarios tienen definido un plan de gastos e ingresos que no suele ser preciso, y cubrir de golpe y porrazo este incremento, les pondría con serias dificultades para cerrar el año. A sabiendas que este tipo de iniciativas se han vuelto manjar para los políticos de todos colores, pareciera que la iniciativa privada ya se resigna a una nueva carga salarial, y ruegan que al menos les tengan piedad para que esta medida “electorera”, se eleve de manera gradual, con un incremento de uno o dos días más cuando mucho… NO RECIBIÓ EL CÓDIGO DE VESTIMENTA el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, o bien, quiso hacer gala del “chavorruco” que es y se presentó con jeans rotos y tenis a la reunión de gobernadores del PAN que se efectuó ayer en Palacio de Gobierno y en la que Tere Jiménez fue electa por unanimidad presidenta de GOAN y bueno, pues no pasó nada, quizá acaso desentonó en la foto de asistentes, el caso es que no le mereció más la junta con mandatarios estatales. En ese contexto, el dirigente panista se congratuló porque en esta etapa final del proceso de definición de quién representará al Frente Amplio por México llegaron los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel junto con la priista Beatriz Paredes Rangel. “Acción Nacional tiene a dos aspirantes albiazules con quienes nos sentimos bien representados y con quienes estamos seguros que vamos a sumar. Nosotros sabremos con altura de miras entender cuál es el sentir de la sociedad, qué es lo que dice la gente en todos lados, quién despierta esperanza y que no sólo da el voto de partido, sino da el voto apartidista, el voto de la gente que ya no cree, el voto de la gente que ya no vota, el voto de organizaciones de la sociedad que quieren sumarse”. Asimismo, avaló el proceso interno del FAM, al afirmar que Acción Nacional va a actuar en consecuencia plena del sentir de la gente, “y por eso vamos a tener el próximo 3 de septiembre una jornada histórica en la cual, por cierto, todavía se puede apuntar cualquier mexicano para participar. El próximo domingo 20 de agosto se cierra la plataforma en la cual se pueden registrar los mexicanos. Llevamos al momento 2.5 millones de mexicanos registrados y espero que sigan siendo muchos más los que se registren”. Igualmente reiteró su llamado a Movimiento Ciudadano y a algunos militantes de dicho partido a que se sumen al Frente… COCINAN EL PASTEL que pretenden repartir el próximo año entre los partidos políticos y hoy el IEE sesionará para aprobar el proyecto de presupuesto para el financiamiento público estatal anual ordinario de los partidos políticos nacionales acreditados en el estado; así como para sus gastos de campaña y de las candidaturas independientes, a ejercer en el proceso electoral concurrente 2023-2024 en Aguascalientes…. a ver qué sorpresas hay… QUIEREN LIBROS DE TEXTO y los maestros en activo y jubilados, Chuyita Rangel, Juan José González y Rosalina Castorena, estuvieron ayer frente a Palacio Legislativo para informar que este viernes 18 de agosto realizarán una manifestación en la Plaza de la Patria, en punto de las 5 de la tarde, acompañados por una diversidad de maestros que se encuentran a favor de los libros de texto en educación básica. Dijeron que la gobernadora Tere Jiménez se equivoca al detener la distribución de los libros de texto, así como que la mandataria no puede desacatar el Artículo Tercero Constitucional para la implementación de la nueva metodología educativa para el ciclo 2023-2024… POR SU PARTE y durante la rueda de prensa con los gobernadores Diego Sinhué Rodríguez Vallejo de Guanajuato, Mauricio Kuri González de Querétaro, y Mauricio Vila Dosel de Yucatán, la mandataria Tere Jiménez informó desde la GOAN se esperará que la SCJN tome una determinación sobre los libros de texto para educación básica, ya que los gobiernos de acción nacional están apegados al Estado de Derecho y por ello se trabaja en otros proyectos educativos que se planean en el país… EL GUANAJUATENSE, Diego Sinhué Rodríguez, se refirió a los avances en su sistema de salud, el cual no entregó su operación al Insabi, y actualmente administra la atención a 3.7 millones de habitantes sin derechohabiencia, y las mejoras han sido posibles porque se le han invertido recursos públicos para su operación… EL DE YUCATÁN, Mauricio Vila, comento que la fórmula para abatir la pobreza es apostarle a la generación de empleo bien pagado y con seguridad social, y buenas prestaciones, en eso se fundamenta la política social y mientras llegan las inversiones productivas y empresariales hay que proceder a los apoyos sociales… Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, se refirió a los trabajos realizados para ser competitivos y comentó que se debe apostarle a la unidad para avanzar en 4 retos: seguridad, certidumbre jurídica, unidad, la empresa y el empleo… TERE JIMÉNEZ Y LORENA MARTÍNEZ, por separado, informaron que todas las escuelas de Aguascalientes ya tienen el servicio de internet para que pueda recurrirse a la tecnología en los procesos de enseñanza aprendizaje para el ciclo 2023-2024…