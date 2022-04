Cobran lo que gustan los taxistas en la ciudad y eso que apenas corrió el primer fin de semana de feria. ¿De verdad hay autorización para ello o CMOV perdió el control de las tarifas en esta modalidad de transporte público porque hay feria?

EN EL NOVENARIO DE SAN MARCOS Evangelista, en el Templo de San Marcos, para este 18 de abril se realizará la peregrinación del sector uno: San Juan de la Cruz y sus pequeñas comunidades. Y la reflexión es a escuchar: la escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios… Para mañana martes se realizará la peregrinación del sector dos: Santa Teresita del Niño Jesús y sus pequeñas comunidades. El tema de reflexión es tomar la palabra: todos están invitados a hablar con valentía y parresia, es decir integrando libertad, verdad y caridad… COBRAN LO QUE GUSTAN los taxistas en la ciudad y eso que apenas corrió el primer fin de semana de feria. Usuarios de este medio reportaron a El Heraldo que un traslado nocturno para un trabajador que termina su jornada laboral alrededor de las 2 de la mañana, suele salir del Centro Histórico a su domicilio en el fraccionamiento Landeros en 40 pesos y si lo pide a una base de taxis, sube a 65 pesos, en promedio. Este fin de semana solicitó un vehículo a una base y le advirtieron que están autorizados para cobrar lo que marque el taxímetro, más 100 pesos al destino señalado, aún no siendo de un módulo de Taxi Seguro… Otro ejemplo es de un trabajador que, igualmente, termina su trabajo de madrugada y suele pagar 40 pesos a su domicilio a bordo de un taxi, también desde el Centro Histórico pero ahora le querían cobrar 100 para llevarlo al fraccionamiento La Estancia… por supuesto sin pisar el polígono ferial y sin módulo de Taxi Seguro… ¿De verdad hay autorización para ello o CMOV perdió el control de las tarifas en esta modalidad de transporte público porque hay feria?… BROMEÓ el gobernador Martín Orozco Sandoval, durante la premiación de XLII Encuentro Nacional de Arte Joven 2022, al decirle a los ganadores de 100 mil pesos que esos dineros no se los gasten en Mérida, Yucatán, esto después de que su gobernador Mauricio Vila había presentado a su entidad en esta tierra de Aguascalientes, “mejor gástenselo aquí”, dijo MOS y ocasionó carcajadas de las personas reunidas en el patio del Instituto Cultural de Aguascalientes… DEL CERTAMEN de este año resultaron ganadores Susan Pérez Rodríguez, del Estado de México, con su video “Descanso en el jardín”; Edson Rodolfo Villarreal Carrillo, de la CDMX, con su obra “Encauce de instintos”; Andrea Guadalupe Alonso Vidal, de Baja California, con la escultura ¿Y si pudiéramos elegir?” y Samara Colina Borja, de Guanajuato, con su obra “Troma”… LAS CINCO MENCIONES honoríficas fueron para Héctor Alexis Lima Contis, del estado de Morelos, con su obra “La herencia del abuelo”; Antonia Martina González Alarcón, de la CDMX, con su obra “Los ríos no hablan la lengua de la frontera”; Héctor Daniel Aguilar Ramírez, también de la CDMX, con su obra “Heart of darkness (Exchange value)”; Camila Fernanda Barba Piña, de Aguascalientes, con la obra “Paisaje clasemediero”; y Claudio Saúl Velázquez Domínguez, de Guanajuato, con la escultura sonora “La chilindrina ft. Claudio Saúl, Bhdac, breve historia del arte contemporáneo”… QUE SE OLVIDEN los habitantes de los fraccionamientos aledaños a la zona ferial de reportar a la línea de “Vecino Ruidoso”, pues no habrá apoyo. David Ángeles Castañeda, director de Reglamentos del Municipio Capital sólo atinó a decir que “será un tanto difícil porque el ruido se llega a escuchar hasta el primero y segundo anillo, entonces ahí sí, pues es algo especial lo de la Feria de San Marcos en materia del ruido”. Ante el cuestionamiento respecto de la atención a las llamadas, el funcionario contestó: “no, imagínese, tendríamos que cerrar la feria”… POSITIVO, AUNQUE TARDE que se haya abierto la vacunación contra el COVID a la población de manera universal, señaló el médico infectólogo e integrante del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Francisco Márquez Díaz. “Hay que aprovecharlo y que las personas acudan a vacunarse para mejorar el porcentaje de inmunización en el Estado, así se debió haber empezado, vamos también muy tarde en la forma de ofrecer la vacuna”. Recordó que la mortalidad fue muy alta en mayores de 60 años y al inicio estuvo bien haber vacunado a este grupo de edad y justo terminando esa forma de vacunación, en que México debió haber abierto la vacunación universal para todo aquel que se quisiera vacunar. "En este momento está accesible, entonces aquellas personas que tienen esquemas incompletos o aquellas sobre todo que no han recibido ninguna vacuna, deben ir a vacunarse. Se dice que nunca es tarde, sabemos que la vacuna se tarda dos semanas en generar inmunidad y ésta va a depender de la condición de salud del paciente"… VAYA SORPRESA que causó ayer la renuncia "por motivos personales" de Griselda González Morales a la coordinación de la campaña política de Martha Márquez. El asunto no es que deje sola a la candidata de la coalición del PT-PVEM a dos semanas de iniciada la jornada proselitista, sino más bien que pocos sabían que ella estaba al mando. Y es que las últimas noticias de González Morales la ubicaban como Vocera General del Gobierno del Estado, pero no, resulta que ya hacía trabajo de partido, luego de su paso por la Fiscalía General del Estado, el Registro Público de la Propiedad, el IESPA, la CMOV, etc., el transcurso del sexenio. “Les agradezco el gesto de apoyo hacia el trabajo realizado y la consideración hacia mi persona. Me retiro del proyecto agradeciendo a Dios por esta aventura y a ustedes por ser parte de este aprendizaje. Gracias Martha, éxito”, expresó la ex funcionaria pública en su despedida… EL OBISPO de la Diócesis, Juan Espinoza Jiménez, informó que el próximo 6 de junio, en el Día de Pentecostés, se realizará un encuentro con los jóvenes y adolescentes, con el tema “Jesús Vive y elijo ser santo”… NADA PARA NADIE… aún. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal dice no tener solicitudes de seguridad por ninguna de las cinco candidatas a la gubernatura “en lo que refiere hasta este momento en el caso de Mando Coordinado o de un servidor no hemos recibido la petición de alguna candidata en particular sobre el tema de seguridad, no tenemos información”, dijo Antonio Martínez Romo. Pero en caso de que se requiera el Comisario dejó en claro que se brindará el apoyo sin importar los colores partidistas.

