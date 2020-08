De la precocidad electoral emergen lecturas adicionales de los programas que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social, donde su titular Leonardo Montañez Castro llevó alimento en los últimos días al Ejido Cumbres, las colonias Miravalle, Emiliano Zapata y el fraccionamiento Lomas del Sur, acercando productos de la canasta básica a cientos de familias que se han visto afectadas por la contingencia sanitaria actual

Todo indica que en la reunión del miércoles de la Conago, no solo se tocará lo referente al “semáforo a modo”, también se abordarán aspectos fiscales, económicos, de educación y salud, con diferentes puntos de vista, así que esperemos que ese encuentro de gobernadores, con asistencia del presidente López Obrador, no se convierta en zafarrancho

DE LA PRECOCIDAD ELECTORAL emergen lecturas adicionales de los programas que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social, donde su titular Leonardo Montañez Castro llevó alimento en los últimos días al Ejido Cumbres, las colonias Miravalle, Emiliano Zapata y el fraccionamiento Lomas del Sur, acercando productos de la canasta básica a cientos de familias que se han visto afectadas por la contingencia sanitaria actual, pero no dicen cuántos, solo que fue a nombre del municipio capital, quien ahora anda buscando la silla de Tere Jiménez… CARLOS ESTRADA VALDEZ fue designado delegado con funciones de presidente de la Confederación Nacional Campesina en Aguascalientes, por parte del diputado federal Ismael Hernández Deras, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos y Organizaciones Campesinas. El nuevo dirigente de la central campesina en el estado sustituye a David Nájera Moreno, a fin de que el PRI tenga una estructura organizada para el próximo proceso electoral… UN DESENCUENTRO se vislumbra en el gremio de los abogados; y es que el presidente de la Federación de Colegios, Asociaciones y Barras de Abogados del estado de Aguascalientes, Sergio Delfino Vargas, ha estado muy activo actualizando las dirigencias de las agrupaciones a las que representa y en una de esas se topó con Erick Monroy Sánchez y le dio cuello como presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes para nombrar en su lugar a Fernando Dávila Díaz de León, con el pretexto de que Monroy ya tenía más de 2 años en el cargo pese a que solo debería permanecer uno. Eso sería lo de menos, pero no, pues salió a relucir que Delfino Vargas habría llevado algunos incondicionales sin derecho a voto para la designación de Fernando Dávila, es decir, en los hechos no se cumplieron las formas para el cambio. De manera tal que en este momento hay dos Consejos de Abogados de Aguascalientes, uno que a decir de Erik Sánchez seguirá encabezando con el apoyo de otras agrupaciones de abogados, y la que presidirá Fernando Dávila, quien protestó el cargo el viernes pasado; a ver dónde se jala más la liga… DE ACUERDO AL SEMÁFORO de Riesgo COVID-19, que por instrucciones del Rorro Gatell, aplica del 17 al 30 de agosto, seis estados se tiñeron de sangre, perdón aparecieron en rojo, en el mapa de la República Mexicana, y como ya es del dominio público son: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Nayarit y Zacatecas, los demás estados están en color naranja, con excepción de Campeche, el único en amarillo, siendo el estado con más posibilidades de llegar al verde, por lo que las autoridades deben estar atentas, para que no se relaje la disciplina sanitaria, aunque ello no es decisivo, pues parece que los colores del semáforo, se pintan de acuerdo al ánimo de López-Gatell, y si alguien tiene dudas que le pregunten al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien hace un par de semanas se le fue a la yugular al subsecretario de Salud, porque puso a Jalisco en rojo, cuando ya se encontraba en naranja, y su estado cumplía con los criterios de tasa de mortalidad por COVID a la baja y también reducción de casos positivos. Alfaro no tuvo empacho en decirle a Gatell sus verdades, con la advertencia de que los estados son autónomos, y si en Jalisco ya había mejorado el panorama epidemiológico, no había razón para el castigo, así que las disposiciones de Gatell, fueron como llamadas a misa. Jalisco, ya está en naranja otra vez, entonces es necesario subirse al ring, para que se modifiquen los colores del semáforo. Ahora el castigado fue Aguascalientes, pero MOS ya dijo que no se enganchará en pleitos con las autoridades federales; aseguró que no se justifica tal estigma, porque los contagios no se han disparado, y que hay suficiente capacidad hospitalaria… TODO INDICA que en la reunión del miércoles de la Conago, no solo se tocará lo referente al “semáforo a modo”, también se abordarán aspectos fiscales, económicos, de educación y salud, con diferentes puntos de vista, así que esperemos que ese encuentro de gobernadores, con asistencia del presidente López Obrador, no se convierta en zafarrancho… COMPETITIVIDAD ELECTORAL, habría sido la palabra clave en la reunión que hace unos días mantuvo el senador Toño Martín del Campo con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortes, según reveló el propio legislador por Aguascalientes. “Trabajar fuerte y duro para ser muy competitivos”, fue la instrucción del líder partidista, refirió el aguascalentense… EL DÍA MUNDIAL DEL PEATÓN se conmemoró este 17 de agosto con un acto que tuvo lugar en el cruce de la calle 5 de Mayo y Allende con un ejercicio de Intervención Táctica Urbana por parte de organizaciones ciclistas, el Implan y Vialidad Municipal. Josafat Martínez de Luna, alcalde de la Bicicleta para el Estado, comentó que ese tipo de ejercicios son muy prácticos y ayudan a proponer mejoras en las vialidades tanto para el peatón, el ciclista y el conductor de vehículo automotor. Recordó que Aguascalientes fue pionero en esto, cuando en los años 80 la calle Juárez se cerró y los comerciantes gritaron, pero la sorpresa fue que sus ventas se elevaron en 400% al hacerlo peatonal, es decir, redunda en grandes beneficios”… NEGARON LA SUSPENSION PROVISIONAL en el Poder Judicial de la Federación en las demandas de amparo promovidas por abogados locales en contra de la reanudación de actividades jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado; y es que así como había, en mayo y junio, cientos de litigantes que tronaban los dedos y encendían veladoras para que la impartición de justicia se reactivara, volviera el trabajo a los despachos y por supuesto el ingreso para ellos, sus familias y colaboradores, hubo otros, los menos, que interpusieron recursos judiciales en contra de ello argumentando que al hacerlo se ponía en riesgo su integridad y la de sus clientes. Así que peritos enviados desde el Juzgado de Distrito revisaron la implementación y respeto de medidas sanitarias de prevención en todas las instalaciones del Poder Judicial del Estado y bueno, pues el resultado fue alentador, todo se cumple a cabalidad y es seguro acudir ahí a recibir justicia. Las resoluciones, sin embargo, siguen pendientes de dictarse…

¡Participa con tu opinión!