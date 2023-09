El único amparo pendiente es aquel que inicialmente emitió una suspensión provisional y posteriormente fue ratificado como suspensión definitiva…

EL ASUNTO de los polémicos libros de texto gratuito sigue atorado. La directora general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, ofreció una actualización sobre el estado de los amparos relacionados con la distribución de este controversial material didáctico el estado, al destacar que actualmente solamente queda un amparo por resolver, mientras que los demás han sido desestimados… LA FUNCIONARIA EXPLICÓ que el único amparo pendiente es aquel que inicialmente emitió una suspensión provisional y posteriormente fue ratificado como suspensión definitiva. Este caso está programado para una audiencia que estaba originalmente prevista para el 29 de septiembre, pero que fue pospuesta sin una fecha definida debido a una apelación contra la resolución de la suspensión definitiva… POR CIERTO QUE, en respuesta a la creciente preocupación por la falta de distribución de libros de texto gratuitos, el IEA tuvo la intención de crear un libro de apoyo como medida provisional para los estudiantes de educación básica. Sin embargo, se optó por no hacerlo ya que podría generar más confusión en el sistema educativo… ADICIONALMENTE, la misma Lorena Martínez adelantó que el estado será la sede de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de educación básica y bachillerato en junio del próximo año. Con ello se busca seguir motivando a los estudiantes a acercarse al conocimiento de las matemáticas y a su estudio, además de fomentar la formación de docentes y el apoyo a los niños con un alto rendimiento en esta disciplina del conocimiento… EN TEMA APARTE, el presidente de la Canadevi en la entidad, Juan Carlos Rodríguez García, puso el dedo en la llaga sobre una realidad que pocos advierten sobre la planeación de las políticas públicas en materia de la administración pública municipal, ante los escasos recursos federales para dotar de infraestructura pública la expansión urbana… LAMENTÓ QUE CADA DÍA es más complicado para los gobiernos municipales acceder a recursos de la Federación como vehículo para cubrir sus obligaciones en materia de prestación de servicios públicos, y en el caso del Gobierno de la ciudad de Aguascalientes no hay excepción… LAS NECESIDADES SE PRESENTAN todos los días y se manifiestan a través de la ciudadanía, frente a una nueva realidad para los ediles, quienes años atrás esperaban con entusiasmo la llegada de las participaciones federales para emprender sus estrategias y programas de su gestión… EL PEOR ERROR que podrían cometer las autoridades locales sería esperar a trabajar con lo que les mande la Federación, ante las políticas de la Cuarta Transformación que tienen otras prioridades en la mira… POR OTRO LADO, la adecuación del Código Urbano para que los desarrolladores puedan disminuir la donación de áreas comunes a cambio de meterle lana en otra infraestructura e incluso entregar materiales en especie, es parte de la creatividad ante la escasez… LO CIERTO ES QUE deben surgir nuevas ideas, para dar soporte a la prestación de servicios públicos que sean redituables y que al mismo tiempo no abran la puerta a malos manejos, ni a endeudamientos irresponsables que pongan riesgo las finanzas públicas, generando un círculo vicioso de servicios públicos deficientes por falta de recursos… EN ASUNTOS UNIVERSITARIOS, desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior esperan definiciones desde la Secretaría de Educación Pública para la emisión de los criterios y el proceso de evaluación de posgrados, cuyos estudiantes puedan acceder a becas a través el Conacyth. De esto también depende que se analicen los planes y programas de la oferta educativa de estas especialidades, y se obtengan más recursos para continuar con investigación en los centros académicos… UNA NUTRIDA RESPUESTA se recibió en el primer día del “Festival México Lindo 2023”, el cual dio inicio con el Ferial de las Vendimias y el Concurso de Antojitos Mexicanos en la tierra chicahual… MÁS TARDE, el alcalde Antonio Arámbula encabezó la ceremonia del Grito de Independencia que se llevó a cabo ante más de seis mil asistentes aproximadamente… PREVIO A ELLO, se presentó la Orquesta Sinfónica de Jesús María y posteriormente al son del mariachi “Mi Nombre es México” y las voces del tenor Jorge López Yáñez, acompañado de la soprano Mónica Ábrego.