Ronda el fantasma del divisionismo en el sector empresarial, y es que en MEMAC ha surgido una disputa interna tras el término de Erika Muñoz como dirigente de Mujeres Empresarias.

MORENA, PT y PVEM en alianza, podrían arropar una candidatura para la senadora Martha Márquez Alvarado, según comentó ayer en conferencia de prensa, al abordar su futuro político.

INICIÓ AYER la “Campaña de Vacunación Anti-Influenza” en la cual se aplicarán 16 mil dosis en la entidad. El doctor Víctor Molina Hernández, responsable estatal del Programa de Vacunación Universal del Instituto de Salud del Estado, mencionó que el biológico se aplicará principalmente a adultos mayores de 60 años; niños de 6 a 4 años 11 meses; personas entre 5 y 59 años con enfermedades crónicas como asma, enfermedades del corazón, diabetes mellitus, obesidad mórbida, cáncer, VIH, EPOC, embarazadas y a personal de Salud. Bajo ese criterio invitó a quien desee vacunarse a acudir a los Centros de Salud del ISSEA de todo el estado para que reciban el biológico… PUES NADA, que el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA convocó a conferencia de prensa a los representantes de los medios de comunicación este martes a las 5:30 de la tarde para tratar el tema de la visita de Claudia Sheinbaum a Aguascalientes, lo cual no tendría nada de malo, si es que no se hubiera hecho público por anticipado, que la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación estará aquí el jueves para continuar con estos esfuerzos y seguir apareciendo públicamente de cara a las elecciones presidenciales del 2024… RONDA EL FANTASMA del divisionismo en el sector empresarial, y es que en MEMAC ha surgido una disputa interna tras el término de Erika Muñoz como dirigente de Mujeres Empresarias, luego de que se presentó un recurso de inconformidad sobre los resultados electorales en los que resultó ganadora como nueva presidenta Carmen Dena. Las quejosas, naturalmente afines a las planillas que no obtuvieron el triunfo, señalan que la presidenta del Colegio Electoral, Patricia Ortiz Balderas, actuó en medio de irregularidades, para favorecer a la planilla ganadora. Acusan que en la asamblea no se cumplió con los requisitos de elegibilidad y advierten que el proceso debe ser repuesto… MORENA, PT Y PVEM en alianza, podrían arropar una candidatura para la senadora Martha Márquez Alvarado, según comentó ayer en conferencia de prensa, al abordar su futuro político. Enfatizó su compromiso con los principios de la 4T y la importancia de la lealtad a esos principios. A pesar de las diferencias previas con el Partido del Trabajo, anunció una reconciliación y su compromiso de seguir trabajando en conjunto. También hizo alusión a la próxima visita de Claudia Sheinbaum, este jueves 19 de octubre en la plaza principal de Jesús María… OPTIMISTAS MODERADAMENTE, en la rueda de prensa del Frente Amplio por México en Aguascalientes, el dirigente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, comentó que con la instalación de la Mesa Política del 2024, las dirigencias del PRI, PAN y PRD acordaron que con base en los acuerdos que apruebe la autoridad electoral local y los que ya se conocen por la parte federal, cada partido presentará sus escenarios y sus prioridades, lo cual puede llevarlos a construir el escenario óptimo rumbo al 2024. Afirmó que la prioridad de los tres partidos de cara al próximo año es la de construir e ir en una coalición, aunque “a veces no se logra el 100% de lo que estamos pensando como partido, sino que también se cederá o tomaremos las decisiones con el objetivo de que el frente salga lo mejor fortalecido posible”. Por lo pronto, dijo que estarán atentos a lo que apruebe esta semana el IEE, “que pondrá reglas claras, sobre todo con las afirmativas conocidas el viernes en que se aprobó la inclusión de bloques, no existía en la parte de rentabilidad y bueno, pues esto sin duda tampoco nos permite adelantar, si no conocemos exactamente las reglas”… MIAA LLEGÓ A LA MESA Ciudadana de Seguridad y Justicia, el alcalde, Leo Montañez, reafirmó su compromiso de impulsar infraestructura moderna y estrategias necesarias para ofrecer a la ciudadanía un servicio de agua potable y alcantarillado de calidad, en cantidad adecuada, cobertura completa y continuidad, a partir del 22 de octubre. El presidente del Consejo Ciudadano de MIAA, Javier Buenrostro Gándara, destacó la determinación del alcalde en escuchar la voz de la ciudadanía y tener en cuenta sus opiniones para la revitalización de este servicio crucial. Resaltó que MIAA es un modelo con una visión de futuro que operará con infraestructura moderna, incluyendo mega tanques con capacidad de almacenamiento de hasta 5 millones de litros de agua, así como pozos y líneas de conducción para la distribución estratégica de este recurso vital a los hogares… QUE GRACIAS A LAS BECAS el abandono escolar en las prepas ha disminuido, dice la coordinadora en Aguascalientes del Programa de Becas Benito Juárez, Jennifer Parra Salas, detallando que el porcentaje pasó de 5.2 a 9.1%. Recordó que en el estado 46 mil 577 estudiantes de bachillerato reciben un apoyo de 875 pesos mensuales, lo que les permite continuar y finalizar este nivel educativo, y de manera posterior tomar la opción de una carrera universitaria.