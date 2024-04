Con zapatos nuevos a estrenarse como legisladores llegarán a la sesión plenaria del Congreso del Estado los nuevos diputados.

PENSIÓN. El señor Manuel Cabrera García, de 89 años de edad, acudió a la redacción de El Heraldo para dar a conocer su caso, relativo a su Afore y pensión. Cabrera García fue trabajador de la delegación de la Secretaría de Agricultura en el bordo de El Cedazo. Indicó que desde hace 6 años a la fecha recibe pensión por parte de la SADER de 4 mil pesos mensuales, sin embargo, alega que dicha instancia lo debió pensionar a los 60 años con el sueldo de sobrestante. Adicionalmente, afirma que desde 2019 también hizo sus trámites ante la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social para poder recibir su pensión del IMSS y a la fecha, sigue en espera, por lo que pide el apoyo de las autoridades de dicha instancia para que se destrabe su asunto… CON ZAPATOS NUEVOS a estrenarse como legisladores llegarán a la sesión plenaria del Congreso del Estado los nuevos diputados. Rendirán protesta Sergio David Mora Rodarte, Giovanni Manuel Rodríguez Reyes, Flor de María Zavala Soto, Carmen Noemí Herrada Campos y María Edith Villarce García como integrantes de la LXV Legislatura, en tanto los titulares de las curules hacen campaña para volver por su fuero… en esta lista no aparece la suplente Alejandra Orozco Ramírez, quien actualmente está registrada como candidata para una curul correspondiente de la LXVI legislatura… Y SERÁN LA FISCALÍA GENERAL Y LA SSPE las instancias que en su caso aprobarán las solicitudes de protección que llegarán a hacer los candidatos en campaña. Y es que el Instituto Estatal Electoral aprobó el pasado viernes un protocolo de seguridad en colaboración con la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública. Este protocolo, que por razones de seguridad no se detalla completamente, establece procedimientos para la protección de candidatos que lo soliciten. Sin embargo, no se proporcionará información específica sobre el número de candidatos protegidos hasta después de las elecciones y por lo visto, tampoco será en automático para todo aquel que lo solicite… ¿TIENE AUTO O PIENSA TENERLO?… tome nota y haga cuentas… a decir del asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera es preocupante el incremento en los costos asociados al mantenimiento de vehículos en los últimos doce meses con el 9% por encima de la inflación anualizada. Ahí le va: el costo del seguro de automóvil ha experimentado un alza del 19% en el último año; seguido por un aumento del 10% en los precios de estacionamiento y un 7% en los servicios de reparación de vehículos. A su vez, insumos básicos como la gasolina de bajo octanaje, la magna, han registrado un incremento del 4.70%. «Es crucial comprender que poseer un vehículo va más allá de la simple adquisición del mismo», advirtió el experto financiero. «Los propietarios deben ser conscientes de los gastos adicionales, que van desde el control vehicular hasta el costo de las placas y verificaciones», añadió… EL FORO NACIONAL «Desarrollo y Desafíos de los Procesos Electorales 2024» tendrá lugar en Aguascalientes a partir de hoy 18 y hasta el 20 de abril. Se abordarán opiniones de autoridades federales en materias administrativas y jurisdiccionales sobre procesos comiciales, defensa de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia en México. El evento será en el Foro 3C de Aguascalientes, y promete ser un espacio clave para la discusión y análisis electoral en el país. Este evento es organizado por el Tribunal Electoral Estatal… EN UNA ETAPA DE COLABORACIÓN entró la Fiscalía General del Estado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la delegación federal de Aguascalientes, en una estrategia de suma de esfuerzos, sobre las actividades de excavación en contextos clandestinos desde la antropología física forense. De esta forma los académicos y los agentes investigadores sumaron esfuerzos para aplicar técnicas científicas, en los casos de búsqueda de personas desaparecidas que son muertas y enterradas en forma clandestina… QUE LOS CANDIDATOS ESCUCHEN las necesidades del empresariado femenino y se comprometan a tomar medidas concretas para su inclusión y desarrollo, demandó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Berenice Cruz Frausto. En cuanto a las principales peticiones del sector, enfatizó en la importancia de campañas propositivas y no de denostación. «Es fundamental que los candidatos no sólo nos escuchen, sino que también tomen en cuenta nuestras necesidades en el momento de tomar decisiones políticas», subrayó. Además, señaló la persistencia de la desigualdad de género en el ámbito empresarial. A pesar de los avances logrados, aún existen áreas de oportunidad donde las mujeres enfrentan mayores retos económicos y sociales. «Las mujeres empresarias nos enfrentamos a mayores retos en términos económicos, sociales y con nuestros colaboradores», expresó Cruz Frausto. En este sentido, destacó la importancia de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, así como el acceso a apoyos y beneficios fiscales que impulsen el crecimiento de los negocios liderados por mujeres…