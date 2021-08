Dio señales de vida la Fiscalía Estatal Anticorrupción, pues abrió carpetas de investigación en contra de al menos cuatro funcionarios municipales, relacionados con la compra a sobreprecio de luminarias.

CON LAS VELAS ENCENDIDAS, entre el viernes 20 y el miércoles 25 de agosto, las 18 organizaciones de taxistas que presentaron su solicitud de revisión de la tarifa para el ejercicio 2021 se estarán reuniendo con la Coordinación de Movilidad y la Dirección de Transporte Público del Estado, para conocer si la autoridad ha revisado el documento y así emprender las conversaciones pertinentes y necesarias… DIO SEÑALES DE VIDA la Fiscalía Estatal Anticorrupción, pues abrió carpetas de investigación en contra de al menos cuatro funcionarios municipales, relacionados con la compra a sobreprecio de luminarias. Lo raro es que Jorge Humberto Mora Muñoz, casi imperceptible por lo regular, ahora dio detalles respecto de que el precio total en dicha compra, asciende a 130 millones de pesos, por lo cual a los inculpados se les imputó por el ejercicio indebido del servicio público, cuya pena máximas es de 12 años, sin embargo, habrá que esperar a que el proceso avance para conocer si los involucrados son vinculados a proceso, o bien, enfrentan el mismo en libertad. Dentro de los servidores públicos en investigación, se encuentran de áreas como la Secretaría Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, así como de la Dirección General del Implan, el suplente secretario de Finanzas y el suplente del titular del Órgano Interno de Control… SIGUEN LOS NOTORIOS DESENCUENTROS entre poderes independientes que deberían colaborar para la mejor atención a la ciudadanía; es el caso del Poder Legislativo que no ha cejado en hacer frente al Poder Judicial; el primero, ha sido señalado por tener una de las legislaturas más grises en la historia de Aguascalientes, mientras que jueces y magistrados, han tenido que hacer frente a las grillas políticas de quienes llegan por un trienio o si logran la reelección, hasta seis años, para hacer valer un “poder” que adquieren y que pretenden usar para imponerse sobre otro que ha pedido respeto a su autonomía. Ahora, se ha sumado el gremio de los abogados a seguir el juego de los diputados y pretender aconsejar sobre lo que deben o no hacer los representantes populares, sobre elección o reelección en los distintos cargos que se tienen en el Poder Judicial. “Consulta” que por cierto, nadie entendió… LA EXTRAÑA INTERVENCIÓN ha envalentonado a los litigantes que ayer, en bloque y sin tapujos, han anticipado que quieren intervenir en el nombramiento de futuros magistrados y pedirán que se haga una reforma que permita transparentar la elección, pero no conformes con esto, también los abogados pedirán una silla en el Consejo de la Judicatura, en donde dicen no sentirse representados. Y claro que no, porque en dicho Consejo hay representantes del Poder Ejecutivo, otro del Legislativo y el del Judicial, como poderes y no como grupos. A ver a dónde llega esta intención. Por lo pronto, se anticipa lo que podría ocurrir y repetirse la historia de la magistrada Gabriela Espinosa, que en caso de no ser aceptada la reelección, Edna Lladó recurra al amparo, al fin y al cabo es un derecho que puede ejercer… UN OPERATIVO ESPECIAL montó personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) antes, durante y después del encuentro de futbol de ayer por la noche. Debido a la gran convocatoria del equipo visitante y del número de seguidores, los oficiales se encargaron de escoltar algunos camiones con integrantes de la porra de la UNAM, mismos que fueron seguidos hasta las instalaciones del Estadio Victoria. Lo mismo sucedió durante el encuentro y posterior a él, hasta que los visitantes abandonaron el territorio local. Se reportó saldo blanco debido al gran comportamiento de ambas aficiones… NO PUEDE SEGUIR CERRADA la escuela pública, sostuvo ayer Ulises Reyes Esparza, director del IEA, dadas las afectaciones emocionales, cognitivas, de seguridad y de maltrato que se encuentran a la vista de todos por el confinamiento. México es de los últimos países que regresa a la escuela, no hay evidencia científica que las escuelas sean un foco de riesgo o un brote de contagio, dijo, al tiempo de explicar que por esa razón se regresa a clases, es decir, es un aspecto de congruencia social… SOBRE LOS MAESTROS VULNERABLES, dijo que el IEA trabajará con el IMSS e ISSSTE para conocer los casos, y más aún se publicará en el Diario Oficial de la Federación un decreto sobre las enfermedades consideradas de riesgo y a partir de ahí aquellos que estén dentro de esos aspectos tendrán asegurados sus derechos laborales y trabajarán a distancia, y si no están, deberán presentarse de manera presencial. Y es que los profesores ya están vacunados, suman 35,800, más 4 mil padres de familia de los comités participativos de salud, además que vendrá una nueva fecha para aquellos que aún no lo hacen; suman 2 mil personas que no se vacunaron dentro del sector educativo…