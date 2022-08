Evitar especulaciones y esperar la estrategia que se crea para dar a conocer a los integrantes del gabinete de la gobernadora Tere Jiménez, pidió ayer su vocero, Enrique de la Torre… pero alguien le comió el mandado.

“Se les pegaron las cobijas” otra vez a los funcionarios municipales, quienes hicieron esperar por más de dos horas a los ciudadanos que acudieron como todos los miércoles a Palacio Municipal con la esperanza de encontrar solución a sus peticiones.

PREOCUPADA se manifestó la Asociación de Mujeres Jefas de Familia que preside Gwendolyne Negrete Sánchez por el nuevo Plan de Estudios para la Educación de la SEP, al considerar que el tema de educación corresponde a las casas y el de aprendizaje como matemáticas, español y demás materias a la escuela, “pero la educación se la deben dejar a las familias y esa es libre, cada quien podrá decidir cómo educa a sus hijos, claro, dentro de un orden y una normatividad para que nadie haga daño a nadie, pero no bajo una ideología de la escuela porque entonces la pregunta es ¿se adoctrinará a los niños y en qué?”. Asimismo, dijo que otra afectación para los niños es que ahora tendrán menos cantidad de tiempo de estudio, “entonces poco les van a enseñar a los menores, aunado al cambio de titular de la SEP de Leticia Ramírez Amaya, porque se trata de una persona que no tiene la preparación para dicho puesto”… EVITAR ESPECULACIONES sobre posibles nombramientos del gabinete, solicitó ayer Enrique de la Torre, responsable de la comunicación de la gobernadora electa, Tere Jiménez. Dijo que se crea una nueva estrategia para darlo a conocer en su momento y como el proceso de entrega-recepción termina el 24 de septiembre, en el lapso se informaría el surgimiento de algún nombre a través de la única instancia oficial que será la Vocería de la gobernadora electa, o sea él… PERO ALGUIEN LE COMIÓ EL MANDADO y ayer, en una estrategia propia, lanzó a la red un listado con los nombres que se supone ya estarían “comprometidos” como equipo de colaboradores para el Gobierno del Estado. Su difusión causó algo parecido a lo que cada año sucede con la lista de admisión de nuevo ingreso de la UAA, es decir, hubo lágrimas, risas y uno que otro entripado. Una obviedad es que refieran a Alfredo Cervantes para Finanzas, a Alejandro Zúñiga para el ICA o que ubiquen a Camarillo, Galo y Beltrán en la Secretaría General de Gobierno, lo mismo que a colaboradoras y colaboradores de Tere Jiménez por años, que evidentemente no quedarían fuera del equipo ganador de la gubernatura estatal, como el propio Kike de la Torre. Tampoco sorprende que Ricardo Serrano, Manuel González y José González aparezcan repitiendo cargo, pues mas allá de lo declarado por De la Torre en el sentido de que se quedan “porque han demostrado compromiso con Aguascalientes”, lo que es público es que Serrano debe permanecer un año tras el otorgamiento de la concesión del servicio de urbanos, lo cual ocurrió no hace mucho tiempo. Que González tiene “en veremos” tres nuevos proyectos de inversión que el propio gobernador ha referido sin muchos detalles, y debe responder a los compromisos de confidencialidad que suscribió con firmas extranjeras hasta que concreten su asentamiento en esta entidad. De Paquín, bueno, obvio que ya tiene todo listo para el Festival de las Calaveras que no podría organizar el nuevo gobierno en 25 días, pero su diligencia alcanzó a contratos anticipados y a buen precio para la Feria 2023. Después, ya se sabrá de los alcances de su “compromiso con Aguascalientes”. Pero más allá de nombres y concediendo al listado, llama la atención que el principio de paridad marca, hasta el momento, para un total de 47 plazas titulares que ya están palomeadas 15 mujeres y 18 varones, con 14 vacantes, lo que implicaría que falta insertar a 8 colaboradoras más y solo 6 hombres, cuando mucho, para empatar las filas. La verdad es que causa más suspenso los que faltan que los que están, como el renacimiento publico de Rubén Galaviz en el ISSEA, pero con la vacante del Hospital Hidalgo; la vacante en el IEA y la no aparición de Lorena Martínez en esa lista “filtrada” que coloca a Isidoro Armendáriz, por cierto, en SEDRAE. Florentino Reyes, por su parte, sale en la foto, no en la lista. Bueno, pues que sigan las oraciones, las apuestas y las estrategias… “SE LES PEGARON LAS COBIJAS”, otra vez, al menos así parece, a los funcionarios municipales quienes hicieron esperar por más de dos horas a los ciudadanos que acudieron como todos los miércoles a Palacio Municipal con la esperanza de encontrar solución a sus peticiones. Y es que a pesar de que el “Miércoles Ciudadano” iniciaba a las 9:00 de la mañana, sólo el director de Tránsito y Movilidad, Arturo Martínez Morales y el director de Reglamentos, David Ángeles Castañeda se encontraban en sus puestos de trabajo para atender a quienes así lo requirieran. Se comprende que el alcalde Leonardo Montañez Castro y el Secretario de seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, arribaran pasadas las 11:00 de la mañana debido a que se encontraban en la reunión de seguridad junto con autoridades estales; pero ¿los demás? Eso sí; en entrevista el edil trató de excusar a sus colaboradores y señaló que “estaban ocupados”, pues Jaime Gallo Camacho titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano se encontraba en una reunión con el Infonavit. A pesar de la justificación “lo que se ve no se juzga” y lo que se pudo observar fue una total falta de respeto para los ciudadanos y para los medios de comunicación que habían sido convocados para las 10:00 de la mañana con sólo dos funcionarios para entrevistas. Por otro lado, el alcalde confirmó que Guillermo de la Torre Sifuentes, deja la Dirección General del IMPLAN para incorporarse al equipo de la gobernadora electa, -SEGUOT, según la lista-, y recordó que todos los miembros de su gabinete “están en las posibilidades de seguir creciendo, de seguirse desarrollando y de seguir trabajando por Aguascalientes desde la trinchera que ellos quieran”… LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS, dijo ayer Carmen Villa Zamarripa, directora del Servicio Nacional del Empleo Aguascalientes al informar que para el próximo mes de septiembre, antes del día 16, se realizará la última Feria del Empleo de este sexenio, la cual estará dirigida a toda la sociedad en búsqueda de un puesto laboral y de esta manera cerrar con todo y de modo contundente la administración de Martin Orozco Sandoval. Sería la número 42; durante la administración se han atendido 44 mil personas, de las cuales solo 20 mil o 22 mil se colocaron en las empresas…