RECURSOS EXTRAS tendrán las nuevas administraciones municipales, mismos que enviará la Federación como parte de la eficiencia estatal en cuanto a la administración de los recursos públicos, de manera que se estima, serán unos mil millones de pesos que se estarán distribuyendo en el año entre los 11 ayuntamientos, lo que permitirá aliviar algunas deficiencias que ya enfrentan, manifestó el gobernador Martín Orozco, al recordar que esos recursos extra, no son por la generosidad del Gobierno Federal, “simplemente tuvimos una gran respuesta de recaudación, lo que ha hecho la Secretaría de Finanzas en temas de recaudación ha sido excelente, así como la voluntad de los empresarios y de los ciudadanos que tienen que pagar algún derecho o hacer aportación al Gobierno del Estado”. Se trata de recursos que la Federación enviará al estado y de aquí se hará la dispersión, según una fórmula establecida y se ha estimado que el municipio capital recibiría unos 300 millones de pesos extras, y “para un municipio como Rincón de Romos que pueda recibir 40 millones de pesos más, la verdad es que les salva la vida”. Una vez que los 11 nuevos presidentes municipales han entrado en funciones, dijo esperar que se haga equipo; por su parte, ya dejó claro que estará atendiendo y dará continuidad a los programas que se han impulsado durante los cinco años de su mando, que en su totalidad han aterrizado justo en los municipios, “pero espero una gran respuesta de manejo transparente de esos recursos, de recursos que no podrán quejarse, porque no contemplaban ese dinero”… DESCABEZADO EN SUS DEPENDENCIAS vive el Gobierno de la ciudad el primer fin de semana del nuevo trienio. Una cosa es el hermetismo y otra que el Gobierno no tenga oficialmente titulares estando ya en pleno ejercicio constitucional y la nueva administración arrancó el viernes 15 de octubre. Con esa novedad, perdieron los que apostaron por el anuncio, este fin de semana, del gabinete de Leonardo Montañez, quien, como si siguiera en campaña, se fue a desmalezar terrenos. Tampoco hubo nombramiento para Seguridad Pública -área álgida-, para Finanzas, ni mucho menos para la Secretaría del Ayuntamiento… TAMBIÉN DESMALEZANDO PREDIOS, en su reaparición pública ayer sábado con el Movimiento Juvenil del PRI, Blanca Rivera Rio aclaró que nunca se ha ido del tricolor. Hubo dificultades tal y como lo sabe la ciudadanía, el partido tomó determinaciones, y los resultados hablan de lo que sucedió, pero aclaró que siempre se ha sentido orgullosa de ser priista y no puede negar que le dolió no haber contendido por la presidencia municipal de Aguascalientes, porque las cosas como se hicieron no fueron de gente decente, pero está de vuelta dando congruencia a la voluntad de ayudar a la gente. Adelantó que cada sábado estará acompañando a los jóvenes reforestando y limpiando, comprometiendo a los vecinos de las colonias para que cuiden los árboles, que los adopten y se encarguen de regarlos… YA TIENE EN LA MANO, la constancia de mayoría que le entregó el Instituto Estatal Electoral, Marilupe Arellano Espinosa, como regidora del Ayuntamiento capitalino, ese que aún no sesiona para nombrar tres cargos de primera importancia en la vida comunitaria, a ver cuándo lo hace para tomarle protesta a la del Movimiento Ciudadano. El caso es que en esta ocasión para el IEE el tema ni siquiera ameritó un comunicado formal que anunciara el hecho de relevancia, con el que prácticamente se da por concluido el proceso electoral 2020-2021, luego de que ya todos los asuntos en manos de las autoridades judiciales electorales, habrían sido resueltos. La fotografía que circula en redes, muestra al presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, a Marilupe Arellano enseñando la constancia, y al abogado Alan Capetillo, quien la acompañó en el proceso electoral que recién termina… EN CINCO AÑOS de gobierno, Martín Orozco Sandoval ha vivido un momento histórico en materia electoral y de gobierno, pues le ha tocado hacer equipo con tres administraciones diferentes de alcaldes -la tercera es la más reciente y sólo le corresponderá acompañarlos por un año-, también ha interactuado con tres legislaturas distintas, en ambos casos hubo reelección de algunos, esto debido a la dinámica de ir empatando comicios… 30 MENORES del rango de 12 a 17 años que interpusieron amparo ante la justicia en Aguascalientes han sido resueltos y vacunados respectivamente contra el COVID-19, según dio a conocer la superdelegada estatal Nora Ruvalcaba Gámez, quien comentó que tienen otros 4 casos más que están respondiendo el informe solicitado por la autoridad judicial para que en breve se establezca una fecha para que sean ya vacunados junto con los que se acumulen hasta la fecha. Detalló que de los primeros 17 casos que presentaron amparo en Aguascalientes, solo hubo 2 que tenían comorbilidades y estos últimos 4 no tienen ninguna comorbilidad. Enfatizó que ahora la estrategia es continuar con la vacunación de menores de 12 a 17 años de edad para posteriormente volver a hacer una nueva jornada de vacunación que contempla aquellas personas rezagadas de 18 años en adelante que no alcanzaron a vacunarse por diversas circunstancias. “La idea es terminar de vacunar a menores y luego que nos permitan regresar con los rezagados”…